‫شركة STL تعزز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتقديم دفتر طلبات بقيمة 100 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة STL (NSE: STLTECH)، وهي شركة رائدة في مجال دمج الشبكات الرقمية، اليوم عن مبادرات رئيسية لتدعيم حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) من خلال إقامة شراكات جديدة، وإعداد مركز للتميز، وتوسيع فريقها.

تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجهين لمشهد التحول الرقمي العالمي. فمن ناحية، تقود الاقتصادات المتقدمة في المنطقة الطريق في شبكات الجيل الخامس والحياة الذكية، ومن ناحية أخرى، لا يزال في أفريقيا يوجد حوالي 0.84 مليار نسمة[1] (من أصل 1.37 مليار نسمة) بحاجة إلى الاتصال بالشبكة. قد يضيف الاقتصاد الرقمي المزدهر حوالي 230 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي السنوي للمنطقة.[2]

تماشياً مع تركيزها الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغرضها المتمثل في تحويل حياة مليارات الأشخاص من خلال الشبكات الرقمية، دعّمت شركة STL حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن دفتر طلبات بقيمة 100 مليون دولار تضمن صفقات متعددة السنوات بملايين الدولارات. وأنشأت شركة STL مؤخرًا مركزًا للتميز في دبي سيدمج البحث والتطوير، وتطوير المنتجات والعمليات لتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة STL على تعزيز قوة فريقها لدفع عمليات بناء الشبكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فقامت الشركة مؤخرًا بتعيين جافين فولدز بصفته رئيسًا للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فمع خبرته الطويلة التي دامت لأكثر من 25 عامًا، تولى إدارة حافظات متعددة لعلامات تجارية مثل الشركة العمانية للألياف البصرية وشركة دايمنشن داتا (NTT) وشركة كورنينغ.

وسيدفع خبراء التكنولوجيا والسوق ذوي الخبرة العميقة في المجال بجهود توسيع شركة STL دفعًا أكبر إلى الأمام. وعينت الشركة مؤخرًا وائل محمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر وشركة سينا (Ciena)، وأحمد أرسلان من أوبتيفا ونوكيا، وعلا الحكاواتي من شركة إريكسون، ونوكيا سيمنز للشبكات، وفلوريانو مينديس من شركة إريكسون، ونوال المازوزي من رايكلى أند دي مساري (آر آند إم).

وتعليقًا على خطط شركة STL التوسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، صرح سانديب جيروترا، رئيس المبيعات العالمية في شركة STL قائلًا: “تخطو شركة STL خطوات كبيرة في المنطقة من خلال حلولها الرائدة في الصناعة. نحن نتعامل مع شركات الاتصالات الرائدة لبناء شبكات رقمية راسخة ومستعدة للمستقبل في المنطقة. أرحب بالأعضاء الجدد وأثق في أن خبرتهم في المجال ستساعدنا في إقامة قيمة لا مثيل لها لعملائنا”.

[1] https://www.statista.com/ statistics/1176654/internet- penetration-rate-africa- compared-to-global-average/

[ 2] https://www.weforum.org/ agenda/2021/03/digital-tokens- could-transform-the-economies- of-the-middle-east-and-north- africa/

نبذة عن STL

STL هي شركة رائدة في مجال تكامل الشبكات الرقمية تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين، والمؤسسات الكبيرة على تحسين تجارب عملائها. لمعرفة المزيد ، تواصل معنا .

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الصورة: https://mma. prnewswire.com/media/1688179/ STL_s_team.jpg