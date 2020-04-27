‫شركة Quantela تدشن منصة الاستجابة العاجلة لفيروس كورونا لمساعدة المدن على مكافحة فيروس كوفيد-19

ميلبيتاس، كاليفورنيا، 27 أبريل 2020/PRNewswire/ — أطلقت شركة Quantela المتخصصة في الابتكارات للمدن الذكية منصة الاستجابة العاجلة لفيروس كورونا باسم (CoVER) – وهي عبارة عن مركز متكامل للسيطرة والتحكم في إدارة الأزمات. تتيح منصة CoVER للمدن في جميع أنحاء العالم تعزيز قدراتها على مراقبة جائحة كوفيد-19 والتنبؤ بها والاستجابة لها.

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صرح عمرو سالم -المدير التنفيذي لشركة Quantela- قائلاً: “تسمح منصة CoVER التي تقدمها Quantela للسلطات بتجميع البيانات من مصادر متعددة ودمجها وتحليلها وعرضها بالأسلوب الذي يساعدهم على فهم الوضع العام واتخاذ القرارات المناسبة. فالبيانات لها دور مهم وأساسي في تتبع استجابة الحكومات للوباء العالمي وإدارتها بفاعلية وكفاءة.

منصة CoVER مُتاحة في مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وهي حل شامل لكل جوانب الإدارة والتتبع والتواصل والاستجابة لفيروس كوفيد-19. إن نشر هذا الحل سيُمكّن المدينة والولاية والحكومة المركزية من استخدام كميات البيانات الضخمة داخل أنظمتها من أجل تخفيف الوباء.

وأردف سالم قائلاً: “ستصبح لدى المدن القدرة على التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية بناءً على أنماط الانتشار الحالية، واستيعاب مردود هذا الانتشار على الموارد الطبية المهمة، وتعجيل إدخال المرضى إلى المستشفيات التي تتوافر بها أماكن مُتاحة، وتتبع المرضى في الحجر الصحي، وتوزيع الموارد حسب شدة الحاجة.”

تستخدم منصة CoVER الذكاء الاصطناعي لتشغيل محرك التحليلات التنبؤية بها لاستيعاب البيانات الواردة عن تفشي المرض، وتحليلها وعرضها بيانيًا لتحديد الأنماط والاتجاهات المهمة وإبرازها بهدف التنبؤ بمناطق التفشي التالية حتى يمكن تطبيق استراتيجيات الوقاية المناسبة.

وبالإمكان تخصيص منصة Quantela لملاءمة احتياجات كل منطقة ونشرها خلال ثلاثة أيام فحسب. يتضمن الحل أيضًا تطبيق Field Officer الخاص بالعاملين في الخطوط الأمامية مثل الممرضات والأطباء وضباط الشرطة لتبسيط عملية جمع البيانات بجودة عالية.

أما تطبيق Citizen فيتيح لأفراد المجتمع الوصول إلى المعلومات المهمة والمساهمة ببياناتهم المحلية في مكافحة الوباء. إذ يتيح هذا التطبيق لمستخدميه إجراء التقييمات الصحية الذاتية وإعداد التقارير الذاتية والمراقبة الذاتية إذا وُضع المنزل تحت الحجر الصحي.

كما صرح سريدار غادي -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Quantela- قائلاً: “ستُمكّن منصة CoVER الحكومات والإداريين من التفاعل بحزم وبسرعة مع مجموعة الأدوات الرقمية المُصممة خصيصًا للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.”

مقطع فيديو عن منصة CoVER: https://www.youtube.com/watch? v=qlQgChuO9vc

نُبذة عن شركة Quantela

يقع المقر الرئيس لشركة Quantela في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها مكاتب في كل من أوروبا وآسيا. تقدم منصات المدن الذكية من شركة Quantela العون للحكومات على تقليل استهلاك الطاقة وتحسين حركة المرور والحد من الجرائم وتحسين طرق جمع النفايات وإدارتها، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء والماء وخفض انبعاثات الكربون ومراقبة الصحة العامة، وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: http://www.quantela.com

مسؤول الاتصال الإعلامي:

كيفين ميركوري

info@quantela.com