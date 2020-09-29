‫شركة Sabrewing Aircraft تعلن عن صفقة تمثيل حصري وأوامر شراء بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار أميركي مع الشركة العربية للتنمية والتسويق ADMC بالمملكة العربية السعودية

تتضمن الصفقة طلب شراء 102 طائرة Sabrewing بدون طيار من طراز”Rhaegal-B” للشحن الثقيل وبنظام الإقلاع والهبوط العمودي

كاماريلو، كاليفورنيا، 25 سبتمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت شركة Sabrewing Aircraft عن اتفاقية تمثيل حصري مع الشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC) ومقرها الرياض، المملكة العربية السعودية. وتنص الاتفاقية التي مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد على حصرية التمثيل في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأفريقية.

تتضمن الصفقة طلب شراء 102 طائرة Sabrewing بدون طيار من طراز”Rhaegal-B” للشحن الثقيل وبنظام الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL). وستبدأ الشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC) قريبًا بتلقي طلبات شراء طائرات إضافية في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا حيث تم مؤخّرًا الكشف عن هذه الطائرة للجمهور خلال حفل برنامج Agility Prime الخاص بالقوات الجوية الأمريكية. علاوة على ذلك، تتضمن الصفقة المبرمة بين الشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC) وشركة Sabrewing إنشاء مرافق تجميع الطائرات إضافة إلى مرافق الصيانة والإصلاح والفحص الدقيق في كل أنحاء المملكة العربية السعودية وأفريقيا لخدمة أسطول Rhaegal-B، كما أنها ستوفر وظائف في مجال التكنولوجيا في المنطقة.

في هذا السياق، صرّح Ed De Reyes، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sabrewing:

“يسعدنا وضع يدنا بيد شريكتنا التجارية، الشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC) في الشرق الأوسط. إن هذه الشراكة مثالية لإدارة كل من شركة Sabrewing والشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC) في إطار سعينا المتبادل لتحقيق الريادة في مجال تطوير / تصنيع طائرات شحن VTOL بدون طيار والسيطرة على هذا القطاع من السوق، وذلك من خلال كوننا السباقين في تسويق هذه الطائرة الاستثنائية.” وأضاف: “كون هذه الصفقة هي صفقة الشراء التجارية الأولى لطائرة بدون طيار، فهي تُعتبر حجر أساس قوي وتمهّد الطريق نحو صناعة جديدة بالكامل”.

تعمل مركبة “Rhaegal” الجوية من Sabrewing بنظام دفع توربو كهربائي قادر على الإقلاع والهبوط عموديًا سواء في الوحل أو الثلج أو الجليد أو الرمال العميقة أو في المناطق الوعرة والغيرالمثالية للهبوط وذلك بسرعات تصل إلى 200 عقدة (370 كم / ساعة) وفي أحوال جوية بالكاد يمكن للطائرات بطيار الهبوط فيها. تتميز طائرة Rhaegal بما يلي:

تتم قيادتها عن بُعد في العمليات التجارية وتتمتّع بتحكّم ذاتي بالكامل في الممارسات العسكرية.

تتسع لحمولة يبلغ وزنها 5400 رطل (2450 كلغ) وتطير على ارتفاعات تصل إلى 22000 قدم (6700 م) وتصل المسافة التي تطيرها إلى 1000 ميل بحري (1800 كلم).

تنطوي الأجنحة على الأرض لتوفير مناولة أرضية سهلة وفي الجو أثناء التحليق للهبوط في المساحات الضيقة.

لا تتطلب مقدمة طائرة Rhaegal “القابلة للطي لأعلى” (بنفس أسلوب طائرة شحن Boeing 747) معدات خاصة لتحميل البضائع أو تفريغها في المواقع البعيدة.

تتميز تصاميم طائرات Sabrewing كافة بأجنحة قابلة للطي ومقدمة قابلة للطي لأعلى وتسمح بوصول كامل للبضائع بحجم المنصة النقالة، كما أنه يمكن تشغيلها في كل الأحوال الجوية. كذلك، يتضمن التصميم نظامًا فريدًا من نوعه لاكتشاف المخاطر وتجنبها (D&A) يتألف من عشرة مستشعرات يمكّن الطائرات من التنقل بشكل تلقائي في مسارات مختلفة وصعبة وتتخطى أي عوائق أخرى في الحركة الجوية.

من جهته أكّد السيد Ayman Zeibak المدير العام للشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC):

“من شأن هذه الاتفاقية إدخال التكنولوجيا الناشئة والقدرة على شحن البضائع الثقيلة من خلال طائرة بدون طيار إلى سوق الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية. ويُدخل أيضًا إلى منطقتنا تقنيات متقدمة في مجال التصنيع المُركّب وتطوير الطائرات بدون طيار وتكامل أجهزة استشعار إلكترونيات الطيران.” وأضاف: “علاوة على نقل الإمدادات الحيوية إلى أكثر المناطق النائية لدينا، تولّد هذه الاتفاقية فرص عمل محليّة في مجال التكنولوجيا. ويدعم هذا البرنامج بالفعل الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية. وسيشهد العالم قريبًا على مجال شحن بطائرات بدون طيار يمكن أن تتنقل جوًا من الصحاري إلى البحر، مع توفير في مجال الاقتصاد وربحية عالية لشركات الشحن، كل ذلك من خلال ادارة شركتنا بالمملكة العربية السعودية.”

تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC) ستطرح قريبًا عطاءات جديدة لطلبات شراء طائرات شحن البضائع الثقيلة بدون طيار وذات السعة العالية تُقدَّم لخط الإنتاج وتكون مضمونة بالودائع، على أن يبدأ التسليم اعتبارًا من خريف عام 2021.

بدوره قال كبير مستشاري الطيران والدفاع في الشركة العربية للتنمية والتسويقADMC ‏ Steven Chikos :

“بعد إجراء تحليل عميق للعديد من شركات الطائرات الصغيرة بدون طيار لشحن البضائع الثقيلة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، تبين أن تصميم Sabrewing، من دون استثناء، يوفر قدرة هائلة ويعمل مقابل جزء بسيط من تكلفة طائرات الشحن الأخرى.” وأكمل: “من المتوقع أن تكون نفقات التشغيل أقل بنسبة 50% إلى 60% من طائرات الشحن بطيار ذات سعة الحمل المماثلة ويستعد فريق Sabrewing والشركة العربية للتنمية والتسويق (ADMC) لطرح هذه الطائرة في السوق قبل منافسيها بسنوات.”

يتوفر عنوان URL لتنزيل الصورة عند الطلب.

حول شركة Sabrewing Aircraft

إن شركة Sabrewing Aircraft هي شركة مصنعة لمركبات الشحن التجارية الجوية بدون طيار للبضائع الثقيلة. وتمهّد الشركة الطريق وتشقّها نحو جيل جديد من المركبات الجوية بدون طيار لشحن البضائع التجارية الثقيلة والتي يمكنها رفع طنَّين متريَين من البضائع، والإقلاع والهبوط عموديًا في مواقع وعرة وفي أي أحوال جوية، وذلك لمسافة تصل إلى 1500 ميل بحري ومن دون تعريض الطيارين البشريين للخطر. وكما أن تقنياتنا ومنتجاتنا ستساعد في تنمية أعمال عملائنا وتحويل طريقة شحن البضائع الجوية حول العالم.

ويقع المقر الرئيسي لشركة Sabrewing في كاماريلو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب في طوكيو باليابان وحيث تصمم الشركة أحدث التقنيات وتطوّرها في المختبر الخاص بها، “Dragonworks” في سيليكون فالي بهدف تطوير مستقبل طائرات الشحن بدون طيار. للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة Sabrewing Aircraft، يُرجى زيارة موقع الويب التالي: www.sabrewingaircraft.com

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