‫شركة Parascript تعقد شراكة تكنولوجية مع شركة Datamatics لتوفير تقنيات ذكية لمعالجة المستندات

لونغمونت، كولورادو، 11 فبراير 2022 /PRNewswire/ — في ظل الطلب المتزايد على حلول الأتمتة الذكية، أعلنت اليوم شركة Parascript، والتي تقدّم لعملائها حلول أتمتة ذكية عالية الأداء منذ أكثر من 25 عامًا وتعالج برامجها أكثر من 100 مليار مستند سنويًا، عن عقد شراكة تكنولوجية مع شركة Datamatics لتقديم تقنيات ذكية تُتيح إمكانية التعرف على بيانات المستندات على نحو سهل ودقيق. وشركة Datamatics هي شركة عالمية متخصّصة في تصميم أنظمة أتمتة ذكية وحلول وتقنيات رقمية وبرامج لإدارة إجراءات العمل (BPM) توفر حلولًا ذكية للشركات التي تعتمد في إدارة أعمالها بشكل أساسي على البيانات بهدف زيادة إنتاجيتها وتحسين تجربة عملائها.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم دمج برنامج SignatureXpert SDK الخاصّ بشركة Parascript مع برنامج TruCap+ للمعالجة الذكية للمستندات (IDP) الخاصّ بشركة Datamatics لتزويد الأخير بتقنية آلية للتحقق من صحة التوقيعات على المستندات ومطابقتها بالتوقيعات الأصلية المسجّلة مسبقًا. برنامج TruCap+ هو حل ذكي لمعالجة المستندات، ويقلل هذا البرنامج بدرجة كبيرة الوقت اللازم لإعداد وإنشاء وحفظ قوالب لجميع أنواع وإصدارات المستندات. ويُعدّ هذا البرنامج حلًا رائدًا عالميًا للمعالجة الذكية للمستندات، وقد تم تصنيفه باعتباره “الحل الأعلى أداءً وقوة” في تقييم Peak Matrix الخاصّ بمجموعة Everest للشركات المنتجة لتقنيات المعالجة الذكية للمستندات لعام 2021.

وفي تعليقه على هذه الشراكة الجديدة، قال آلان نافارو، مدير مبيعات شركة Parascript في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية: “تتفق قيم شركة Datamatics بدرجة كبيرة مع قيم شركتنا، لذا فشراكتنا معهم تعني الكثير بالنسبة لنا. ولكي تتوفر لدى الشركات رؤية كاملة وواضحة خلال جميع مراحل عملياتها، يجب عليها تقليل استخدام المستندات الورقية ودمج التقنيات الرقمية الذكية في أنظمتها الخاصّة؛ ويُساعد دمج الأدوات الآلية للتحقق من صحة التوقيعات على المستندات في تطبيقات الكشف عن عمليات الاحتيال على إتاحة هذه الرؤية المتكاملة”.

وأضاف آلان: “يعمل برنامج SignatureXpert المزوّد بأحدث التقنيات الذكية على إزالة الأخطاء المرتبطة عادةً بعمليات الاحتيال المعقّدة باستخدام أداة آلية للتحقق من كل توقيع ومقارنته بالتوقيع الأصلي المسجّل مسبقًا واعتماد العملية. ومع ذلك، فإنّ إضافة مثل هذه التقنيات الذكية لن يُسهم في زيادة إنتاجية الشركات إذا لم تكن فرق عملها متسمة بالكفاءة؛ حتى لو كانت تعمل بجدّ. ودمج برنامج TruCap+ الخاصّ بشركة Datamatics مع برنامج SignatureXpert SDK الخاصّ بشركة Parascript سيُتيح لنا توفير حلول قوية وقابلة للتطوير مع تحقيق عائدات استثمار جيدة. وتُعدّ شركة Datamatics واحدة من الشركات القليلة في السوق التي يمكنها توفير خدمات متكاملة لعملائها في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه الشركة بسمعة طيبة وقوية اكتسبتها على مدار سنوات عديدة، كما تحرص دائمًا على تقديم حلول ومنتجات مبتكرة.

ومن جانبه، قال ميتول ميهتا، النائب الأول لرئيس شركة Datamatics ورئيس إدارة التسويق بالشركة: “تستلزم العديد من أعمال الشركات التحقق من صحة التوقيع على المستندات، وحاليًا تتم هذه العملية يدويًا؛ خاصّة في قطاع الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والخدمات المالية. ويعمل برنامج SignatureXpert الخاصّ بشركة Parascript على نحو سلس مع برنامج TruCap+ الخاصّ بشركتنا، ومع إضافة الميزة الآلية المحسّنة لمطابقة التوقيع، سيتمكّن عملاؤنا من إجراء عملياتهم آليًا بدرجة أكبر، وزيادة المعالجة المباشرة لمعاملاتهم، وتحسين إنتاجيتهم”.

يُتيح برنامج SignatureXpert الخاصّ بشركة Parascript إمكانية التحقق من صحة التوقيعات على المستندات؛ وهو حل يقلل من الحاجة إلى التحقق بصريًا من صحة كل توقيع ويوفر درجة عالية من الدقة. ويُتيح هذا البرنامج أيضًا إمكانية مقارنة هذه التوقيعات بالتوقيعات الأصلية المسجّلة التي تمّ جمعها أثناء إعداد الحسابات أو تسجيل الناخبين أو غير ذلك من الإجراءات، كما يوفر لأيّ تطبيق مُستخدم في التحقق من صحة التوقيعات أعلى مستوى من الدقة. والمؤسسات التي تحتاج إلى التحقق من صحة التوقيعات (لمعالجة الشيكات أو القروض المصرفية، أو لتنفيذ إجراءات متعلقة بالتصويت في الانتخابات عبر البريد، و/أو أيّ إجراءات أخرى تتطلب التحقق من صحة التوقيعات) تُدرك مدى أهمية الاستعانة بتقنيات ذكية عالية الدقة للكشف عن أيّ عمليات احتيال.

عن شركة Datamatics

توفر Datamatics، وهي شركة عالمية متخصّصة في تصميم أنظمة أتمتة ذكية وحلول وتقنيات رقمية وبرامج لإدارة إجراءات العمل (BPM) توفر حلولًا ذكية للشركات التي تعتمد في إدارة أعمالها بشكل أساسي على البيانات بهدف زيادة إنتاجيتها وتحسين تجربة عملائها. وتُطبّق الشركة نهجًا رقميًا متكاملًا يمكّنها من توفير مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي تشمل خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة إجراءات العمل، كما توفر خدمات هندسية وأدوات متقدّمة لتحليل البيانات الضخمة. وتقوم الشركة بتصميم تقنيات ذكية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وتقنيات ذكية لمعالجة المستندات (IDP)، وتطبيقات متقدّمة لذكاء الأعمال (BI)، وأنظمة آلية لإصدار وتحصيل رسوم تذاكر وسائل النقل (AFC). وتقدّم شركة Datamatics خدماتها للعديد من العملاء حول العالم في مختلف القطاعات مثل قطاع المصارف، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع التأمين، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الإعلام والنشر، كما تقّدم الشركة خدماتها للعديد من المنظمات الدولية. تمارس الشركة أعمالها في أربع قارات وتمتلك مراكز رئيسية لخدمة عملائها وتوزيع منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والفلبين. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: Datamatics.

عن شركة Parascript

لا توفر شركة Parascript لعملائها من الشركات برامج متقدّمة فحسب، بل تساعدهم على تحقيق نتائج فعلية قابلة للقياس توفر لهم أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا. وتُعد الشركة خيارًا مفضلًا للعملاء الذين يرغبون في استخدام حلول مثالية ذكية لاستخلاص البيانات من خلال برامج أتمتة موثوقة عالية الأداء. وتمتلك شركة Parascript خبرة تزيد عن ثلاثة عقود في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة، وأتمتة عمليات معالجة المستندات والتي تزيد عن 100 مليار مستند سنويًا. قامت الشركة بأتمتة العمليات الرئيسية في قطاع البريد، وغرف معالجة البريد الوارد والصادر في المؤسسات التجارية، وهيئات الانتخابات الحكومية، وقطاع المدفوعات، ومئات العمليات في قطاعات أخرى. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: Parascript.

للتواصل: أريان باراجان، هاتف رقم: 720.731.3282، بريد إلكتروني: ariane.barragan@ parascript.com