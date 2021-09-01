‫ظهرت منصة Yellow.ai كمنافس رئيسي في مصفوفة قمة مجموعة إيفرست لمنتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — ظهرت شركة Yellow.ai ، منصة التشغيل الآلي الرائدة في العالم لتجربة العملاء (CX)، الموثوقة من قبل أكثر من 700 شركة على مستوى العالم، اليوم ولأول مرة كمنافس في تقييم PEAK Matrix® لمنتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة لمجموعة إيفرست لعام 2021 تمر الشركة في خضم توسع عالمي سريع بعد أن شهدت نموًا بنسبة 470 +٪ في الإيرادات المتكررة مع تأمين مئات العملاء الجدد في ما يزيد قليلاً خلال عام سابق.

قال راغو رافينوتالا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ، Yellow.ai “يسعدنا أن نحقق مثل هذا الظهور الميمون – بفوزنا على المئات من مقدمي الخدمات الآخرين – في مصفوفة قمة مجموعة إيفرست للذكاء الاصطناعي للمحادثة، وهي مساحة قمنا بإعادة تعريفها من خلال الدردشة المستمرة على مستوى المؤسسات وابتكارات الروبوتات الصوتية التي تنسج أفضل ما في التي تنسج أفضل ما في الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لتجارب عملاء متميزة ومرتفعة للغاية،” “يُظهر هذا الفهم الفوري بريادتنا الصناعية مدى تموضعنا الفريد في تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتطورة باستمرار لمنتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة التي يمكن أن تدعم مجموعة سريعة التوسع من حالات الاستخدام والاحتياجات المخصصة للمنظمات التي تتطلع إلى المستقبل.”

تُقيِّم مصفوفة القمة لمنتجات الذكاء الاصطناعي للمحادثة من خلال تأثير السوق (يُقاس باعتماد السوق، ومزيج المحفظة والقيمة المقدمة) جنبًا إلى جنب مع الرؤية والقدرة (تُقاس بالرؤية والاستراتيجية، والتنفيذ والدعم، والقدرات التقنية، والتنفيذ والمراقبة، واتساع الخدمات) . ظهرت كمنافس رئيسي في منصات الذكاء الاصطناعي للمحادثة، تدعم روبوتات الدردشة الصوتية والمحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Yellow.ai أكثر من 100 لغة عبر أكثر من 35 قناة لأتمتة وظائف مثل دعم العملاء ومشاركة العملاء وتجارة المحادثة وتجربة الموظف. يمكن للروبوتات الصوتية الشبيهة بالبشر في الشركة فهم المشاعر والنية والسلوك الماضي، وكذلك تعديل درجة الصوت والنبرة والإثارة وغير ذلك، لتلبية احتياجات العملاء. تتعلم روبوتات Yellow.ai بشكل فريد من جميع الاستفسارات التي يجيب عليها الإنسان لتقليل عمليات تسليم الذكاء الاصطناعي إلى الإنسان في المستقبل بسرعة، مما يحقق أتمتة بنسبة 60 ٪ في أول 30 يومًا.

تجمع حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Yellow.ai بين محرك NLP وNLU الخاص بها، وقدرات التعرف على النوايا متعددة العوامل ومحرك الرؤى المستندة إلى التعلم العميق، لتقديم تجربة عملاء كاملة على نطاق واسع.

تقرير الوصول: الذكاء الاصطناعي للمحادثة – مشهد بائع التكنولوجيا مع تقييم المنتجات PEAK Matrix® 2021

حول Yellow.ai

Yellow.ai هي منصة الذكاء الاصطناعي وأتمتة CX الرائدة في العالم، والمعترف بها كرائد من قبل Gartner و IDC و G2 النظام الأساسي موثوق به في أكثر من 50 دولة من قبل أكثر من 700 شركة ، بما في ذلك دومينوز، سيفورا، هايونداي، كارفور، الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، شويترامز، أمواج عمان، شبكة راديو العربية، و إم جي موتورز. تهدف الشركة من خلال دمج أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لأتمتة تجربة العملاء والموظفين، إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي من خلال بناة الروبوتات التي لا تحتوي على كود/ رمز منخفض، والمساعدين الافتراضيين للقنوات المتعددة، ومجموعة أتمتة التذاكر. جمعت Yellow.ai أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار ولديها مكاتب في ستة بلدان.

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الاستفسارات الإعلامية:

سوفينا راي

مدير الاتصالات

Yellow.ai

البريد الإلكتروني: suvina@yellow.ai