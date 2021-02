‫شركة Wheels Up -العلامة التجارية الرائدة في قطاع الطيران الخاص- تُعلِن عن خطط لتصبح متداوَلة علنًا عبر اندماج SPAC مع شركة Aspirational Consumer Lifestyle Corp.

تعمل شركة Wheels Up على إضفاء الطابع الديمقراطي على الطيران الخاص من خلال سوقها المدفوع بالتكنولوجيا، وتوسيع السوق الذي يمكن الوصول إليه، وجعل السفر الجوي الخاص متاحًا لملايين المستهلكين

نيويورك، 3 فبراير 2021 /PRNewswire/ — دخلت شركة Wheels Up Partners Holdings LLC (“Wheels Up” أو “الشركة”) -العلامة التجارية الرائدة في قطاع الطيران الخاص- في اتفاقية نهائية لتصبح متاحة للتداول العام عبر الاندماج مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة،Aspirational Consumer Lifestyle Corp (“Aspirational”) (في بورصة نيويورك: ASPL)، في صفقة تُقدِّر Wheels Up بقيمة تبلغ 2.1 مليار دولار للشركة. تم تأسيس شركة Aspirational وتُدار بواسطة شراكة من المستثمرين المخضرمين في مجال المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رافي ثكران، وهو خبير في الأسهم الخاصة ورئيس سابق لمجموعة LVMH Asia. بالإضافة إلى ذلك، تُعَد شركة L Catterton، بمثابة أكبر شركة أسهم خاصة عالمية تُركِّز على المستهلك، من المساهمين الأقلية. عند إتمام الصفقة، ستكون Wheels Up هي أول منصة طيران خاصة يتم إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE: UP).

لمحة عامة حول شركة Wheels Up

تربط Wheels Up المسافرين بالطائرات الخاصة —ومع بعضهم البعض— من أجل تقديم تجارب استثنائية ومخصصة. وسيتيح سوقها المدعم بالتكنولوجيا القيام بذلك على نطاق عالمي، وإضفاء الطابع الديمقراطي على قطاع الطيران الخاص، وتوسيع السوق القابل للتعامل معه، وجعل الطيران الخاص في متناول ملايين المستهلكين.

تأسست Wheels Up في عام 2013 على يد رائد الأعمال الشهير كيني ديختر. مع Wheels Up، كان ديختر رائدًا في موجة التطور التالية للطيران الخاص، بدءًا من نموذج العضوية الأول في القطاع، ومرورًا بأسطولًا حصريًا من طائرات King Air 350i. وفي السنوات السبع منذ تأسيسها، سرعان ما أصبحت شركة Wheels Up رائدة وموثوقة في السوق وعلامة تجارية مميزة. وقد أدت العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والشراكة التسويقية الحصرية مع خطوط طيران دلتا (Delta Air Lines) إلى توسيع البصمة التشغيلية والتكنولوجية لشركة Wheels Up، مما أدى إلى إنشاء سوق متطور لتحويل الطيران الخاص وتقديم تجارب عالمية المستوى للمستهلكين.

اليوم، تُعَد Wheels Up واحدة من أكبر منصات الطيران الخاص في العالم، والتي تُقدِّم حل طيران شامل بما في ذلك برامج العضوية، ورحلات الطيران الخاصة عند الطلب عبر جميع درجات المقصورة، وإدارة الطائرات، ومبيعات الطائرات بالكامل، وحلول الشركات، والأحداث المميزة، و مزايا السفر التجاري من خلال شراكتها الإستراتيجية مع Delta Air Lines. وفي عام 2020، قامت الشركة بنقل أكثر من 150000 مسافر، مستفيدة من وصولها إلى أكثر من 1500 طائرة مملوكة ومدارة بواسطة شريك خارجي.

مدفوعة بالابتكار والتميز التشغيلي، ابتكرت Wheels Up مجموعة من الحلول الذكية المدفوعة بالتكنولوجيا من أجل تسهيل اختيار خيار طائرة آمنة وعالية الجودة يلبي مجموعة من الاحتياجات المالية واحتياجات السفر أكثر من أي وقت مضى. ويعمل تطبيق Wheels Up على جعل الطيران الخاص خاليًا من المتاعب. يمكن للمسافرين عرض المخزون في الوقت الحقيقي وشراء الرحلات الجوية ذات الأسعار الديناميكية، مما يتيح إمكانية البحث الفوري والحجز والسفر جوًا بخصوصية. كما تُعد تكنولوجيا السوق التي تقوم بتشغيل منصة Wheels Up مِلكية خاصة بالكامل، وتتضمن نظام إدارة الرحلات الرائد “Avianis” الذي يعمل على تشغيل العديد من المشغلين في جميع أنحاء البلاد ويقوم بإحداث ثورة في قطاع الطيران الخاص.

سيستمر فريق الإدارة الحالي للشركة في قيادة Wheels Up. كما سينضم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aspirational رافي ثكران -الرئيس السابق لمجموعة LVMH جنوب وجنوب شرق آسيا، وأستراليا/نيوزيلندا والشريك الإداري السابق لـشركة L Catterton Asia– إلى مجلس إدارة الشركة المندمجة عند الانتهاء من الصفقة.

تعليق الإدارة

كيني ديختر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Wheels Up :

“نحن متحمسون لاجتياز هذا الإنجاز وشراكتنا الجديدة مع Aspirational. نعتقد أن هذا سيسمح لنا بتحقيق هدفنا التأسيسي المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على الطيران الخاص، من خلال نموذج العضوية الفريد الخاص بنا، ومجموعة المنتجات والمزايا، ومن خلال جلب الاقتصاد المشترك إلى الطيران الخاص من خلال تطبيق Wheels Up الخاص بنا. كما نتطلع إلى توحيد جهودنا مع فريق Aspirational بينما نواصل تسريع نمونا وتوسعنا على الصعيد العالمي”.

رافي ثكران، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Aspirational :

“عندما أسسنا Aspirational، كانت Wheels Up هي بالضبط نوع الشركة التي أردنا الشراكة معها. أنشأ كيني وفريقه ذي الطراز العالمي علامة تجارية مميزة حقًا مبنية على سنوات من تجارب العملاء الاستثنائية والمخصصة. إنهم قادة ومبتكِرون بارزين في هذا المجال، ونتطلع إلى العمل معًا من أجل تقديم Wheels Up إلى المسرح العالمي. إننا نرى العديد من الفرص للاستفادة من خبرتنا وعلاقاتنا في الشراكة مع العلامات التجارية الفاخرة والطموحة الأخرى، والتوسع في الأسواق الدولية”.

لمحة عامة حول الصفقة

في 1 فبراير 2021، دخلت شركة Aspirational في اتفاقية نهائية (“اتفاقية الاندماج”) للاندماج مع Wheels Up من خلال مزيج من تمويل الأسهم والتمويل النقدي. تُقدِّر الصفقة Wheels Up بقيمة تقارب 2.1 مليار دولار للشركة.

ومن المتوقع أن تُحقِّق الصفقة ما يصل إلى 790 مليون دولار من إجمالي العائدات للشركة المندمجة، بما في ذلك مساهمة تصل إلى 240 مليون دولار من السيولة النقدية المُحتفَظ بها في حساب ائتمان Aspirational من طرحها العام الأولي للاكتتاب في سبتمبر 2020. كما يتم دعم الدمج أيضًا بواسطة 550 مليون دولار من PIPE بسعر 10 دولار للسهم، بما في ذلك الالتزامات من T. Rowe Price و Fidelity و Franklin Advisors و Durable Capital و HG Vora Capital Management و Third Point و Luxor Capital و Monashee، من بين آخرين. وسوف يقوم مساهمو Wheels Up الحاليون بتدوير 100 بالمائة من أسهمهم في الشركة الجديدة. وعند الانتهاء من الصفقة، تتوقع شركة Wheels Up أن يكون لديها ما يصل إلى 750 مليون دولار من السيولة النقدية في ميزانيتها العمومية من أجل تمويل العمليات ودعم مبادرات الأعمال الجديدة والقائمة.1

من المتوقع أن ينتهي إتمام الصفقة التي تمت الموافقة عليها بالإجماع بواسطة مجلس إدارة Aspirational والمديرين المستقلين لمجلس إدارة Wheels Up، في الربع الثاني من عام 2021، وتخضع لموافقة المساهمين المعنيين في Aspirational و Wheels Up وغيرها من شروط الإتمام العُرفية، بما في ذلك أية موافقات تنظيمية سارية.

سيتم توفير معلومات إضافية حول الصفقة المقررة، بما في ذلك نسخة من اتفاقية الاندماج والعرض التقديمي للمستثمر، في التقرير الحالي على النموذج 8-K الذي سيتم تقديمه اليوم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC“) والمتاح على www.sec.gov.

المستشارون

عملت شركة Connaught كمستشارًا ماليًا، وعملت شركة Credit Suisse كمستشارًا ماليًا ووكيلًا للتوظيف ومستشارًا لأسواق رأس المال، كما عملت كل من Skadden و Arps و Slate و Meagher و Flom LLP كمستشارين قانونيين لشركة Aspirational.

وعملت كل منGoldman Sachs & Co. LLC و Jefferies LLC و Morgan Stanley & Co. LLC كمستشارين ماليين رئيسيين مشتركين، كما عملت Arnold & Porter Kaye Scholer LLP كمستشارًا قانونيًا لـ Wheels Up.

حول شركة Aspirational Consumer Lifestyle Corp .

تم إطلاق Aspirational في سبتمبر 2020، وهي عبارة عن شراكة بين مستثمرين مخضرمين في المنتجات الاستهلاكية ومديرين تنفيذيين سابقين في LVMH L Catterton، وهي أكبر شركة أسهم خاصة عالمية تُركِّز على المستهلك، كشريك أقلية. وتتخصص شركة Aspirational وتستثمر في العلامات التجارية المبتكرة والمتميزة من أجل توفير تجارب للمستهلكين تلبي تطلعاتهم إلى أسلوب حياة صحي ومتوازن وعالمي. لمعرفة المزيد عن Aspirational، قم بزيارة www.aspconsumer.com.

حول شركة Wheels Up

Wheels Up هي شركة رائدة في تقديم خدمات الطيران الخاص في الولايات المتحدة من خلال أسطول من الطائرات المملوكة والمدارة بواسطة طرف خارجي. وتتمثل مهمتها في ربط المسافرين بالطائرات الخاصة – ومع بعضهم البعض – من أجل تقديم تجارب استثنائية ومخصصة. ولدى الشركة ما يقرب من 11000 مستخدِم نشط ومقرها في نيويورك.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.wheelsup.com.

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا المستند على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بالصفقة المقررة بين Wheels Up و Aspirational. ويتم تحديد هذه البيانات التطلعية عمومًا من خلال الكلمات “يعتقد” و “مشروع” و “تتوقع” و “توقع” و “تقدير” و “تعتزم” و “إستراتيجية” و “مستقبل” و “فرصة” و “خطة و “يجوز” و “ينبغي” و “سوف” و “ستكون” و “سوف تكون” و “ستستمر” و “من المحتمل أن تنتج” وتعبيرات مماثلة. إن البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، ونتيجة لذلك تخضع للمخاطر والشكوك. وقد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) احتمال عدم اكتمال الصفقة في الوقت المناسب أو على الإطلاق، مما قد يُؤثِّر سلبًا على سعر الأوراق المالية لشركة Aspirational، (2) خطر عدم إتمام الصفقة بحلول الموعد النهائي لدمج الأعمال لشركة Aspirational والفشل المحتمل في الحصول على تمديد للموعد النهائي لدمج الأعمال إذا طلبت شركة Aspirational ذلك، (3) الفشل في تلبية الشروط لإتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الاندماج بواسطة مساهمي Aspirational، واستيفاء الحد الأدنى لمبلغ حساب الائتمان بعد عمليات الاسترداد بواسطة المساهمين العموميين في Aspirational وتلقي بعض الموافقات الحكومية والتنظيمية، (4) عدم وجود تقييم بواسطة طرف خارجي في تحديد ما إذا كان سيتم متابعة الصفقة أم لا، (5) عدم القدرة على إكمال استثمار PIPE فيما يتعلق بالصفقة، (6) حدوث أي حدث أو تغيير أو أي ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج، (7) تأثير الإعلان عن أو تعليق الصفقة على علاقات الأعمال ونتائج التشغيل والأعمال بشكل عام لشركة Wheels Up، (8) مخاطر أن تؤدي الصفقة المقررة إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية لشركة Wheels Up والصعوبات المحتملة في الاحتفاظ بالموظفين لدى Wheels Up نتيجة للصفقة (9) نتيجة أية إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد Wheels Up أو ضد Aspirational تتعلق باتفاقية الاندماج أو الصفقة، (10) القدرة على الحفاظ على إدراج الأوراق المالية لشركة Aspirational في بورصة الأوراق المالية الوطنية، (11) قد يكون سعر الأوراق المالية لشركة Aspirational متقلبًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغييرات في القطاعات التنافسية والخاضعة للتنظيم الدقيق والتي تُخطِّط Aspirational للعمل فيها أو التي تعمل Wheels Up فيها بالفعل، والتغييرات في الأداء التشغيلي للمنافسين، والتغييرات في القوانين واللوائح التي تُؤثِّر على أعمال شركة Aspirational أو Wheels Up والتغييرات في هيكل رأس المال المشترك، (12) القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتنبؤات والتوقعات الأخرى بعد إتمام الصفقة المقررة، واكتشاف وتحقيق فرص إضافية، و (13) مخاطر الانكماش والمشهد التنظيمي المتغير في قطاع الطيران شديد التنافس. قائمة العوامل السابقة ليست شاملة. يجب أن تُفكِّر جيدًا في العوامل السابقة والمخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم “عوامل المخاطرة” من تسجيل Aspirational في النموذج S-1 (ملف رقم 248592-333)، وبيان التسجيل في النموذج S-4 الموضح أدناه وغير ذلك من المستندات المُقدَّمة من Aspirational من وقت لآخر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). تُحدِّد هذه التقديمات وتتناول المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تسري البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. ونُحذِّر القراء ألا يقوموا بالاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، ولا تتحمل Wheels Up و Aspirational أية التزامات، ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ولا تُقدِّم Wheels Up أو Aspirational أي تأكيد على أن Wheels Up أو Aspirational أو الشركة المندمجة ستحقق توقعاتها.

معلومات إضافية وأين تجدها

يتعلق هذا المستند بصفقة مقررة بين Wheels Up و Aspirational. لا يُشكِّل هذا المستند عرضًا لبيع أو تبادل، أو طلب عرض لشراء أو تبادل أية أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في نطاق أية سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأية سلطة قضائية من هذا القبيل. وتعتزم Aspirational تقديم بيان تسجيل على نموذج S-4 إلى SEC سيتضمن مستندًا سيكون بمثابة نشرة تمهيدية وبيان وكيل لـ Aspirational، ويُشار إليه بإسم بيان/نشرة الوكيل التمهيدية. وسيتم إرسال بيان/نشرة الوكيل التمهيدية إلى جميع مساهمي Aspirational. كما ستقوم Aspirational بتقديم مستندات أخرى بخصوص الصفقة المقررة إلى SEC. قبل اتخاذ أي قرار بالتصويت، نحث المستثمرين وأصحاب الأوراق المالية في Aspirational على قراءة بيان التسجيل وبيان/نشرة الوكيل التمهيدية وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المُقدَّمة أو التي سيتم تقديمها إلى SEC فيما يتصل بالصفقة المقررة عندما تصبح متاحة، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقررة.

وسيتمكن المستثمرون وأصحاب الأوراق المالية من الحصول على نُسخ مجانية من بيان التسجيل وبيان/نشرة الوكيل التمهيدية وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المُقدَّمة أو التي سيتم تقديمها إلى SEC من خلال موقع الويب الذي تديره SEC على www.sec.gov.

كما يمكن أيضًا الحصول على المستندات المُقدَّمة من Aspirational إلى SEC مجانًا من موقع Aspirational على www.aspconsumer.comأو بناءً على طلب كتابي إلى 12/07-18# مدينة العالم الكبير، سنغافورة 237994.

المشاركون في العطاء

يمكن اعتبار شركتي Aspirational و Wheels Up ومديريها والمسؤولين التنفيذيين لديها كمشاركين في عطاء الوكلاء من مساهمي Aspirational فيما يتصل بالصفقة المقررة. وسيتم تضمين قائمة بأسماء المدراء والمسؤولين التنفيذيين في Aspirational والمعلومات المتعلقة بحصصهم في دمج الأعمال في بيان/نشرة الوكيل التمهيدية عند إتاحتها. ويمكنك الحصول على نُسخ مجانية من هذه المستندات كما هو موضح في الفقرة السابقة.

1 تخضع جميع الإشارات إلى النقد في الميزانية العمومية والسيولة النقدية المتاحة من حساب الائتمان وعائدات الصفقة المُحتفَظ بها إلى أية عمليات استرداد بواسطة المساهمين العموميين في Aspirational ودفع نفقات الصفقة.

