‫شركة Pepperstone تُعلن عن اندماجها مع منصة TradingView الاجتماعية للرسوم البيانية وحلول التداول

ملبورن، أستراليا, 2 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Pepperstone عن اندماجها مع منصة TradingView، وهي منصة اجتماعية رائدة في مجال الرسوم البيانية وحلول التداول). واعتبارًا من اليوم، يمكن لعملاء Pepperstone في جميع أنحاء العالم الحصول على الرسوم البيانية والتحليلات المتقدمة التي توفرها منصة TradingView، واستخدام أدواتها الفعالة للتداول، فضلًا عن الاستفادة من استخدام أكبر شبكة اجتماعية للمتداولين في العالم.

وفي تعليقه على ذلك، قال توني جروبنر، رئيس إدارة التسويق بشركة Pepperstone في حديثه نيابة عن الشركة:

«تقدم منصة TradingView واحدة من أكثر أدوات الرسوم البيانية فعالية وطلبًا وأكبر شبكة اجتماعية للمتداولين على شبكة الإنترنت على مستوى العالم. ونحن نركز -في شركة Pepperstone – على تقديم خدمات متميزة لعملائنا، ونتطلع دائمًا إلى توفير تكنولوجيا وأدوات رائدة لإثراء تجربة التداول. لذا، فنحن متحمسون للغاية للعمل مع شركة Spotware ومنصة cTrader لضم منصة TradingView لتصبح جزءًا من مجموعة تقنيات التداول المتكاملة التي نوفرها لعملائنا والتي تتيح لهم التداول بالطريقة التي يفضلونها».

وقد تمّ دمج شركة Pepperstone مع منصة TradingView بدعم من شركة Spotware لتقنيات التداول. وقال ألكسندر جيراليس، مدير إدارة تطوير الأعمال التجارية بشركة Spotware:

«نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع Pepperstone من خلال دعم اندماجها مع منصة TradingView. ويُمثل هذا التعاون خطوة مهمّة في مسيرة شركتنا والتزامًا جديدًا لها يتماشى مع قيمها الأساسية المتمثلة في وضع احتياجات المتداولين على رأس قائمة أولوياتها. ويمكنني أن أقول، بالنيابة عن كل من شركة Spotware ومنصة cTrader، أنّنا نتطلع إلى إقامة هذه الشراكة إضافة إلى دعم عمليات تكامل الخدمات مع أطراف أخرى في المستقبل».

من خلال هذا الاندماج، سيشهد سوق التداول في المستقبل إتاحة فرص رائعة للمتداولين، وذلك من خلال استفادتهم من شبكة TradingView الاجتماعية وميزات الرسوم البيانية التي توفرها لعملائها إضافة إلى خدمات شركة Pepperstone المتميّزة والتي تشمل سياسة شفافة للتسعير وسرعة في تنفيذ أوامر البيع والشراء وتوفير منتجات متنوعة وتقديم خدمة عملاء استثنائية حائزة على العديد من الجوائز.

سيتم دمج شركة Pepperstone مع منصة TradingView قريبًا في الصين وألمانيا.

عن شركة Pepperstone

تأسست شركة Pepperstone في عام 2010، وقد وسعت أعمالها لتصبح وسيطًا إلكترونيًا عالميًا لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات، وتفخر الشركة بحصولها على العديد من الجوائز للخدمات الاستثنائية التي توفرها لعملائها. تعمل الشركة مع العديد من الكيانات في جميع أنحاء العالم، وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وهيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) ولجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySec) وهيئة الأوراق المالية بجزر البهاما (SCB) وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) والهيئة العامة للرقابة المالية الاتحادية بألمانيا (BaFin) وسلطة أسواق المال الكينية (CMA).

https://www.pepperstone.com/

شعار الشركة: https://mma. prnewswire.com/media/1673397/ pepperstone_group_Logo.jpg