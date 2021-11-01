‫شركة Redline Communications حصلت على تعاقد نشر تقنية الألياف الافتراضية بالنيابة عن مزودي الخدمات الرئيسية في الشرق الأوسط

تورونتو، 24 نوفمبر 2021 PRNewswire/ / — شركة Redline Communications Group Inc . (” Redline Communications”) (بورصة تورنتو: (RDL ، أعلن اليوم أحد مزودي الخدمات الرائد في مجال توفير البنية التحتية للبيانات البالغة الأهمية بالنسبة للمهام وذلك للبيئات النائية والمليئة بالتحديات أنه تم اختيار الشركة لتقديم حلول لخدمات النطاق العريض اللاسلكية عالية السرعة لإحدى أكبر مزودي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط.

ستعمل شركة Redline الحائزة على جوائز على نشر تقنية Virtual Fiber® على تقديم النقل اللاسلكي للميل الأخير وتعزيز اتصالات الوصول إلى النطاق العريض فائقة السرعة لمزودي الخدمات عبر الأثير للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة.

وعلق ريتشارد يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Redline Communications قائلًا “تتزايد مطالب المؤسسات لسعة النطاق الترددي والنطاق العريض عالي السرعة بشكل مطرد. وتقدم شركة Redline حلولًا متمثلة في الأجهزة والخدمات المتميزة للأعمال التي تتطلب اتصالًا موثوقًا وعالي السرعة لعملائها حتى في أكثر مواقع التشغيل عن بُعد.” “يوسع هذا التعاقد من تأثير شركة Redline في مجال توفير الخدمات ويضع حجر الأساس لإتاحة المزيد من الفرص في هذا القطاع وفي هذه المنطقة من العالم.”

حصلت شركة Redline على عقد مدته ثلاث سنوات – تقدر قيمته بأكثر من 2.2 مليون دولار أمريكي – بعد عرض تنافسي من خلال إظهار أفضل موثوقية واتصال وخدمة عملاء في فئتها، وكل ذلك بأقل تكلفة إجمالية للملكية. كما ستوفر شركة Redline المعدات إلى جانب خدماتها المتقدمة ذات المستوى العالمي.

نبذة عن شركة Redline Communications

تُصمِّم شركة Redline Communications (بورصة تورنتو: RDL ) وتَصنع شبكات لاسلكية قوية واسعة النطاق للتطبيقات المعنية بالمهام البالغة الأهمية في المواقع الصعبة المليئة بالتحديات. وتُستخدم شبكات Redline من قِبَل شركات النفط والغاز البرية والبحرية، وشركات التعدين في العمليات السطحية والجوفية، ومن قِبَل البلديات من أجل مراقبة البنية التحتية عن بُعد، ومن قِبَل مزودي خدمات الاتصالات المتخصصين من أجل تقديم خدمات متميزة. كما تعتمد المئات من الشركات في جميع أنحاء العالم على شركة Redline في تصميم شبكات قوية وآمنة وموثوقة وتخطيطها وتوفيرها لتلبية احتياجات التواصل المتمثلة في إنترنت الأشياء والصوت والبيانات والفيديو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.rdlcom.com .