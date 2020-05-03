‫طائرات سبايس جيت بمشاركة إم جي إتش جروب تحلق لضمان سير عمليات سلاسل التوريد الهندية في خضم جائحة فيروس كورونا COVID-19

غورغاون، الهند، 3 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — يجوب أسطول من خمس طائرات شحن تتبع شركة سبايس جيت “SpiceJet” أجواء العالم وتحمل المستلزمات الحيوية التي تتضمن الأدوية، والأجهزة الطبية، ومستلزمات اللقاحات الطبية، والمنتجات الزراعية لصالح العديد من الحكومات، والشركات الطبية والصيدلانية، وتجار التجزئة وهيئات المزارعين في خضم هذه الحرب العالمية ضد جائحة فيروس كورونا COVID-19.

وتولت سبايس جيت نقل قرابة 4000 طن من البضائع على متن أكثر من 430 رحلة منذ بدء الإغلاق على مستوى الدولة في الهند قبل شهر – وتولت خطوط الطيران الهندية نقل أكثر من 70% من جميع الشحنات الجوية.

ونقلت سبايس جيت، التي تعد ثاني أكبر شركة طيران هندية، المستلزمات الطبية من وإلى شنغهاي، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وسري لانكا، والكويت، وأبوظبي، ومدينة هو تشي منه، وكولومبو، وكابل، ودبي ضمن مناطق أخرى. ويدعم عمليات الشحن على متن طائرات سبايس جيت أسطول من طائرات الركاب من طراز B737 وQ400 حيث يتم نقل الشحنات على مقاعد الركاب.

وشاركت إم جي إتش جروب “MGH Group“، وكيل المبيعات العام لشركة سبايس جيت، بفعالية حيث دعمت رحلات الشحن من سنغافورة إلى مدينتي تشيناي وبنغالورو التي تحمل مستلزمات طبية ضرورية بينما تقدم الدعم الكامل لعمليات الشحن المنتظمة إلى هانوي وبانكوك.

وفي هذا الإطار، صرح أنيس أحمد “Anis Ahmed“، المؤسس والرئيس التنفيذي لإم جي إتش جروب، قائلاً: “أسفرت خطوة أجاي سينغ الجريئة وبعيدة النظر المتعلقة بتأسيس ذراع شحن مستقل يتبع شركة سبايس جيت إلى تحقيق مكاسب هائلة ليس فقط من خلال ضمان سلامة سلسلة التوريد الرئيسية ولكن من خلال توفير التدفقات النقدية للشركة عند توقف عمليات الركاب بالكامل. وهو صاحب رؤية بحق. ولا تدير أي شركة نقل هندية أخرى أسطول شحن خاص ولقد كان ذلك رهانًا جريئًا في 2018”.

وتخطط سبايس جيت بمشاركة إم جي إتش جروب إلى التوسع في عمليات الشحن وإضافة العديد من المسارات العالمية إلى شبكتها سريعة النمو في ظل الطلب المتزايد على السلع الضرورية والمستلزمات الطبية على مستوى العالم.

وجرى في سبتمبر/ أيلول 2018 تدشين سبايس إكسبريس “SpiceXpress” ذراع الشحن المتخصص لشركة سبايس جيت، حيث تدير مسارات داخلية ودولية وتحظى بدعم شبكة نقل سبايس جيت المدمجة بالكامل والتي تتضمن الشحن الجوي، والنقل الأرضي، ومرافق التخزين التي تمتد عبر الدولة.

وساعدت سبايس جيت في نقل المستلزمات الأساسية والتي تتضمن كمامات الوجه، والمعقمات، والمستلزمات الجراحية الضرورية، وميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء (الضروري لرصد فيروس كورونا COVID-19)، والسترات الوقائية، ومجموعة اختبار فيروس كورونا السريع وذلك داخل الهند وخارجها. كما قامت شركة الطيران بتسيير رحلات خاصة لنقل المسافرين الخاضعين للحجر الصحي إلى المنشآت الحكومية حيث وفرت طائراتها وطاقمها والعاملين لهذا الواجب الوطني.

للتعرف على المزيد عن إم جي إتش جروب: http://www.mghgroup.com/

للتعرف على المزيد عن سبايس جيت: https://book.spicejet.com/

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