‫عقب نيله اعتماد “المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية”CBAHI مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادةالتأهيل يطمح للتوسّع في المملكة

أكبر مزوّد في دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات الرعاية الطبية وإعادة التأهيل يحصل على اعتماد CBAHI بفضل خدماته فائقة الجوّدة

الظهران، السعودية, 27 يناير / كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — أعلن مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل، المزوّد الرائد لخدمات الرعاية الطبية وإعادةالتأهيل والذي يمتلك عدة مرافق طبية في مدينة الظهران السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، عن حصوله على اعتماد “المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية” CBAHI.

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https://www.multivu.com/ players/uk/8847251-cambridge- medical-rehabilitation-center- receives-cbahi-accreditation/

جاء هذا الاعتماد عقب مرور عام واحد فقط على تشغيل المركز في المملكة العربية السعودية، وبعد سلسلة شاملة من عمليات تقييم أداء وأنظمة وأعمال المركز لضمان ومواكبة خدماته للمعايير المحلية المعمول بها.

وعقب نيله هذا الاعتماد، يسعى مركز كامبريدج إلى التوسّع في السعودية لتلبية الطلب المتنامي على مرافق الرعاية الطبية طويلة الأمد و إعادة تأهيل باعتباره أكبر مزوّد في دول مجلس التعاون الخليجيلهذا النوع من الخدمات بامتلاكه أكثر من 250 سريراً وتوفيره برنامجاً شاملاً و مميزا لإعادة تأهيل.

وبهذه المناسبة؛ قال جاد حلبي، مدير عام مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في السعودية: “يُعد نجاح المركز في الحصول على اعتماد ‘المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحيةCBAHII ‘ عقب مرور عام واحد فقط على تشغيله في المملكة العربية السعودية، خير دليل على كفاءة فريق عملنا والتزامه بتقديم أرقى مستويات الرعاية الطبية. وقد نجحنا في إرساء دعائم قوية تضمن لنا توسيع نطاق حضورنا في المملكة مستقبلاً، وبالتالي تزويد أكبر عدد ممكن من المرضى بخدمات و برامج طبية فريدة وفائقة الجوّدة في آنٍ معاً”.

وأضاف حلبي: “لدينا ثقة كبيرة بالسوق السعودي سيما وأن رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية قطاع الرعاية الصحية إلى جانب دعم و إدراك السلطات المحلية أهمية توفير خدمات رعاية طبية متخصصة خارج نطاق المستشفيات. ونلاحظ تنامي الطلب على خدمات الرعاية الطبية طويلة الأمد نظراً لارتفاع نسبة كبار السنّ وازدياد حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة والعيوب الخلقية”.

يقدم مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والمكثفة للأفراد الذين يعانون من مشاكل صحية متنوعة، وذلك عبر مرافق طبية تقدم خدمات رعاية طويلة الأمد. كما تساهم خدمات التنفس الاصطناعي وبرنامج الفطام عن أجهزة التنفس الاصطناعي المتاح عبر منشآت المركز، في تعزيز قدرتنا على نقل المرضى الذين تعرضوا للسكتة الدماغية والإصابات الدماغية وإصابات الحبل الشوكي، وممن استقرت حالاتهم الصحية، مباشرةً من غرفة العناية المركزة وتزويدهم بخدمات إعادة التأهيل المكثفة.

يُعد “المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI” الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية. وتكمن مهام المركز الرئيسية في إرساء معايير الجودة والسلامة التي يتم بموجبها تقييم كفاءة جميع منشآت الرعاية الصحية في المملكة.

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