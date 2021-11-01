‫صندوق “أميثيس” يستثمر في ترجمة، الشركة رائدة في مجال التقنيات والخدمات اللغوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

باريس, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — أتمّ صندوق “أميثيس” الثاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMF2)، الذي أطلقته “أميثس” حديثًا، استثماره في شركة ترجمة.

تأسست شركة “ترجمة” في عام 2008 على يد رائدة الأعمال الأردنية نور الحسن، وأصبحت الشركة الرائدة في تقديم الخدمات والتقنيات اللغوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلبي احتياجات مجموعة واسعة من الشركات في أكبر أسواق المنطقة في مجال الخدمات اللغوية وخدمات التوطين. وقد طوّرت الشركة منتجات تقنية لغوية خاصة بها، بما في ذلك محرّك ترجمة آلية من الطراز الأول يركز على اللغة العربية، بالإضافة إلى نظام إدارة الترجمة عالي الأداء CleverSo. وتتمتع شركة ترجمة بحضورٍ متزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكونها شركة تترأسها سيدة، تلتزم ترجمة بمبدأ التكافؤ بين الجنسين، وتؤمّن كذلك فرص عمل للشباب في جميع أنحاء المنطقة.

وسيدعم استثمار “أميثيس” في ترجمة مساعي الشركة لتحقيق خارطة الطريق التي وضعتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما سيساعدها على تنفيذ استراتيجيات نمو داخلي وخارجي طموحة في الأسواق الرئيسية في المنطقة.

وقالت نور الحسن، مؤسِسة شركة ترجمة ورئيستها التنفيذية: “يمثل هذا الاستثمار الجديد من صندوق أميثيس فرصة كبيرة بالنسبة لنا في تطوير قدراتنا التكنولوجية والنجاح في جعل شركة ترجمة الجهة الرائدة في عالم الذكاء الاصطناعي للغات في المنطقة. نحن على أتم الاستعداد للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو وقد بدأنا بها بالفعل، حيث سنتمكن من تطوير محفظة منتجاتنا بشكل كبير، والخروج بمنتجات مصممة خصيصًا حسب رغبات العميل، وتوسيع حضور شركتنا لكي يشمل الأسواق العالمية.”

ومن جانبه، قال توفيق الخويري، الذي مثّل “أميثيس” في الصفقة: “يجسّد استثمارنا في شركة ترجمة استراتيجيتنا المتمثلة في دعم رواد الأعمال المتميزين الذين يركزون على النمو ويعملون بنجاح في القطاعات سريعة النمو. لذلك، يسرّنا أن ندعم نور الحسن وفريق ترجمة في الانتقال إلى المرحلة التالية.”

ومن جانبه، قال لوران ديمي، الشريك المؤسس لـ “أميثيس”: “من خلال استثمارها في ترجمة، تفخر أميثيس بدعمها لشركة لا تتميز فقط بمكانة رائدة في سوق التوطين الجذابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل أيضًا بكونها مؤسسة سريعة النمو تقودها سيدة، وقد حققت بالفعل مبدأ التكافؤ بين الجنسين.”

وقد استعانت نور الحسن وشركة ترجمة بشركة ديشيرت إل إل بي للحصول على خدمات استشارية قانونية، فيما اتخذت “أميثيس” شركة الحوراني وشركاه كمستشار قانوني واستعانت بخدمات شركتي بي دبليو سي وسلايتور لإجراءات العناية الواجبة المالية والضريبية والتجارية.

نبذة عن ترجمة

تقدم شركة ترجمة خدمات وتقنيات لغوية ذكية تساعد الشركات على التوسع السريع من خلال محتوى متعدد اللغات والصيغ. قامت نور الحسن بتأسيس ترجمة في عام 2008، وسرعان ما نمت الشركة لتصبح رائدة في سوق توطين اللغة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مجموعة خاصة من الحلول اللغوية المبتكرة والمصممة خصيصًا للغة العربية.

وانطلاقًا من رسالتها الرامية إلى مساعدة الشركات على تحقيق إمكاناتها للنمو العالمي، تلتزم ترجمة بتقديم حلول لغوية تلبي المعايير الدولية للجودة والسرعة وكفاءة التكلفة. وتقدّم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الترجمة والتوطين والترجمة الشفوية وكتابة المحتوى وتفريغ المحتوى الصوتي وترجمة الفيديو والاستشارات الاستراتيجية. لمعرفة المزيد عن شركة ترجمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.tarjama.com.

نبذة عن “أميثيس”

أسس لوك ريغوزو ولوران ديمي شركة “أميثيس” بالشراكة مع مجموعة إدمون دو روتشيلد. وتدير الشركة صندوقًا استثماريًا يركز على القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتجاوز قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها مليار دولار أمريكي، مع إنجاز ما يقرب من 30 استثمارًا حتى الآن.

وتوفر “أميثيس” رأس المال اللازم للنمو للشركات الكبرى الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات من خلال شبكتها الدولية في أوروبا وأفريقيا. ويضم فريق “أميثيس” 40 موظفًا من ذوي الخبرة الواسعة في المنطقة والقطاع، موزعين على خمسة مكاتب في كل من باريس وأبيدجان والدار البيضاء ونيروبي ولوكسمبورغ.

ومن خلال صندوق أميثيس الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أتم إغلاقه الأول بمبلغ 101 مليون دولار أمريكي في يوليو 2020، ستستهدف شركة “أميثيس” استثمارات في حصص أغلبية وأقلية في مؤسسات صغيرة ومتوسطة سريعة النمو في المغرب ومصر وتونس والأردن.

نبذة عن إدمون دو روتشيلد

انطلاقًا من إيمانها بضرورة استخدام الثروة لبناء عالم الغد، تتخصص مجموعة إدمون دو روتشيلد، وهي دار استثمار تلتزم بمبادئها الراسخة، في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول، وتقدم خدماتها لعملاء دوليين من العائلات ورواد الأعمال والمستثمرين المؤسَّسِيين. كما تنشط المجموعة في مجالات تمويل الشركات والأسهم الخاصة والعقارات والخدمات المقدمة للصناديق. ونظرًا لكونها تحت إدارة عائلية حاسمة تتمتع إدمون دو روتشيلد بالاستقلالية اللازمة لاقتراح استراتيجيات جريئة واستثمارات طويلة الأجل ومتجذرة في الاقتصاد الفعلي. وقد تأسست المجموعة في عام 1953، ويبلغ مجموع الأصول التي تقع حاليًا تحت إدارتها 173 مليار فرنك سويسري (أي 160 مليار يورو). وتضم المجموعة حوالي 2,600 موظفًا، كما يوجد لديها 32 مقرًا حول العالم. www.edmond-de-rothschild.com.

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