‫عقد منتدى التعاون الاقتصادي الحادي عشر لخليج بيبو وقمة تعاون بوابة ميناء بيبو الدولية 2020 في 15 أكتوبر في مدينة ناننينغ في غوانغجي

نانينغ، الصين،, 17 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 /PRNewswire/ — عُقد منتدى التعاون الاقتصادي لخليج بيبو الحادي عشر وقمة بوابة تعاون ميناء خليج بيبو الدولية 2020، حيث كانت شركةوكالة مجلة الصين-آسيان بانوراما المنظمة التنفيذية للحدثين، وذلك يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2020، في ناننينغ، منطقة غوانغجي ذاتية الحكم لقومية زوانغ في الصين.

وأدلى لو شينشي، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني في غوانغجي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب في غوانغجي، الصين. وسعادة السيد جورين لاكساناويست، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة في تايلاند، ولي شياوبنغ، وزير النقل بالصين، بكلمات حية ومسجلة بالفيديو خلال حفل افتتاح منتدى التعاون الاقتصادي لخليج بيبو الحادي عشر. وألقى كل من تشين وو، حاكم غوانغجي، الصين، وواي بي داتو سيري سيتيا والدكتور أوانغ حاجي محمد أمين ليو بن عبد الله، الوزير في مكتب رئاسة الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الثاني، وزارة المالية والاقتصاد، بروناي، وداتوك سيري إير، والدكتور وي كا سيونغ، وزير النقل في ماليزيا، كلمات رئيسية حية ومسجلة بالفيديو في المنتدى. كما ألقى 15 ضيفًا محليًا وأجنبيًا كلماتهم في الندوات.

يركز موضوع المنتدى هذا العام على ميناء البوابة الدولية، وبناء ممر تجاري بري وبحري دولي جديد مشترك: حقبة جديدة من التعاون في خليج بيبو. وتم تحديد موضوعين في إطار المنتدى، وهما “البناء المشترك للبوابة الدولية لخليج بيبو واستكشاف نموذج جديد للتطوير التفاعلي” و”بناء ممر تجاري بري وبحري دولي جديد عالي الجودة لخدمة تطوير سلسلة التوريد الدولية“.

الاتصال: تشين ليبنغ، +86-0771-5807700

الصورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1314053/11th_Pan_Beibu_ Gulf_Economic_Cooperation_ Forum.jpg