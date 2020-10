‫ظهور جورج سانت بيير و رينزو جراسي و بين أسكرن في برنامج المبتدئ: نسخة بطولة الوان

سنغافورة، 29 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت منظمة فنون الدفاع عن النفس، بطولة الوان (ONE Championship)، أن الأسطورة جورج سانت بيير (GSP) و رينزو جراسي، بالإضافة إلى بطل العالم لبطولة الوان (ONE World Champion) السابق بين أسكرن، قد تم تأكيد انضمامهم إلى النجم الضيف في المبتدئ: نسخة بطولة الوان عند عرض برنامج تلفزيون الواقع في أوائل عام 2021.

