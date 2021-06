‫شنغهاي الكتريك تشارك في قمة SNEC 2021 بنظام إدارة البطاريات الجديد الخاص بها (BMS) مستحوذة على مركز الصدارة

شنغهاي, 29 يونيو 2021 /PRNewswire/ — عرضت شركة شنغهاي إلكتريك جوشان نيو إنرجي تكنولوجي ليمتد (Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co.)، ويشار إليها في هذا البيان الصحفي باسم (“شنغهاي إلكتريك جوشان”) تمكين مستقبل محايد الكربون في المؤتمر والمعرض الدولي الخامس عشر لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (15th International Photovoltaic Power Generation and Smart Energy Conference & Exhibition – SNEC 2021) الذي أُقيم مؤخرًا في شنغهاي. مع التركيز على ستة مجالات رئيسية في قطاع الطاقة الجديد، فإن موضوع حلول شنغهاي إلكتريك التي تم الكشف عنها في المعرض هو إنشاء نظام بيئي جديد للطاقة الخضراء، والذي يغطي الطاقة الخالية من الكربون، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والحفاظ على الطاقة الصناعية، والنقل الصديق للبيئة، المباني الخضراء وتخزين الطاقة الذكي.

Search News Search for:

Advertisement