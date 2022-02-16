‫شركة Vneuron العالميةللبرمجيات تفتح أبوابها في الدوحة، قطر

Date – في إطار تفاعلها مع النمو المستمر في الشرق الأوسط، قررت Vneuron بدء عملياتها الإقليمية من مركز قطر المالي (QFC) في دائرة التكنولوجيا المالية التي تم تدشينها حديثًا، وذلك في ظل جهودها إلى الاقتراب أكثر من عملائها.

باريس, 16 فبراير / شباط 2022 Vneuron /PRNewswire/ — هي شركة التكنولوجيات و البرمجيات المنظّمة للمعايير المالية الحاصدة لجوائز عالمية في المجال والمعترف بها دوليًا. تدعم الشركة أكثر من 200 عميل في 32 دولة حول العالم. تقترح Vneuron حلولاً من الدرجة الأولى لمساعدة المؤسسات المالية والحكومية على مكافحة الجرائم المالية بصورة أفضل، وإدارة المخاطر العالمية التي تواجهها، والامتثال للّوائح المحلية والدولية فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وتصفية المعاملات ومراقبتها (Transaction Screening and Monitoring)، وإدارة المخاطر (Risk Management).

إلى جانب توقع وتجنب المخاطر والامتثال للمعايير المالية، تقدم Vneuron أيضًا مجموعة موسعة من الحلول التي تغطي الاحتياجات الخاصة للمؤسسات المالية بصورة أوسع، لا سيَّماحلولا لشركات الاستثمار ( Investment) وإدارة الأصول والالتزامات (Asset Liability Management)، والتحول الرقمي (Digital Transformation).

هذا وتقدم Vneuron خدماتها للمؤسسات المالية بتقنيات متقدمة ومبتكرة منذ عام 2007، من خلال مقرات افتتحتها سابقًا في كل من القارتين الأوروبية والإفريقية.

وقد صرّح السيد/ خالد بن عيسى، المدير الإقليمي لشركة Vneuron في قطر قائلاً: “يؤكد افتتاح هذا الفرع الجديد على رغبة الشركة في الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها للمتطلبات المتزايدة والتطور السريع لاحتياجات عملائها”.

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة ستعزز بناء الكفاءات المحلية في الشرق الأوسط ممّا سيؤدي إلى تطوير الخدمات المالية والرقمية في المنطقة.

اتصل: Press contacts: press@vneuron.com

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