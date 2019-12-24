‫شركتا OPPO وIHS Markit تميطان اللثام عن الوثيقة الفنية للقدرة على الاتصال الذكي بالشبكات خلال فعالية OPPO INNO 2019

إنشاء منظومة مستدامة لمستقبل ينعم بالقدرة على الاتصال

– من المنتظر أن تساعد المنظومة الجديدة للقدرة على الاتصال الذكي بالشبكات في توسيع نطاق السوق وإطلاق العنان لمزيد من الفرص في هذا القطاع

– وسوف يتمكن ربع عدد الهواتف النقالة البالغ 1,7 مليار وحدة يتم شحنها على مستوى العالم من التكامل مع تقنية الجيل الخامس للهواتف النقالة بحلول عام 2023 وكل اثنين من ثلاثة هواتف ذكية سوف يحوي مكونات وخصائص سابقة الدمج معتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، وذلك وفقًا للتوقعات الصادرة عن شركة IHS Markit.

– سوف ترتفع القاعدة العالمية المثبتة من السماعات الذكية مما يربو على 100 مليون وحدة هذا العام إلى ما يزيد عن 800 مليون وحدة خلال ثلاث سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — نشرت شركتا OPPO وIHS Markit، وهما الشركتان الرائدتان على مستوى العالم في توفير الأجهزة الذكية واللتان تتصدران السوق العالمية في تحليلات السوق، أول وثيقة فنية مشتركة لهما بشأن القدرة على الاتصال الذكي بالإنترنت خلال فعالية OPPO INNO لعام 2019. وقد نُشرت الوثيقة الفنية تحت عنوان القدرة الذكية على الاتصال بالشبكات: إطلاق العنان للفرص مع قوة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتقنية السحابية. تهدف هذه الوثيقة إلى المساعدة في تعريف جماهير المستهلكين بأهمية القدرة على الاتصال الذكي بالإنترنت وقيمتها وتمكين هذا النشاط من فهم المنظومة بجلاء وبصورة تعاونية وتحسين مستوى التعريف بها وتوجيه التنمية المستدامة للقدرة على الاتصال الذكي بالشبكات في المستقبل.

توم مورود، مدير IHS Markit التنفيذي يلقي الخطاب الرئيس خلال الفعالية

توم مورود، مدير IHS Markit التنفيذي يلقي الخطاب الرئيس خلال الفعالية

تتعاظم الحماسة في جميع أنحاء العالم بشأن الفرص الجديدة التي تصاحب تقنية شبكات الجيل الخامس، والتي توضح الوثيقة الفنية أن المحفز الأساس وراءها سيكون هو القدرة على الاتصال الذكي بالإنترنت مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي والتقنية السحابية والحوسبة الطرفية وإنترنت الأشياء. من المنتظر أن تساعد المنظومة الجديدة للقدرة على الاتصال الذكي بالإنترنت في توسيع نطاق السوق وإطلاق العنان لمزيد من الفرص في هذا القطاع.

فقد صار عهد الجيل الخامس في قلب الأحداث مع التوسع المطرد في تطوير شبكات الجيل الخامس.

أصبحت شبكات الجيل الخامس، بعد عام من تطبيقها، تتسلل إلى حياتنا بوتيرة متسارعة.

وقد ورد في الوثيقة الفنية أن عام 2019 قد شهد الموجة الأولى من عمليات التدشين التجاري لشبكات الجيل الخامس المعتمدة على المعايير. وبحلول أكتوبر 2019، أطلقت 50 شركة اتصالات خدمات الجيل الخامس التجارية التي تمتثل لمعايير منظمة 3GPP ضمن 27 سوقًا. كما اعتمدت 328 شركة اتصالات في 109 سوق الاستثمار في تقنية الجيل الخامس.

وسوف تشهد السوق الصينية ازدهارًا يرتبط بموجة هائلة من عمليات تطوير شبكات وتطبيقات الجيل الخامس.

تمثل تقنية الجيل الخامس العامل المحفز على التكامل المتسارع للتقنية السحابية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية

وتمتاز شبكات الجيل الخامس عن غيرها من أجيال التقنيات الخلوية في أنها صُممت في البداية للتعامل مع العديد من مختلف الاحتياجات التقنية والعوامل المرتبطة بشكل الجهاز والتطبيقات التي يستخدمها وجماهير المستهلكين.

وتتنبأ الوثيقة الفنية بأن القدرة على الاتصال الذكي بالإنترنت سوف تعتمد على الإمكانات المشتركة للذكاء الاصطناعي والتقنية السحابية والحوسبة الطرفية والقدرة على الاتصال (بما في ذلك تقنية الجيل الخامس) وإنترنت الأشياء بغرض تحقيق قيمة للشركات وللمستهلكين. وقد تعني تلك القيمة مجموعة من الجوانب التي تشمل انخفاض تكاليف التشغيل أو إمكانية الوصول إلى مصادر جديدة للعائد أو تعزيز تجربة المستهلك.

كما تذكر الوثيقة الفنية أنه بسبب القدرة على الاتصال الذكي بين الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية فإنه يجب على الشركات والمؤسسات إنشاء مزيد من نماذج عمل أكثر تطورًا فضلاً عن دعم القدرة على الانفتاح والمشاركة والتعاون مع الشركاء لتطوير خصائص جديدة في إطار ما تتوصل إليه من حلول.

ومن شأن منظومة القدرة على الاتصال الذكي بالشبكات في الفترة القادمة أن تطلق العنان لإمكانات هائلة.

شهد تطور منظومة أجهزة الجيل الخامس زيادة سريعة في العديد من المجالات.

وقد أعلن 72 بائعًا، اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2019، وفقًا للوثيقة الفنية، عن إطلاق عدد 138 جهاز إجمالاً يعمل وفق تقنية الجيل الخامس من بينها الهواتف الذكية وأجهزة الربط المتوافرة داخل وخارج مقرات العملاء والآليات الذكية والطائرات المسيرة، وما إلى ذلك. وثمة ما يربو على 40 جهاز متاح تجاريًا من بين عدد الأجهزة المذكورة آنفًا والبالغ 183 جهازًا تعمل بتقنية الجيل الخامس.

وبحسب التوقعات الصادرة عن شركة IHS Markit، سوف يتمكن ربع عدد الهواتف النقالة البالغ 1,7 مليار وحدة يتم شحنها على مستوى العالم من إتمام التكامل مع تقنية الجيل الخامس للهواتف النقالة بحلول عام 2023 وكل اثنين من ثلاثة هواتف ذكية سوف يحوي مكونات وخصائص سابقة الدمج معتمدة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.

وعليه، فسوف نشهد طلبًا متواصلاً على معاونات رقمية في شكل سماعات ذكية. وسوف ترتفع القاعدة العالمية المثبتة من السماعات الذكية مما يربو على 100 مليون وحدة هذا العام إلى ما يزيد عن 800 مليون وحدة خلال ثلاث سنوات.

وعليه، فسوف نشهد طلبًا متواصلاً على معاونات رقمية في شكل سماعات ذكية. وسوف ترتفع القاعدة العالمية المثبتة من السماعات الذكية مما يربو على 100 مليون وحدة هذا العام إلى ما يزيد عن 800 مليون وحدة خلال ثلاث سنوات.

وقد أدى ابتكار الألعاب الإلكترونية المعتمدة على التقنية السحابية إلى الحد من الحواجز القائمة أمام المستهلكين عن طريق التخلص من تكاليف المكونات ومن ثَمَّ فسوف يؤدي ابتكار الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي والواقع المعزز المعتمد على التقنية السحابية إلى نشأة فرص جديدة، ما يتيح للمستخدمين الحصول على الألعاب أيًا كان ما يريدونه وأينما كان باستخدام أجهزة أصغر حجمًا. كما يتسنى، وفقًا للوثيقة الفنية، خفض زمن الوصول ليتسنى إتمام التطوير الشامل لألعاب الواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنشاء سوق عالمية تزيد في قوامها عن 100 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

ويعتقد محررو الوثيقة الفنية أن توافر الأجهزة الجديدة لم يؤدِ إلى زوال الدور المحوري الذي تلعبه الهواتف الذكية في حياة المستهلكين. فهي لا تلعب فحسب دورًا محوريًا في إطار إنترنت الأشياء وإنما تعمل كبوابة وصول إلى الأغراض الصالحة للارتداء كالساعات الذكية وشاشات مراقبة الصحة وأجهزة التحكم/الاستقبال، كما تمثل شاشة عرض للبيانات والمقاطع المصورة من الأجهزة الأخرى.

التقرير بالكامل متاح هنا.

نبذة عن OPPO

OPPO علامة تجارية عالمية كبرى للهواتف الذكية مخصصة لتوفير المنتجات المتسقة مع الفنون والتقنية المبتكرة. وبناءًا على عناصر علامة التجارية OPPO المتمثلة في حداثتها وجمالها وقدرتها على وضع المعايير، فهي تسعد المستهلكين بتجربة رائعة تكتنفها حياة رقمية.

فقد ظلت OPPO تركز، على مدى السنوات العشر الماضية، على تصنيع الهواتف المزودة بكاميرات مع إدخال تحديثات مبتكرة على تقنية التصوير عن طريق الهاتف النقال. لقد استهلت OPPO عهد التجميل المرتبط بالتصوير الشخصي (سيلفي) وكانت أول علامة تجارية تطلق هواتف ذكية مزودة بكاميرات أمامية تتمتع بدرجة وضوح تبلغ 5 ميجا بكسل و16 ميجا بكسل. كما كانت OPPO أول علامة تجارية تقدم لعملائها كاميرات آلية دوارة ذات خصائص للوضوح الفائق وتقنية كاميرا 5x مزدوجة القدرة على التكبير. كما استطاعت OPPO إطلاق سلسلة خبير السيلفي (Selfie Expert F) في عام 2016 ومن ثَمَّ استحدثت إحدى صيحات تصوير السيلفي في مجال الهواتف الذكية.

ففي عام 2017، احتل هاتفت OPPO الذكي المرتبة الرابعة على مستوى العالم في هذا المجال وفقًا لتقرير الشركة الدولية للبيانات (IDC). وفي الوقت الحالي، تغطي أعمال OPPO عدد 40 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم وتمتلك 10 معاهد ومراكز للبحوث والتطوير على مستوى العالم فضلاً عن مركزها الدولي للتصميم في لندن، لتقدم خبراتها الممتازة في مجال التصوير بالهاتف الذكي لأعداد متزايدة من الشباب في جميع أرجاء المعمورة.

نبذة عن OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت OPPO السوق المصرية في عام 2015. وفي عام 2016، أسست مركز مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة. تشمل الأسواق التي دخلتها OPPO في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلاً من: مصر والجزائر وتونس والمغرب والإمارات والسعودية وقطر وعمان وكينيا ونيجيريا.

كما أسست OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، ما جعلها أول علامة تجارية صينية تؤسس مصنعًا لها في شمال أفريقيا. وقد دخل المصنع مرحلة الإنتاج.

كما بدأت OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا مسيرتها في عملية التوطين وذلك بناءًا على آراء مستقاة من المستهلكين في كل دولة تعمل فيها الشركة. وتشمل عملية التوطين جميع الجوانب لدى الدخول في كل سوق – ويشمل ذلك توطين المنتجات، للوفاء بصورة أفضل بالاحتياجات الأساسية للمستخدمين، وتوطين عملية التسويق، للتواصل بصورة أفضل مع العملاء الشباب في كل بلد، وتوطين فرق العمل، للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين في كل بلد، وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين.

كما شرعت OPPO خلال العام الماضي في تعديل مجموعة منتجاتها كي تتناسب مع أذواق واحتياجات مستهلكي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. واشتمل ذلك على إطلاق نسخة هاتفها الذكي الشهير OPPO Find X وتدشين سلسلة OPPO R. وسوف تواصل OPPO تطوير خط إنتاجها المحلي لتوفير مزيد من سلاسل المنتجات الممتازة للمستهلكين الشباب في المنطقة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1058617/Tom_Morrod_Executive_Director_IHS_Markit.jpg

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فريق OPPO للعلاقات العامة عن طريق

البريد الإلكتروني: oppo.mena@bcw-global.com