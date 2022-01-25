‫شركة Quectel تُطلق حل “الاتصال كخدمة – CaaS” لشبكات إنترنت الأشياء

شنغهاي، 25 يناير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة Quectel لحلول الشبكات اللاسلكية، وهي شركة عالمية متخصّصة في تقديم حلول إنترنت الأشياء، حلها الجديد “الاتصال كخدمة” (CaaS) وهو عبارة عن وحدات اتصال نمطية يمكن استخدامها في أيّ مكان في العالم. ويُضاف هذا الحل الجديد إلى مجموعة وحدات Quectel النمطية وهوائياتها المبتكرة التي تدعم الاتصالات الخلوية وتمكّن العملاء من نشر أجهزة الحوسبة الطرفية بسهولة عن طريق استخدام وحدات الاتصال مع الوحدات النمطية والهوائيات وخدمات التصميم اللازمة لإنشاء شبكات إنترنت الأشياء. ويمثّل هذا الحل إضافة مهمّة لمجموعة منتجات Quectel وحلولها المتكاملة.

ولإتاحة هذا الحل لعملائها في جميع أنحاء العالم، ستعمل شركة Quectel على توفيره في البداية لعملائها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ثمّ لعملائها في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية في وقت لاحق من عام 2022.

ويمكن استخدام هذا الحل الجديد عبر شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وشبكات إنترنت الأشياء ضيقة النطاق (NB-IoT)، والشبكات منخفضة الطاقة واسعة النطاق من الفئة إم (Cat-M) والتي توفرها أكثر من 500 شركة اتصالات في أكثر من 190 دولة. ومن خلال المجموعة المتكاملة من الوحدات النمطية والهوائيات ووحدات الاتصال التي توفرها Quectel، يُمكن للعملاء نشر شبكاتهم بسهولة؛ وهو ما يُسهم في تسريع طرح منتجاتهم في الأسواق وتحسين كفاءة أعمالهم.

ومع ازدياد استخدام شرائح SIM المدمجة والمتكاملة (eSIM وiSIM)، كان من المنطقي أن تسعى شركة Quectel إلى توفير حلها الجديد لعملائها؛ حيث سيساعدهم هذا الحل على تبسيط عمليات نشر شبكاتهم والتي كانت تحتاج في السابق إلى تثبيت شرائح SIM لشركات اتصالات محلية. فباستخدام شريحة eSIM أو iSIM مع وحدة اتصال Quectel، ستتمكّن الوحدة من الاتصال بأفضل شبكة متاحة بمجرد تشغيلها.

وفي تعليقه على هذا الحل الجديد، قال ريتشارد هارت، مدير الاتصالات العالمية في شركة Quectel: «إنّ حل “الاتصال كخدمة” مبني على الخدمات والجودة والموثوقية التي توفرها شبكات المستوى 1 (Tier 1) واتفاقيات مستوى الخدمة القوية (SLAs). وتدعم شركتنا جميع أنواع شرائح SIM التقليدية، كما تدعم وحدات الاتصال التي يمكن استخدامها في أيّ مكان في العالم؛ وهو ما يعني تمكين عملائنا من استكشاف نماذج أعمال مبتكرة تشمل نشر شبكات تجمع بين الوحدات النمطية ووحدات الاتصال والهوائيات. ونحن نركّز على توفير حلول تجارية مرنة لعملائنا تضمن تزويدهم باتصال عالي الجودة يمكّنهم من استخدام حلول إنترنت الأشياء الخاصّة بهم بكفاءة. وباستخدام التعريفات ذاتية التحسين، يمكننا تقليل أيّ رسوم إضافية غير متوقعة يمكن أن يدفعها عملاء الشركة عند حدوث مشكلات مثل استخدام برامج البث الخلوي (OTA) لنطاقات تردّد إضافية».

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة Quectel تتمتع بخبرة عالمية طويلة في تطوير الوحدات النمطية والهوائيات، وتتمتع كذلك بخبرة كبيرة في مجال الاتصال؛ وهو ما مكّنها من تطوير منصتها QuecConnectivity التي تُدير أكثر من 30 مليون شريحة SIM في آسيا. ويمكن لحل “الاتصال كخدمة” أن يربط بين وحدات الاتصال والوحدات النمطية والهوائيات، وهو ما يوفر للعملاء نقطة دخول واحدة إلى جميع منتجات Quectel وخدماتها المتكاملة.

وقال باتريك كيان، الرئيس التنفيذي لشركة Quectel: «بإضافة ميزة “الاتصال كخدمة” إلى الميزات التي توفرها حلول ومنتجات Quectel، فإنّنا نعمل بذلك على تبسيط وتسريع عملية نشر واستخدام أجهزة إنترنت الأشياء. ونحن ملتزمون بابتكار حلول تُحقق فوائد لعملائنا في هذا القطاع، ويُعدّ حل “الاتصال كخدمة” الذي نقدّمه إنجازًا مهمًّا في سبيل تحقيق هذه الغاية. وقد ساعدت شركة Quectel على مدار ما يزيد على عشر سنوات العديد من شركات إنترنت الأشياء على بناء عالم أكثر ذكاءً، وتعمل الشركة حاليًا على توفير حلول اتصال مبتكرة لهذا القطاع المهمّ».

عن شركة Quectel

Quectel هي شركة عالمية رائدة في تطوير حلول إنترنت الأشياء للمساهمة في إيجاد عالم أكثر ذكاء، وتمتلك الشركة مجموعة متميزة من الخدمات والحلول التي تمكّنها من تنفيذ إستراتيجياتها التي تركّز على تقديم أفضل الخدمات والدعم لعملائها. يعمل لدى الشركة فريق عمل عالمي مكوّن من أكثر من 3000 متخصّص يعملون على ابتكار حلول متطورة تحقق للشركة الريادة في مجال تطوير منتجات الشبكات الخلوية والشبكات التي تعمل عبر الأقمار الصناعية (GNSS) وشبكات الواي فاي والبلوتوث، والهوائيات ووحدات الاتصال لشبكات إنترنت الأشياء. والشركة مُدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز: 603236.SS.

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