‫ظهور حملة “next Normal” التابعة لصناعة البناء والتشييد في معرض الخمسة الكبار الرقمي

– في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر، سيتخذ أكثر من 120 متحدثًا خبيرًا وأكثر من 500 علامة تجارية عالمية والآلاف من المتخصصين في هذا المجال إجراءات حاسمة لمستقبل أكبر نظام بيئي للاقتصاد العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،17 نوفمبر / تشرين ثاني 2020/PRNewswire/ — في الوقت الذي يستعد فيه العالم للظروف الطبيعية التالية، يكون هو الحال نفسه في مجال البناء والتشييد. اليوم، يتم تكليف رواد البناء ليس فقط بالتغلب على أزمة مستمرة، ولكن أيضًا لتسريع الاضطراب الوشيك الوقوع، والذي سيكون ضروريًا لاستعادة صناعة تمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم.

في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر، سيجتمع رواد الصناعة من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت في The Big 5 Digital Festival (معرض الخمسة الكبار الرقمي) لمناقشة الرقمنة والممارسات المستدامة ونماذج الأعمال الجديدة من بين أمور أخرى، لدفع التأثير وتعزيز جهود الاسترداد وبناء مستقبل صناعة البناء.

ومن بين over 500 brands (أكثر من 500 علامة تجارية) يمثلها العارضون في الحدث الرقمي المنظمات العالمية الشهيرة بما في ذلك أوتوديسك (Autodesk)، ودهانات كابارول (Caparol Paints)، وشركة حديد الإمارات (Emirates Steel Industries)، وشركة اتصالات لإدارة المرافق (Etisalat Facilities Management)، وشركة فيرولي إس بي أي (Ferroli SpA)، ولينوفو (Lenovo)، ومدينة مصدر (Masdar City)، وشركة راكنور الخاصة المحدودة (Raknor LLC)، وراك ثيرم (RAKTherm)، ويو دي تراكس (UD Trucks). ومن خلال عرض أحدث ابتكاراتهم، سيتواصل رواد الصناعة مع العملاء القدامى والجدد من خلال برنامج المطابقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي بهدف إعادة إطلاق الأعمال والشراكات.

إلى جانب آلاف المنتجات والحلول لقطاعي البناء والبنية التحتية، سيوفر برنامج “ Redefining Construction ” (إعادة تعريف البناء) لمدة أربعة أيام رؤى استراتيجية وتحليلات ودراسات حالة عالمية وإلهامًا من أكثر من 120 خبيرًا وصانع قرار مشهورين عالميًا.

ومن بين القائدة الحضور قادة مثل سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي، وجيل كيلي، مدير عام التخطيط والتصميم الحضري والاستدامة لمدينة فانكوفر، وماريوس سيلفسترسن، مدير برنامج المدينة الذكية من مدينة كوبنهاغن، براتاب بادودي، مؤسس ومدير مجلس المدن الذكية في الهند، وسكوت هنشو، المدير التنفيذي للمباني والأماكن في شركة البحر الأحمر للتطوير، المملكة العربية السعودية، تم إعداد the impactful programme (البرنامج المؤثر) للمساعدة في تشكيل مستقبل صناعة البناء والتشييد بعد كوفيد-19.

وقد صرحت جوسين هيجمانز، نائب الرئيس في شركة دي إم جي إيفنتس (dmg Events)، منظمي The Big 5 Digital Festival : “يسعدنا تقديم مثل هذه المجموعة القوية من المتحدثين من جميع أنحاء العالم لمدة أربعة أيام من المناقشات والتواصل وفرص التعلم الفريدة.

لقد لعبت صناعة البناء والتشييد دورًا حاسمًا في الاستجابة الأولى لأزمة كوفيد-19، بما في ذلك بناء المستشفيات في وقت قياسي، لكنها تأثرت أيضًا بشدة بالقيود التشغيلية، وسلاسل التوريد المعطلة، والخسائر المالية على مدار الأشهر الماضية. ونحن ممتنون للعديد من رواد الصناعة، من كلا المجالين العام والخاص، الذين استجابوا بشكل إيجابي لدعوتنا للاجتماع في نهاية هذا العام الصعب من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق لدعم أكبر نظام بيئي في الاقتصاد العالمي”.

كما تصرح المتحدثة منة حسمان ريبا، رئيس عمليات الاستدامة والرفاهية في سكيدموري، أوينغس وميريل (Skidmore، Owings & Merrill – SOM): “”في خضم جائحة فيروس كورونا العالمي، مع استمرار ظهور عواقبه، لدينا فهم متجدد للدور المهم الذي تلعبه المباني في تعزيز الصحة العامة والرفاهية. والآن أكثر من أي وقت مضى، لدينا فرصة عميقة لإعادة تكريس تركيزنا في التصميم، ومواءمة الصحة، وكفاءة الطاقة، والمساواة، والمرونة لبناء مباني أكثر صحة ومجتمعات مزدهرة في المستقبل”.

كما يوافق يواندي أكينولا، مدير الابتكار في لاينج أو رورك، والذي سيتحدث أيضًا في الحدث، على ما يلي: “نحن نعيش في أوقات غير مسبوقة، وكان هذا العام تحديًا كبيرًا بشكل خاص لصناعة البناء والتشييد. ولقد حاولنا العمل على كيفية تسليم مشاريعنا بطريقة آمنة للأشخاص الذين يعملون في الموقع ولكل من معنيين.

والآن، دعونا ننتقل مباشرة إلى السؤال، كيف يمكننا تحويل صناعة البناء للاستفادة من جميع التقنيات المتاحة وحصادها؟ أنا أتطلع حقًا إلى مشاركة الأفكار حول هذا الموضوع في معرض الخمسة الكبار الرقمي”.

تم تصميم معرض الخمسة الكبار الرقمي على تراث امتد لأكثر من 40 عامًا من تاريخ The Big 5 ، وهو الحدث الرائد في صناعة البناء العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وهو مجاني للحضور ويقدم أربعة أيام من عرض المنتجات والتواصل والمحتوى الحي المتميز. كما سيستكشف جدول الأعمال الملهم توقعات السوق، وإدارة المشاريع، والاستدامة الذكية والرقمية، والهندسة المعمارية والتصميم، واستراتيجيات إدارة المرافق من خلال حلقات النقاش التفاعلية والعروض التقديمية الرئيسية.

ويدعم هذا الحدث دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي، و Enterprise Greece، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، ومعهد تشارترد للبناء (CIOB)، ومعهد إدارة المشاريع، وترعاه شركة راكنور، و Akansu Pipe، وأوتوديسك، وشركة اتصالات لإدارة المرافق، ولينوفو، وشركة حديد الإمارات، وشركة وارينجتونفاير (Warringtonfire) و Anova و Elematic وفاسيليو (Facilio) ومعامل التأمين (UL) وشركة وولف سيستمز ذ. م. م (Wolf Systems LLC).

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة، www.thebig5.ae/ thebig5digitalfestival .

نبذة عن معرض الخمسة الكبار ( THE BIG 5 )

يُمثل معرض الخمسة الكبار الفعالية الأكبر والأكثر نفوذاً في مجال التشييد والبناء الذي يوفر الابتكار والمعرفة وفرص العمل الرائدة للاعبي صناعة البناء في جميع أنحاء العالم للتواصل والنمو والنجاح.

يُقام هذه الحدث سنويًا في دبي منذ عام 1979، وقد ساهم في إطلاق مئات الآلاف من المنتجات سعيًا لتعزيز توسع الأسواق الناشئة. كما ساهم في تسهيل إقامة الشراكات والحصول على المعرفة المتقدمة وأفضل الممارسات الصناعية، بفضل دوره المتمثل في اعتباره بوابةً للشركات الدولية للوصول إلى مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يغطي معرض الخمسة الكبار دورة البناء الكاملة، ولا يقتصر دوره على عرض المنتجات عبر القطاعات المخصصة فحسب، بل يعمل أيضًا إلى جانب تسع فعاليات متخصصة تمكن المتخصصين في الصناعة من إيجاد حلول بناء من جميع أنحاء العالم لكل مرحلة من مراحل مشاريع البناء تتمثل في ما يلي: معرض الخمسة الكبار للمعدات الثقيلة، ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة، ومعرض النوافذ والأبواب والواجهات، ومعرض الخليج للزجاج، ومعرض التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد في المنطقة، ومعرض الخمسة الكبار للطاقة الشمسية، ومعرض الشرق الأوسط للأحجار والرخام، ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، ومعرض إدارة المرافق.

يتضمن الحدث عقد مؤتمرات قمة رفيعة المستوى وندوات عملية وورش عمل معتمدة من التطوير المهني المستمر وجوائز تأثير معرض الخمسة الكبار لتعزيز التعاون ودعم أفضل الممارسات وتقديم حلول فعالة لتحديات الصناعة الحالية.

وينظم معرض الخمسة الكبار شركة دي إم جي إيفنتس ويتيح لجميع الزوار المسجلين مسبقًا الحضور مجانًا.

#Big5Exhibition

www.thebig5.ae

الاستفسارات الصحفية:

جيسيكا سكوباكاسا

كبير مديري العلاقات العامة بشركة دي إم جي إيفنتس

البريد الإلكتروني: Jessica.scopacasa@ dmgevents.com