‫صحفيون من 55 دولة أفريقية ينضمون إلى مؤتمر صحفي تستضيفه كنيسة شينشيونجي

نيويورك، 31 يناير 2022 /PRNewswire/ — تجمعت وسائل إعلام من 55 دولة أفريقية في مؤتمر صحفي استضافته كنيسة يسوع شينشيونجي، معبد الشهادة، في 28 يناير. وقد تضمنت الفعالية تصريحات من رئيس كنيسة شينشيونجي، مان هي لي، وأبرز ما يتعلق بأحدث سلسلة للكنيسة، بعنوان “شهادة على أمثال أسرار السماء ومعانيها الحقيقية”. وقد خُطط للمؤتمر الصحفي بناء على طلب الصحفيين والقساوسة الأفارقة في جميع انحاء القارة .

بدأت أحدث حلقة دراسية على الإنترنت لكنيسة شينشيونجي حول أمثال يسوع بتاريخ 3 يناير وتستمر حتى 28 مارس. يأتي ذلك نجاح استكمال سلسلة الكنيسة السابقة، التي شهدت النبوءات والوفاء المسجلة في سفر رؤيا يوحنا (Book of Revelation) لمدة 10 أسابيع في عام 2021 من 18 أكتوبر حتى 27 ديسمبر. وقد وصل المجموع التراكمي لعدد المشاهدات على YouTube حتى الآن إلى 8 ملايين مشاهدة. ونتيجة لهذه الحلقة الدراسية عن سفر رؤيا يوحنا، وقعت كنيسة شينشيونجي مذكرة تفاهم مع أكثر من 1,200 من القساوسة والاكليريكيين في 57 بلدا. ومن هذا المجموع، تم التوقيع على 235 من هذه الوكالات في 16 بلدا في أفريقيا.

كما صرح ستيفن أوغوانغ، الأمين العام لكنيسة Born Again Churches في أوغندا: “أتمنى أن يأتي الجميع من جميع أنحاء العالم لدراسة الأسفار والرؤيا في ندوة شينشيونجي لتغيير حياة الناس”.

شارك نحو 300 صحفي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 28 يناير. طلب رئيس الكنيسة، لي، الذي أجاب على أسئلة حول الحلقات الدراسية و مذكرات تفاهم، من جميع الشركاء الصحفيين أن يروجوا بأن هناك شهادة على نبوءة ووفاء سفر رؤيا يوحنا وأن أسرار مملكة السماء متوفرة للجميع.

“شهادة على أمثال أسرار السماء ومعانيها الحقيقية” تبث مرتين في الأسبوع من خلال قناة كنيسة شينشيونجي على YouTube بـ 24 لغة مختلفة.

تفضل بزيارة موقع الويب لـ Shincheonji Americas لمزيد من المعلومات: www.scjamericas.org

للتواصل الإعلامي: جينا ديل جيغانتي، 16466287365، revelation@scjamericas.com

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