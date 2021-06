‫شركة Redline Communications تقوم بإنجاز مشروع مراقبة المهام الحرجة

تورنتو، 24 يونيو 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم مجموعة Redline Communications Group Inc. (“Redline Communications”) (في بورصة تورونتو: RDL) -المزود الرائد لحلول اتصال الشبكات اللاسلكية الصناعية ذات النطاق العريض لتطبيقات المهام الحرجة- أنه قد تم اختيارهم من أجل توفير حل بيانات لاسلكي جاهز لمشروع مراقبة المهام الحرجة الذي سيساعد على ضمان الأمن والأمان في جميع أنحاء المدينة في إحدى أكبر مدن المملكة. هذا العَقد هو مشروع أولي لمبادرة أوسع يتم طرحها في المملكة العربية السعودية.

تُقدِّم مبادرة شراكة Redline مع Three Pillars Technology and Communication Co.مجموعة واسعة من المنتجات والتطبيقات والخدمات عبر صناعة تكنولوجيا المعلومات. وستنشر Redline الجيل التالي من سلسلة منتجات حل الألياف الافتراضية RDL-3200 القوية والآمنة للغاية من أجل نقل كاميرات المراقبة عالية السرعة.

صرح رينو موتشيا، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في Redline Communications، “تتشرف شركة Redline Communications باختيارها كعضو أساسي في التحالف وكمُورِّد استراتيجي ولشراكتها مع شركة Three Pillars Technology and Communication Co.. ويُعَد تكليفنا بحل الاتصالات لمبادرة المدن الآمنة في المملكة العربية السعودية، مثالًا حقيقيًا على البنية التحتية الصناعية المصممة لهذا الغرض وقدرتها التي لا مثيل لها على دعم وقت التشغيل الحرج لتكنولوجيا كاميرات المراقبة عالية الطلب”. “نتطلع إلى توسيع مبادرة السلامة العامة هذه”.

صرح المهندس فراس البوشي مدير عام شركةThree Pillars Technology and Communication Co.، “تم اختيار Redline بعد عملية تقييم صارمة، بما في ذلك التجارب الميدانية المكثفة”. “كانت Redline، بدعمها داخل البلاد مع حلولها اللاسلكية الآمنة والأفضل من نوعها، هي الأنسب لمتطلبات التطبيق الصارمة للمستخدم النهائي. ونحن واثقون من نجاح المشروع – إنه سيضع الأساس لمشاريع السلامة العامة في المستقبل”.

