‫شنغهاي إلكتريك تمكن عمليات تجريبية لأول ترام موجه رقميا في الصين ومجهز بنظام iDRT

شنغهاي, 1 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — بدأت العمليات التجريبية رسميا على خط سكة الحديد التوضيحي التجريبي تي 1 للمنطقة الحرة بشنغهاي في منطقة لين غانغ الجديدة. بصفتها إحدى الشركات المشاركة في بناء خط العرض التوضيحي تي 1، قامت مجموعة الأتمتة في شركة شنغهاي إلكتريك، العضو في شركة مجموعة شنغهاي إلكتريك المحدودة، بتطوير أول نظام نقل رقمي ذكي بالسكك الحديدية في الصين (“iDRT“) لترام العجلات المطاطية الموجه رقميا المستخدم على الخط. زودت شنغهاي إلكتريك المسار الرقمي ونظام إدارة العمليات ونظام اتصالات الشبكة والعمود الفقري للاتصالات ونظام المنصة الذكية ومركز التحكم بخط العرض التوضيحي؛ وكذلك إدارة التوريد والتركيب والخدمات الأخرى المتعلقة بالأنظمة الكهروميكانيكية.

يمتد خط العرض التوضيحي تي 1 على طول تسع محطات بطول إجمالي يبلغ 21.7 كيلومترًا، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بشكل كامل للجمهور بحلول شهر حزيران/يونيو من هذا العام. وهذه العربة هي الأولى في الصين التي تتبنى نظام ترام العجلات المطاطية الموجه رقميا، وهي تقنية رائدة عالميًا تستخدم أجهزة استشعار على الترام لجمع المعلومات من العلامات المغناطيسية على سطح الطريق، وتوجيه موضع العربة في الوقت الفعلي، والتحكم في اتجاه الإطارات المطاطية أثناء تحرك العربة. وفي قفزة كبيرة إلى الأمام للنقل الأخضر في منطقة لين غانغ الجديدة، سيبدأ خط العرض التوضيحي تي 1عملياته على الطاقة الكهربائية النقية بينما يتم إنشاء محطات التزود بالوقود بالهيدروجين، مع خطط للتحول الكامل إلى طاقة الهيدروجين حين يصبح ذلك قابلا للتطبيق.

يستخدم خط العرض التوضيحي تقنية الملاحة المغناطيسية الرائدة على مستوى العالم وتقنية الاستشعار تحت العربة، والتي تتميز بفترة بناء قصيرة وإشغال أقل لسطح المسار، مع توفير كبير في الطاقة وخفض الانبعاثات. يتطلب نظام ترام العجلات المطاطية الموجه رقميا فقط نصف الاستثمار الإنشائي لقطارات الترام التقليدية، مما يلبي طموح منطقة لين غانغ الجديدة لإنشاء نظام نقل أخضر وذكي وواسع النطاق.

في صميم خط العرض التوضيحي تي 1 نظام نقل رقمي جديد خفيف الوزن وذكي ومتوسط القدرة على السكة الحديدية يستخدم علامات مغناطيسية كمسارات ترام افتراضية، ويعزز عربات ترام تسير على إطارات مطاطية مستقلة موجهة رقميا تستخدم كمركبات، وتستخدم طرق التحكم الحديثة في تشغيل الترام. يتميز نظام التحكم في التشغيل والإدارة بالتتبع التلقائي والعمليات الإضافية والسلامة كميزات رئيسية له، مدعومًا بتكنولوجيا تحديد المواقع عالية الدقة، وتكنولوجيا التحكم المركزية، وتكنولوجيا إدارة النقل الذكية.

نتيجة لذلك، يمكن لـ iDRT التحكم في تشغيل الترام على طول المسار الرقمي بدقة رائدة عالميًا، والقيادة بشكل مستقل في ظل ظروف أحقية استخدام المسار المستقلة. العربة قادرة على ضبط سرعتها وتجنب الحواجز وإجراء عمليات أخرى لضمان السلامة بغض النظر عن الطقس. وفي الوقت نفسه، يتلقى السائقون معلومات شاملة بشأن السرعة المستهدفة والتوقفات وانحراف المسار. من خلال الجمع بين التكلفة المنخفضة والعمليات المرنة، يمكن تشغيل نظام النقل الرائد هذا باستخدام الطرق الحالية في المدن – مما يوفر عناء بناء القضبان الثابتة ويجعله الخيار الأمثل للنقل الحضري.

بعد التطوير والاختبار المكثف، دخل نظام iDRT الآن مرحلة الترويج وعرض التطبيق. يعتبر خط العرض التوضيحي تي 1 منصة قيّمة لإثبات التطبيقات التجارية لنظام iDRT، مع تسهيل التحديثات التكرارية للتقنيات والمنتجات الحالية خلال العملية. ستضع هذه الاختبارات الأساس للترقيات المستقبلية للنظام في الأسواق المحلية والدولية.

ستعمل التطبيقات التجارية لترام العجلات المطاطية الموجه رقميا المجهزة بـ iDRT في منطقة لين غانغ الجديدة على تعزيز البحث والتطوير لمعايير الترام الرقمي في شنغهاي. في الوقت نفسه، سيعزز إطلاق خط العرض التوضيحي تي 1 التطوير المنسق والصيانة الذكية لأنظمة iDRT، فضلاً عن اعتماد النظام في خطوط عرض أخرى ذاتية القيادة.