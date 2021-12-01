‫شركة Seegene تقدم اختبار تفاعل بوليميراز متسلسل جديد يمكن الكشف عن المتحور أميكرون، ونسخته الخفية، وجميع المركبات العضوية المتطايرة في أنبوبة واحدة

يكشف هذا الاختبار الجديد عن حالات الإصابة الإيجابية بكوفيد-19 كما يتمكن من التمييز بين السلالات المتحورة ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا، وأوميكرون، ونسخته الخفية.

سيول، كوريا الجنوبية، 14 ديسمبر 2021/PRNewswire/ — كشفت شركة Seegene Inc. (KQ 096530)، إحدى الشركات الرائدة في مجال علم التشخيص الجزيئي في كوريا الجنوبية، اليوم النقاب عن سلسلة أخرى من اختبارات التشخيص التي يمكن من خلالها رصد الصورة المتحورة دائمة التغير لكوفيد-19. يمكن من خلال اختبار The Novaplex™ SARS-CoV-2 Variants VII الكشف عن المتحور أوميكرون، ونسخته الخفية، وغيرها من السلالات المتحورة. تعتقد شركة Seegene أن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الجديد سيكون فعالًا في مساعدة الحكومات والهيئات الصحية على مكافحة السلالات المتحورة الحالية.

طبقت شركة Seegene نظام المحاكاة عن طريق الكمبيوتر (in-silico) القائم على الذكاء الاصطناعي، مباشرة عقب إعلان منظمة الصحة العالمية ( (WHOعن اكتشاف متحور أوميكرون، لتنجح في إنجاز هذا التطور في غضون أسبوع.

في أنبوبة اختبار واحدة، يستهدف اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي الجديد (RT-PCR) مجموعة من خمس مواد كيميائية بما في ذلك الجين RdRP، الذي يشير إلى الإصابة بكوفيد-19، وثلاث طفرات بارزة من الجين S لمتحور أوميكرون: E484A ،N501Y، HV69/70 deletion. كما تستهدف أيضًا Endo IC الذي يعمل كعنصر تحكم للتحقق من صلاحية العينة. هذا وقد تم التحقق من صحة هذا الاختبار باستخدام العديد من الأحماض النووية لعينات من الحالات المصابة بكوفيد-19 بما في ذلك الحالات المصابة بالسلالات المتحورة ألفا، وبيتا، وجاما، ودلتا، وأوميكرون.

يمكن لهذا الاختبار الأخير التمييز بين متحور أوميكرون ونسخته “الخفية”. حيث تفتقر النسخة الخفية حديثة النشأة لبعض الخصائص (HV69/70 deletion) التي اعتمدت عليها اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الأخرى للكشف عن متحور أوميكرون. تيسر تقنية mTOCE الخاضعة لملكية شركة Seegene استهداف العديد من الطفرات الجينية من الجين S، حيث تمكن هذا الاختبار من تمييز النسخة الخفية الجديدة من متحور أوميكرون النمطي.

صرح د. تشون (Chun)، المدير التنفيذي لشركة Seegene، قائلًا أن “العلماء العاملون بشركتنا يرصدون بعناية انتشار فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم وتطوره في جميع أنحاء العالم، بحيث تتمكن الشركة من الاستجابة بفعالية وبأسرع ما يمكن لإجراء اختبارات التشخيص في الوقت المناسب،” “ما زلنا نجمع المعلومات حول متحور أوميكرون، ولكن جميع العلامات تشير إلى أن هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال من المتحور دلتا؛ لهذا السبب حرصنا على اتخاذ إجراءات سريعة، باستخدام نظام التطوير القائم على الذكاء الاصطناعي للتصميم والتطوير بدقة عالية، ونحن على استعداد للتصدي لأي تحديات تتعلق بالسلالات المتحورة المقبلة.”

نظرًا لظهور كوفيد-19 لأول مرة في بداية عام 2020، استفادت شركة Seegene من منصة التطوير الخاصة بها وتقنية اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي المتعدد عالي الدقة الخاضع لحقوق الملكية في إنتاج واحدة من مجموعات الاختبار الأولى لكوفيد-19 في غضون أسبوعين فقط. اليوم، تتمكن شركة Seegene من تطوير اختبارات جديدة بسرعة قبل ظهور السلالات المتحورة باستخدام نظام المراقبة التلقائية للبيانات الهائلة (in silico) الخاص بشركة Seegene. لقد مكن نظام الرصد هذا الشركة من تقديم اختبارات يمكن من خلالها الكشف عن معظم السلالات المتحورة للفيروسات التي يتم اكتشافها على مستوى العالم، باستخدام اختبارات الكشف عن كوفيد-19 الحالية المقدمة من Seegene.

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