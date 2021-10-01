‫عرض تجريبي لأداة تخفيض الوقود في المؤتمر العالمي لإدارة الحركة لجوية لعام 2021

وسوف تعرض Metron Aviation أداة تقييم ما بعد العمليات (P.O.E.T.) الخاصة بها – وهي أداة تحليلية متطورة يستخدمها أوساط الطيران لعرض وتحليل عمليات إدارة الحركة الجوية وأداء نظام المجال الجوي. وتوفر أداة نظام البرمجيات هذه لشركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية فهمًا أفضل لعملياتهم اليومية. تتيح الواجهة البسيطة القائمة على الاستفسارات التي تقدمها أداة تقييم ما بعد العمليات (P.O.E.T.) للجهات المعنية إمكانية معالجة المشاكل المنهجية من خلال دمج خلاصات البيانات لتكوين صورة كاملة للعمليات في مجالات الطيران وتدفق حركة المرور والأداء.

فقط مع أداة تقييم ما بعد العمليات (P.O.E.T.) يمكن تبسيط الكمية الهائلة من البيانات والمعلومات وتحليلها وتحويلها إلى معلومات استخباراتية واقعية قابلة للتطبيق في العالم الحقيقي. وتككن أداة تقييم ما بعد العمليات (P.O.E.T.) الجهات المعنية من تحديد أوجه القصور من خلال التحليل، الذي يمكن إستخدامه لتنفيذ التحسينات التي تقلل تكاليف الوقود وتعزز الأداء البيئي وتزيد من معدلات وفورات الصيانة وتحسن السياسات والإجراءات.

وخلال الحدث الذي يستمر يومين، تدعو شركتا Metron Aviation و Navblue المشاركين لزيارة الموقع رقم 1338# في مدينة فيريا دي مدريد، ومعرفة المزيد حول حلول برامج إدارة الحركة الجوية و برنامج إدارة تدفق الحركة الجوية الخاصة بهم وعمليات النشر في الموقع أو نموذج تقديم سحابة برمجيات كخدمة.

حول Metron Aviation

تعد شركة Metron Aviation أكثر الشركات المبتكرة جدارة بالثقة والإثبات في مجال صناعة إدارة الحركة الجوية (ATM) . ولشركة Metron Aviation التابعة لشركة Airbus شرف كبير في تطوير حلول برامج إدارة الحركة الجوية و برنامج إدارة تدفق الحركة الجوية لصناعة الطيران العالمية. من خلال العمل مع جميع الجهات المعنية في مجال إدارة الحركة الجوية – أي مقدمي خدمات الملاحة الجوية، وشركات الطيران، والمطارات، وسلطات الطيران المدني، وغيرهم من المؤثرين – تفهم شركة Metron Aviation ما هو جوهر قضايا الطيران ويمكنها أن تعالج حتى أكثر تحديات إدارة الحركة الجوية تعقيدا.

للتفاصيل، قم بزيارة www.metronaviation.com

للتواصل: توني إيفانز، ميترون للتسويق الجوي | PR@MetronAviation.com

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