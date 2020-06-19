‫شهران من حملة “عدن الجميلة”: نصف مليون من المستفيدين

الحملة السعودية اليمنية تحد من انتشار كوفيد-19 وغيره من الأمراض فيما يحسن البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن من البنية التحتية المتروبوليتية

عدن، 19 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — فاقت حملة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن “عدن الجميلة” خلال أكثر قليلا من شهرين توقعات البرنامج، إذ أزاحت 531% من النفايات المتراكمة في المدينة التي توقع البرنامج إزاحتها في هذه المرحلة. فبحلول 8 حزيران/يونيو، أزاحت الحملة 46,000 متر مكعب من النفايات في عاصمة اليمن الانتقالية وهو ما أفاد 490.000 من مواطني المدينة.

عبر 696 موقع عمل في 7 من أصل 10 مناطق في عدن، ساعد برنامج “عدن الجميلة”على التخلص من 32٪ من جميع النفايات والفضلات والتخلص منها. ولتحسين المشهد الحضري، قامت الحملة بسقي الأشجار بمركبات ري متخصصة يقدمهاالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بمعدل 5000 لتر لكل نوبة عمل في 468 نوبة عمل.

من أكبر نجاحات الحملة زيادة بنسبة 78٪ في قدرة وكفاءة صندوق التنظيف والتحسين في عدن. فقد قامالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنبتزويدصندوق التنظيف والتحسين في عدنبـ 22 من المعدات والآلات الثقيلة، بما في ذلك الجرافات وشاحنات القمامة وصهاريج نقل النفايات. وإجمالا، غطت هذه المركبات مسافات تزيد عن 200 ألف كيلومتر في أداء عملها. ارتفع متوسط إنتاجية العمالة خلال الحملة بنسبة 431٪ عبر 1،124 نقطة عمل وأكثر من 2،181 نوبة عمل.

يعملالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنبالتعاون مع الحكومة اليمنية وسلطات المحافظات المحلية، وكذلك الهيئات الحكومية – خاصةصندوق التنظيف والتحسين في عدن – ومنظمات المجتمع المدني. نشطت الحملة مشاركة المجتمع، وشجعت المسؤولية المدنية، وزادت من وعي المجتمع من خلال ضمان التغيير السلوكي، وخاصة إلقاء القمامة والتخلص العشوائي من النفايات.

استجابت حملة “عدن الجميلة” بسرعة وفعالية لحالات الطوارئ الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت عدن بشكل متكرر. قامت فرق العمل بإزالة مياه الفيضان والنفايات لإعادة فتح الطرق الرئيسية. أزالت عملية الطوارئ 10515 مترا مكعبا من الحطام ومخلفات الفيضانات – بالإضافة إلى تصريف 7475 مترا مكعبا من مياه الأمطار من الشوارع والمناطق السكنية – في 18 يومًا بمتوسط 12 ساعة عمل متواصلة يوميًا.

كما ساعدت الحملة على مكافحة الأوبئة والأمراض والحد من انتشار وباء كوفيد-19. في 12 حزيران/يونيو، بدأالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنعملية لمدة 30 يومًا لرش وتعقيم المناطق السكنية والعامة في عدن باستخدام معدات متخصصة للحد من انتقال الحشرات في إجراء مماثل للإجراء الذي تم في المناطق العامة والساحلية في محافظة حضرموت في نيسان/أبريل بالشراكة مع وزارة الصحة اليمنية وصندوق التنظيف. أصدرت حملة “عدن الجميلة” أيضًا إرشادات وقائية لزيادة الوعي العام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للمشاركين أثناء عملهم. وأخيرًا، ساعدت مشاريعالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنالصحية في عدن كما هو الحال في أي مكان آخر في اليمن، حيث توفر مختبرات المستشفيات الجديدة والعيادات الطبية والمعدات واللوازم والأدوية، على بناء القدرات والمرونة ضد فيروسات التاجية الجديدة والأمراض الأخرى.

وبينما يستمر خطر انتقال الجائحة، إلا أن تأثيره يمكن أن يكون محدودًا من خلال استكمال مشروعات التنمية بحملات التوعية والمساعدات الإنسانية. لقد أدت زيادة القدرة التشغيلية صندوق التنظيف والتحسينإلى التخفيف من الأضرار الناجمة عن مياه الفيضانات ونفايات الفيضانات التي ربما تكون قد خلقت مستنقعات ونشرت الأمراض.

في الآونة الأخيرة، أطلقالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنمشروعًا في عدن لإعادة إحياء الطرق الرئيسية وربطها بمصابيح الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية، بدءًا من طريق أبين الساحلي الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات بين جولات العقيل وجولات أرحب، والطريق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر بين شارعي كالتكس وحسوة. تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تركيب 200 عمود إنارة مزدوج على الشارع التاسع من تقاطع كوبوتا إلى جولة السافينة، و 300 عمود إنارة على طول طريق كالتكس-حصوة.

بالتعاون مع الحكومة اليمنية ومكتب الأشغال العامة، يهدف المشروع إلى تسهيل حركة المشاة بين المؤسسات الحيوية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى في المدينة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة السلامة لكل من المشاة والمركبات التي تقوم برحلات أساسية في المحافظة. وقد نفذ البرنامج بالفعل أو أطلق مشاريع لإعادة تأهيل الطرق والإنارة العامة في محافظات يمنية أخرى مثل حجة والجوف وسقطرى.