‫”طرب مع مروان”: في موسمه الثالث على شاشة “العربي 2”

الدوحة, 4 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — يعود الفنان مروان خوري في الموسم الثالث من “طرب مع مروان” على شاشة “العربي 2” ليستضيف المزيد من الفنانين والمطربين العرب، بعدما حقق الموسمان الأول والثاني نسبة مشاهدات عالية وضعت البرنامج في طليعة البرامج الفنية على القنوات العربية.

تُعرض أولى حلقات “طرب مع مروان 3″، يوم الخميس 6 يناير/ كانون الثاني الساعة 9 مساءً بتوقيت القدس (7 GMT)، وتمتد إلى 26 حلقة من إخراج وليد ناصيف، يستقبل خلالها الفنان مروان خوري عدداً من أهم الأصوات في العالم العربي، ويشاركهم الغناء والعزف في قالب فني راقٍ، ويلقي الضوء على أنماط الموسيقى الشرقية والطربية والموسيقى العربية الحديثة.

وفي الحلقة الأولى لـ”طرب مع مروان 3″ يستضيف الفنان مروان خوري النجمة العراقية أصيل هميم لتتناول موضوع “الإحساس الفني”، ولتطرب المستمعين بأغانيها الخاصة وأغانٍ مختارة عراقية ومتنوعة.

وفي هذا الموسم يطرح البرنامج موضوعات جديدة وحلقات خاصة عن الراي الجزائري، والمزاج الطربي والأنماط الغنائية، والأغنية الملتزمة، والآلات الغربية في المغرب العربي. كما يضم البرنامج حلقات تكريمية، ومن بينها حلقة لأم كلثوم والسنباطي.

ومن أبرز الفنانين الذين يستضيفهم مروان خوري هذا الموسم، حاتم العراقي، شادي جميل، الشاب قادر الجابوني الجزائري، غسان صليبا، ملحم زين، مي فاروق، فارس كرم وغيرهم.

وأعرب مقدم البرنامج، الفنان مروان خوري عن حماسه لتقديم الموسم الثالث بالقول: “رحلتنا الفنية بين القديم والحديث مستمرة، نحن نحتفي بالماضي ونكرّم عمالقته، ونستعرض الجديد وندعمه. حلقات هذا الموسم متنوعة وضيوفنا فنانون سيطربون المشاهدين بإحساسهم الفني العالي”.

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“العربي 2″، قناة ترفيهية ثقافية منوعة متعددة المنصات تبث من العاصمة القطرية الدوحة. تقدم القناة للمشاهد العربي باقات من البرامج تتنوع بين الموسيقى، والفن، والمجتمع، والكوميديا، والدراما، والأفلام، والوثائقيات، تناسب تعددية المشارب والأذواق في أنحاء الوطن العربي.

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