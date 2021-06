‫عروض الأطفال المشهورة للغاية من شركة Moonbug Entertainment تُعرَض على BBC

تشمل البرامج Global Hits CoComelon، Go Buster، Little Baby Bum ويتوفر المزيد من البرامج حاليًا

لندن، 10 يونيو 2021 /PRNewswire/ —

Moonbug Entertainment Ltd. ، أعلنت إحدى الشركات التقنية الكبرى في العالم اليوم عن توافر برامج الأطفال ثرية المحتوى والممتعة والتي يمكن التعاطف معها على BBC. إن جميع الحلقات المتوفرة الخاصة بالعناوين المشهورة للغاية التي تشمل CoComelon، Digley and Dazey، Little Baby Bum، Go Buster وPlaytime with Twinkle يمكن للعائلات الاستمتاع بها الآن في المملكة المتحدة على BBC iPlayer.

أشار نيكولاس إغلاو، مدير الإدارة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في Moonbug، قائلاً “يعد تعاوننا مع BBC أول شراكة لنا مع هيئة إذاعة عامة. ويعد ذلك وسم جودة حقيقي لفرقنا المبدعة”! “تشتهر BBC عالميًا ببرامجها الممتعة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وتفتخر Moonbug بشراكتها مع هذه المؤسسة المعروفة.”

تقدم برامج Moonbug مواضيع عالمية للأطفال يمكن ارتباطها بالذهن من خلال الرسوم المتحركة الملونة وسرد القصص المقنعة. تدعم رسوم Moonbug المرحة وأغانيها التي تعلق بالأذهان تطوير الأطفال وتعلمهم، سواء كانوا يأكلون الخضروات أو يستعدون للنوم.

لمحة عن Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment شركة ترفيه عالمية حائزة على جوائز تقدم البرامج التعليمية المستندة إلى القيم للأطفال. تتضمن تشكيلة برامج الأطفال المشهورة برامج عالمية ترتكز على الإحساس مثل CoComelon، Blippi، Little Baby Bum، My Magic Pet Morphle، Supa Strikas، Go Buster، Playtime with Twinkle، Gecko’s Garage، ARPO والعديد من البرامج المتوفرة في 27 لغة.

خلال سنتَين فقط، أصبحت محطة تضم برامج أطفال بمكتبة بها أكثر من 550 ساعة من المحتويات، ويتم توزيعها على أكثر من 100 منصة عالميًا، وتتضمن YouTube، Netflix، Hulu، Amazon Prime Video، Sky، Tencent، Youku وRoku. في مايو 2020، أطلقت Tubular Labs لفظ Moonbug على إحدى الشركات الترفيهية التقنية الرائدة العالمية للأطفال استنادًا إلى إجمالي عدد الدقائق التي تم مشاهدتها حول العالم.

