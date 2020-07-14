‫صحيفة خليج تايمز تستضيف ندوة إلكترونية للجنسية عن طريق الاستثمار في 16 يوليو/ تموز بحضور معالي رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس ولفيف من كبار الضيوف

لندن ، 14 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — ستستضيف صحيفة خليج تايمز “Khaleej Times” المرموقة التي تصدر في دبي في السادس عشر من يوليو/ تموز ندوة إلكترونية “ webinar ” تحت عنوان “سانت كيتس ونيفيس: القوة والتعافي من خلال الجنسية عن طريق الاستثمار”. وسيشارك مجموعة من الضيوف المتميزين من الدولة الكاريبية التي تتكون من جزيرتين، التي ابتكرت هذا البرنامج، حيث يتحدثون عن النجاح المتواصل لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار “ Citizenship by Investment ” الخاص بالدولة.

وتبدأ الفعالية بحوار مع معالي رئيس الوزراء تيموثي هاريس “Timothy Harris“. حيث سيشارك مع الحضور تجربة الدولة في الاستجابة الفعالة لجائحة فيروس كورونا، وماذا يعني مفهوم هجرة المستثمر. وسينضم إلى حلقة النقاش السيد/ ليس خان “Les Khan“، الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار (CIU) بالدولة. كما ستشارك السيدة/ ناتاشا جونز “Natasha Jones“، المساعد القانوني بشركة الاستشارات الحكومية سي إس جلوبال بارتنرز “CS Global Partners” لتتحدث عن الاستشارات المتعلقة بتقديم الطلبات.

وأشارت صحيفة خليج تايمز، “طالما تم النظر إلى برامج المستثمرين المهاجرين كأداة توفر فرصة للأفراد المستحقين من جميع أنحاء العالم للاستقرار في بلد من خلال خيار لم يكن ليتسنى لهم من دونه”. كما تساعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار الدول في “جذب المستثمرين الأفراد من جميع أنحاء العالم من الساعين لمستوى معيشي أفضل وبيئة أكثر أمانًا. ومع تسبب جائحة فيروس كورونا في حالة من الجمود بالعالم، يعيد المستثمرون الأفراد تحديد أهدافهم الحياتية واستراتيجياتهم وصاروا يولون اهتمامًا أكبر نحو تأمين مستقبل أفضل ينعم بالرخاء وأكثر أمنًا لعائلاتهم”.

وفي الثالث من يوليو/ تموز، 2020، أعلنت وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار عن عرض جديد لفترة محدودة “ time-limited offer ” يلاءم العائلات من الشرق الأوسط التي تقدم طلبات مشتركة في برنامج سانت كيتس ونيفيس لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار. وتستطيع الآن العائلات، التي تضم حتى أربعة أفراد، المساهمة بمبلغ 150,000 دولار أمريكي في صندوق التنمية المستدامة “ Sustainable Growth Fund “، بدلاً من مبلغ 195,000 دولار أمريكي وهو المبلغ المعتاد. وينطبق ذلك فقط على خيار الصندوق، الذي يظل المسار الأسرع لنيل جنسية ثانية.

ويعني إضافة إجراءات الطلب المستعجل أن المستثمر يستطيع نيل الجنسية خلال 60 يومًا أو أقل. ويجب على جميع المتقدمين اجتياز إجراءات التقصي اللازم أولاً.

وفي المقابل، يستطيع المواطن الاقتصادي الجديد الإقامة والعمل والدراسة في الدولة، والتمتع بجميع الفرص الاجتماعية، والاقتصادية، وفرص الأعمال التي تقدمها سانت كيتس ونيفيس. كما يمكنه كذلك السفر في المعتاد دون تأشيرة أو نيل التأشيرة عند الوصول إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم. ويؤكد معالي وزير الخارجية مارك برانتلي “Mark Brantley” على عقد المزيد من اتفاقات الإعفاء من التأشيرة بصورة منتظمة.

للمشاركة في الندوة الإلكترونية يمكنكم التسجيل هنا “ here “.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1213930/Khaleej_Times_ St_Kitts_Nevis_CBI.jpg