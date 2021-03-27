‫شركة SHAREit تتصدر قوائم شركات النشر الإعلامية الأسرع نموا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في النصف الثاني من العام 2020

متجر الوقفة الواحدة لتلبية احتياجات الترفيه الرقمية للمستخدم – أكثر من 500 مليون شخص يستخدم شيريت شهريا.

سنغافورة،27 آذار/مارس 2021 / بي آر نيوزواير / — تم تصنيف شركة شيريت SHAREit، أكبر تطبيق في العالم لمشاركة الملفات والألعاب وبث المحتوى على الإنترنت، مرة أخرى كالشركة الإعلامية الناشرة الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في النصف الثاني، 2020 في أحدث مؤشر أداء لشركة آبس فلاير. فقد صنف مؤشر آبس فلاير أيضًا SHAREit كأفضل ناشر إعلامي ليس فقط في الأسواق الناشئة مثل إفريقيا (المرتبة رقم 2)، ولكن في الأسواق المتقدمة مثل أوروبا الغربية (المرتبة رقم 3) وأوروبا الشرقية (المرتبة رقم 4) وأميركا اللاتينية (المرتبة رقم 5) في مؤشر النمو الخاص بها. ويُعد المؤشر أداة يستخدمها مسوقو التطبيقات، في جميع أنحاء العالم، لمشاهدة تصنيف أداء مصادر الوسائط المحمولة.

يأتي هذا الإنجاز في أعقاب الأداء الرائع الذي حققته SHAREit في الإصدار الحادي عشر (الذي يغطي النصف الأول من العام 2020) من مؤشر أداء آبسفلاير، حيث احتلت الشركة وفقًا لذلك المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بمعدل نمو مذهل بلغ 160٪ في فئة تركيب التطبيقات في النصف الأول من العام 2020. تسلط التصنيفات الضوء على عرض منتج SHAREit الفريد ومجموعة واسعة من الميزات التي لا تجعل التطبيق مشهورًا بين العملاء فحسب، بل تصنفه كمورد لا غنى عنه للمسوقين.

وقال كرم مالهوترا، الشريك ونائب الرئيس العالمي في SHAREit: “لم تكن قوة صوت المستخدم عالية وواضحة كما هي اليوم، حيث يريد المستخدم اليوم الاختيار والمرونة والوصول في أي وقت إلى المحتوى الرقمي المخصص عبر هاتفه المحمول. توفر منصتنا الشاملة مزيجًا ذكيًا وفريدًا من اكتشاف المحتوى والاستهلاك والألعاب والمشاركة بما يتماشى مع توقعات العملاء المتزايدة حيث نسعى جاهدين بعد تحسين تجربة SHAREit لنكون تجربة مفيدة وملائمة وسلسة. يسعدنا أن يتم تسميتنا الناشر الإعلامي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا – إنها شهادة أخرى على التزام SHAREit بتوفير المرونة والاستقلالية والفائدة لمستخدمينا مع مساعدة المعلنين على تنمية أعمالهم من خلال الاستفادة من مجتمع SHAREit .”

الميزة الأساسية لـ SHAREit هي نقل الملفات من النظير إلى النظير، ما يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور والموسيقى والمزيد، مع الأجهزة الأخرى دون استخدام اتصال إنترنت نشط أو اتصال بلوتوث. نظرًا لكونها الشريك الأول لقناة التطبيقات غوغل بلاي، فإنها تمكن أيضًا عمليات نقل آمنة للتطبيقات من خلال مشاركة التطبيقات من النظير إلى النظير دون اتصال بالإنترنت – مما يتيح للمستخدمين مشاركة التطبيقات عبر SHAREit وإضافتها إلى مكتبة بلاي لايبراري الخاصة بالمستخدم وإدارة تحديثات التطبيق عندما يعود الجهاز للاتصال بالإنترنت .

لقد أثبتت SHAREit نفسها أيضًا كمنصة محتوى رقمي شاملة، توفر للمستخدمين خدمات الألعاب واكتشاف المحتوى والاستهلاك. يحتوي SHAREit على مركز ألعاب منفصل على التطبيق حيث يقدم ألعاب HTML5 ومقاطع فيديو للألعاب وخيار لتنزيل الألعاب العالية الشعبية. ومع تضمنه الألعاب من جميع الأنواع، تمتلك المنصة واحدا من أكبر كتالوغات ألعاب الهاتف المحمول من المطورين في جميع أنحاء العالم.

مع التقدم المستمر في المحتوى، نجح SHAREit في زيادة شعبية المحتوى الإقليمي المحلي لتثبت نفسها كمركز لمقاطع الفيديو ذات التنسيق القصير، وبالتالي شهدت نمو قاعدة مستخدميها في جميع أنحاء العالم مع مستويات مشاركة متزايدة. يفخر SHAREit الآن بقاعدة مستخدمين تتجاوز 1.8 مليار مستخدم على مستوى العالم يتحدثون 45 لغة في حوالي 200 دولة ومنطقة. لدى التطبيق حاليًا على أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

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حول مجموعة SHAREit

مجموعة SHAREit هي شركة تقنية تدير مجموعة من التطبيقات في فئة المرافق والمحتوى، تم تركيب تطبيقها من قبل ما يقرب من 2.4 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، مع وصول شبكة الأعمال إلى ما يصل إلى 200 دولة ومنطقة، وتعمل في 45 لغة مختلفة. تمتلك الشركة العديد من الأدوات الشائعة وتطبيقات الترفيه التفاعلية مثل SHAREit و WATCHit وما إلى ذلك.

يعتبر تطبيق SHAREit، وهو التطبيق الأساسي للشركة، أحد أكبر المنصات في العالم التي تعمل دون اتصال بالإنترنت والتي توفر خدمة مشاركة الملفات والألعاب وتدفق المحتوى. يمتلك التطبيق أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم وله حضور قوي في السوق في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

حازت مجموعة SHAREit على لقب ناشر الإعلام الأسرع نموًا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في العام 2020 من قبل آبسفلاير، وثاني أكبر ناشر إعلامي مقره في جنوب شرق آسيا في جميع أنحاء العالم من حيث التنزيلات بواسطة AppAnnie. توجد مكاتب الشركة في سنغافورة وإندونيسيا والفلبين ودبي وجنوب إفريقيا.

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