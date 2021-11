‫شركة Resverlogix تبرم اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي لدعم تطوير دواء أبابيتالون لمرضى كوفيد-19

ستوفر هذه المبادرة الاستثمارات اللازمة لتطوير أول دواء في فئته – وهو دواء أبابيتالون من أجل المعالجة المحتملة لكوفيد-19 داخل الاقتصاد العربي الأفريقي

كالغاري، ألبرتا، 3 نوفمبر 2021 (جلوب نيوز واير) – يسر شركة Resverlogix Corp. (“شركة Resverlogix” أو “الشركة”)، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال علم التخلق أو تنظيم الجينات، أن تعلن اليوم أنها أبرمت اتفاقية تعاون مع المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، الذي أعرب عن اهتمامه بتوفير الاستثمارات والشراكات اللازمة لدعم دخول الدواء الأول في فئته الخاص بالشركة ــ وهو دواء أبابيتالون إلى الاقتصاد العربي الأفريقي.

صرح دونالد ماكافري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Resverlogix، قائلاً: “يسرنا التعاون مع المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي تحت قيادة سعادة الدكتور هاني أبو زيد”. وتابع السيد ماكافري قائلاً: “سيدعم إبرام هذه الاتفاقية نهجنا في تعزيز علاقاتنا ومشاريعنا ومصالحنا في الاقتصاد العربي الأفريقي، مع تعزيز تطوير دواء أبابتالون”.

صرح سعادة الدكتور/ هاني أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، قائلاً: “يسر المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي أن يتعاون مع شركة Resverlogix لتوفير الاستثمار والمساعدات اللازمة لدعم تطوير دواء أبابتالون في الاقتصاد العربي الأفريقي، ونتطلع إلى العمل مع السيد ماكافري وفريقه المكون من علماء وخبراء العالميين في مجال علم التخلق”.

تعمل شركة Resverlogix بنشاط مع المستشفيات والوزارات المعنية على مستوى العالم لبدء التجارب السريرية لمرض كوفيد-19. في 12 أكتوبر 2021، حصلت شركة Resverlogix على موافقة لجنة الأخلاقيات للمواقع الكندية الغربية في المرحلة الثانية من التجربة السريرية لدواء أبابتالون على مرضى كوفيد-19. في 1 نوفمبر 2021، بدأ الفرع الكندي للتجربة بنشاط في استقطاب المرضى، كما أنه من المتوقع أن تبدأ تجربة المرحلة 3 للدواء لمعالجة كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة بناءً على الموافقة النهائية على البروتوكول.

نظرة عامة على تجربة المرحلة 2 – كندا / البرازيل

سيتألف المشاركون في الدراسة من المرضى المقيمين في المستشفى المصابين بكوفيد-19 بشكل مؤكد. وسيحصل المشاركون على جرعتين يوميًا من دواء أبابيتالون لمدة تصل إلى 4 أسابيع مع تقديم مستوى من الرعاية، مقارنة بمرضى يحصلون على مستوى من الرعاية فقط. وسيكون مقياس النتائج الأولية للدراسة هو التغيير في المقياس الترتيبي للتحسين السريري الخاص بمنظمة الصحة العالمية. من المتوقع أن يتم تسجيل ما مجموعه 100 مريض في مواقع متعددة في كندا والبرازيل. ويجري استقطاب المرضى بفاعلية من جانب القائمين على الدراسة في الفرع الكندي. يمكن الاطلاع على بروتوكول الدراسة الكامل على clinicaltrials.gov.

نبذة عن المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي – مهمة المجلس

المجلس الاقتصادي الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي هو هيئة دبلوماسية اقتصادية معترف بها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي. ويختص المجلس الاقتصادي الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي بتشجيع وتسهيل الاستثمار والتجارة في الدول الأعضاء والمنتسبين لتعزيز اقتصاداتها.

نبذة عن دواء أبابيتالون

دواء أبابيتالون ‎(RVX-208)‎ مرشح علاجي أول في فئته عبارة عن جزيء صغير فوق الجيني، أو منظم للجينات، وهو مثبط BET انتقائي (مثبطات برومودومين وبروتينات المجال خارج النطاق)، يعمل على منع المرض عن طريق تنشيط الجينات و / أو تعطيلها من خلال تنظيم إفراز الجينيات. يسمح انتشار بروتينات BET في جسم الإنسان لدواء أبابيتالون، من خلال آلية عمله الفريدة، باستهداف العمليات البيولوجية المتعددة المسببة للأمراض في وقت واحد مع الحفاظ على وضع السلامة المطوب – مما يؤدي إلى طريقة جديدة لعلاج الأمراض المزمنة.

أمراض القلب:

في فبراير 2020، أصبح دواء أبابيتالون أول علاج من نوعه يحصل على تصنيف علاج الاختراق من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية بعد الحصول على نتائج غير مسبوقة لدراسة BETonMACE المرحلة الثالثة. أظهرت بيانات من دراسة BETonMACE أن دواء أبابيتالون يمكن أن يمنع النوبات القلبية الخطيرة لدى مرضى القلب والأوعية الدموية المعرضين للخطر والذين يعانون أيضًا من داء السكري من النوع 2.

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19):

في 23 مارس 2020، أطلقت شركة Resverlogix برنامج كوفيد-19 الخاص بها، والذي يضم جهات متعاونة مشهورة عالميًا. وتُظهر الدراسات أن دواء أبابيتالون لديه القدرة على مكافحة كوفيد-19 بآلية مزدوجة فريدة تتمثل في ما يلي: الركيزة الأولى للآلية المزدوجة لدواء أبابيتالون هي منع الفيروسات من دخول الخلايا والتكاثر، والركيزة الثانية هي تجنب التفاعلات الالتهابية التي يمكن أن تسبب تلفًا شديدًا ودائمًا للأعضاء. تقوم التجربة السريرية من المرحلة الثانية بتقييم دواء أبابيتالون مع تقديم مستوى من الرعاية للمرضى المقيمين في المستشفى المصابين بكوفيد -19. ويمكن أن يقلل العلاج باستخدام أبابيتالون من شدة كوفيد-19 ومدة الإصابة به. وتعني الآلية المزدوجة الفريدة لدواء أبابيتالون أيضًا أنه من المحتمل أن تُظهر فعاليتها ضد متحورات كوفيد-19 وقد تساعد أيضًا في مكافحة الفيروسات الأخرى ذات الصلة.

أبابيتالون هو الدواء الوحيد من فئته الذي يتمتع بسجل سلامة راسخ في التجارب السريرية البشرية، حيث تناوله أكثر من 4200 مريض على مدار السنوات الماضية ضمن 10 تجارب سريرية.

نبذة عن شركة Resverlogix

تأسست شركة Resverlogix في عام 2001، وهي شركة تكنولوجيا حيوية للمراحل المتأخرة يقع مقرها في كالغاري، كما أنها شركة رائدة عالميًا في علم التخلق، أو تنظيم الجينات، تهدف إلى تطوير علاجات غير مسبوقة لمعالجة المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

تقوم شركة Resverlogix بتسويق فئة جديدة من العلاجات اللاجينية المصممة لتنظيم إفراز الجينيات، و”تنشيط” الجينات المرتبطة بالأمراض أو “تعطيلها”. ونهدف إلى تحسين حياة المرضى من خلال استعادة الحالة الصحية للوظائف البيولوجية التي تغيرت بفعل الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

يركز البرنامج السريري للشركة على تقييم دواء أبابيتالون المرشح اللاجيني الرئيسي لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المصاحبة لها، وكذلك علاج كوفيد-19.

يتم تداول أسهم شركة Resverlogix العادية في بورصة تورونتو (TSX: RVX).

بيانات استشرافية:

