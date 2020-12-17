‫عقدٌ من الخدمات المالية الإلكترونية: أمانة كابيتال تحتفل بعيدها العاشر

احتفالا بهذه المناسبة، قامت أمانة كابيتال بإضاءة برج خليفة – البرج الأعلى عالمياً – حيث تم إطلاق عرض مرئي مذهل.

وخلال هذه السنوات العشر، نجحت أمانة كابيتال في تطوير وتوسيع خدماتها ومنتجاتها ما مكنها من البقاء في الطليعة. هذا وقد رسخت الشركة مكانتها كشريكٍ مالي فعلي بالنسبة لعملائها المنتشرين في أكثر من 80 دولة، وذلك عبر مكاتبها الموجودة في كل من لندن ودبي وليماسول وبيروت والتي تضم أكثر من 70موظف من جنسياتٍ مختلفة.

اتبعت أمانة كابيتال خلال مسيرتها استراتيجية رقمية وقدمت منتجات مالية مبتكرة، كما حازت على أفضل التراخيص في المجال المالي وذلك من الهيئات الرقابية الأهم عالمياً. إلى جانب ذلك وعلى مرّ السنوات، حصلت أمانة كابيتال على جوائز عدة تعكس مستوى احترافها في مختلف المجالات، من بينها “أكثر وسيط مالي شفافيةً” و”أفضل خدمة تداول” و”أفضل مزوّد خدمات مالية” و”أفضل وسيط مالي” وغيرها.

في الإطار نفسه، عبّر أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة كابيتال، عن امتنانه وفخره بما وصلت إليه الشركة اليوم قائلاً: “مع احتفالنا بمرور عشر سنوات على إطلاق الشركة، أودّ أن أتقدم بالشكر إلى فريق عمل أمانة كابيتال، حيث أن تفانيهم وعملهم الجاد أدى إلى تقديم خدمات ممتازة لعملائنا. إن مواكبة الوتيرة السريعة للأسواق المالية قد أوصل أمانة كابيتال إلى المكان الذي تحتله اليوم. أودّ التقدم بالشكرأيضاً إلى شركتنا الأم 180 Capital، لدعمها الاستراتيجي المتواصل. وتتطلع أمانة كابيتال إلى لعب دور رئيسي في تحقيق كل أهداف 180 Capital في أنشطتها المختلفة، بما فيها الوساطة المالية والتكنولوجيا وإدارة الأصول.” تجدر الإشارة إلى أن180 Capital مملوكة من قبل مستثمرين أصحاب اهتمامات متنوعة حول العالم، يعمل فيهاً أكثر من 3000 موظف.

وأضاف الخطيب: “أنا ممتن لكل شخصٍ قام بدعمنا – ومن ضمنهم الأشخاص الذين رافقونا منذ انطلاقنا حتى الآن، ولكل فردٍ عمل معنا وساهم بإنجاح مسيرتنا. أود التعبير أيضاً عن شكري الكبير لعملائنا الذين وضعوا ثقتهم بنا وساهموا بشكلٍ كبير في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم.”

تجدر الإشارة إلى أن أمانة كابيتال سعت دائما كي تكون رائدة في مجال التداول الإلكتروني عبر توقع احتياجات المتداولين وتسهيل الوصول الى الأسواق المالية.

وفي إطار خططها المستقبلية، تتطلع أمانة كابيتال إلى البناء على تاريخها الناجح وإطلاق منتجات وخدمات متميزة في المستقبل القريب. إن الشركة حالياً في وضعٍ مثالي للتوسع في مختلف الأسواق بالارتكاز إلى قوة مواردها المالية وتواجدها الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التنوع الكبير في منتجاتها والتقنيات المتقدمة التي تستخدمها، بحيث يبقى رضى العملاء محور اهتمامها الأساسي.

عن أمانة كابيتال

أمانة كابيتال (amanacapital.com) هي مجموعةمتخصصة في توفير خدمات التداول الإلكتروني، تقدم للمؤسسات والعملاء وصول مباشر إلى الأسواق المالية العالمية.تقوم المجموعة بخدمة عملاء في أكثر من 80 بلد، وهي مرخصة من جهات رقابية رائدة منها FCA و DFSA و CySEC وCMA.

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