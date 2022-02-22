‫شركة Parascript تطلق أحدث إصدار من برنامج ®SignatureXpert.AI للتحقق من صحة التوقيعات

يوفر برنامج ®SignatureXpert.AI إمكانية التحقق من صحة التوقيعات بدقة فائقة غير مسبوقة، ويمكن استخدامه للتحقق من صحة التوقيعات في أيّ إجراءات تقتضي ذلك، مثل معالجة الشيكات، والقروض المصرفية، والتصويت في الانتخابات عبر البريد، وعرائض الدعاوى القضائية ، وأيّ إجراءات أخرى تستلزم التحقق من صحة التوقيعات للكشف عن أيّ عمليات احتيال.

لونغمونت، كولورادو، 22 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أطلقت اليوم شركة Parascript، وهي شركة توفر حلول أتمتة ذكية عالية الأداء منذ أكثر من 25 عامًا وتُستخدم برامجها في معالجة أكثر من 100 مليار مستند سنويًا، برنامجًا جديدًا يُسمى SignatureXpert.AI. واستنادًا إلى خبرتها الواسعة التي تزيد على 10 أعوام في تطبيقات الخدمات المصرفية والحكومية؛ صمّمت الشركة هذا البرنامج الذي يوفر للعملاء إمكانية التحقق من صحة التوقيعات بأعلى مستوى من الدقة مقارنة بغيره من البرامج المماثلة المتاحة حاليًا في السوق. ومن خلال مجموعة أدوات قوية تستند إلى خوارزميات متعدّدة لأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) المستخدمة في تحليل صور المستندات والتعرّف على أنماطها، يُمكن للبرنامج تحديد مواقع التوقيعات في المستندات والتحقق من صحتها بطريقة آلية؛ وهو ما يُساعد على زيادة عدد عمليات التحقق ورفع مستوى دقتها بدرجة لا يمكن تحقيقها من خلال الأساليب البشرية التقليدية.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال جريج كاونسل، نائب رئيس شركة Parascript للتسويق وإدارة المنتجات: «على مدار الأعوام الماضية، أصبحت شركة Parascript الخيار المفضّل والموثوق للعملاء الذين يرغبون في استخدام حلول ذكية عالية الأداء والموثوقية للتحقق من صحة التوقيعات. ومن خلال استخدام هذا المنتج الجديد، ستتمكّن أيّ مؤسسة في أيّ مكان بالعالم من أتمتة عملياتها التي تستلزم التحقق من صحة التوقيعات على المستندات؛ حيث يعمل هذا الحل على أتمتة جميع العمليات، بما في ذلك العمليات التي يصعب إتمامها آليًا نتيجة لتعذر العثور على بعض البيانات الضرورية؛ كما هو الحال مع صور المستندات الموجودة في سجلات الهيئات الحكومية أو بطاقات الهوية منخفضة الدقة التي تصدرها الجهات الحكومية».

ويُتيح الإصدار الجديد من برنامج SignatureXpert.AI إمكانية تحديد مواقع التوقيعات في مجموعة كبيرة من المستندات والتحقق من صحتها بطريقة آلية؛ وهو ما يؤدي إلى تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء العام لعمليات التحقق من صحة التوقيعات، ومن بين هذه التحسينات:

زيادة بنسبة 40% في أداء عمليات التحقق من صحة التوقيعات المجموعة عبر الأجهزة الإلكترونية لتسجيل التوقيعات.

زيادة بنسبة 20٪ في أداء التطبيقات المُستخدمة في التصويت في الانتخابات عبر البريد، والتي غالبًا ما تستخدم صورًا ذات دقة منخفضة مستخرجة من سجلات إدارات المركبات الآلية ( DMVs ).

). انخفاض بنسبة تزيد على 50٪ في التكاليف المترتبة على رفض معالجة عمليات التحقق من صحة التوقيعات.

كما يتميّز الإصدار الجديد من SignatureXpert.AI بمجموعة من الميزات البارزة، من بينها:

تحديد مواقع التوقيعات في مجموعة كبيرة من المستندات والتحقق من صحتها بطريقة آلية

يتميّز هذا الإصدار المُحسّن بإمكانية التعرّف على الأجزاء التي تحتوي على توقيع واحد أو عدّة توقيعات في أيّ مستند؛ وقد تحتوي هذه الأجزاء على بيانات مطبوعة آليًا أو مكتوبة بخط اليد إلى جانب التوقيعات الفعلية.

يُحدّد برنامج SignatureXpert.AI تلقائيًا موقع التوقيع في المستند المُدخل، ثمّ يتحقق من صحته من خلال مطابقته بصورة (صور) التوقيع المقدّمة كمرجع للتحقق من صحته؛ وبناءً عليه يتم قبول التوقيع أو رفضه. ويمكن للبرنامج معالجة الأنواع التالية من المستندات:

جزء صغير من مستند يحمل توقيعًا أو عدّة توقيعات للتحقق من صحتها.

جزء صغير من مستند يحتوي على خانات بها بيانات إضافية مكتوبة بخط اليد مثل التواريخ والعناوين.

تقنيات برنامج SignatureXpert.AI متكاملة بشكل كامل مع الإصدار FormXtra.AI 8.3

برنامج SignatureXpert.AI هو برنامج من الجيل التالي يعتمد على أحدث تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في تحليل صور المستندات والتعرّف على أنماطها، وقد اعتمدت الشركة في تصميمها لهذا البرنامج على خبرتها الواسعة التي تزيد على 15 عامًا في تقنيات تحديد مواقع التوقيعات والتحقق من صحتها؛ وهو ما يجعل من هذا البرنامج أداة مثالية لأتمتة مجموعة متنوّعة من مهام التحقق من صحة التوقيعات ورفع مستوى دقتها بدرجة لا يمكن تحقيقها من خلال الأساليب البشرية التقليدية.

إمكانية المُعالجة الناجحة لمجموعة متنوّعة من المستندات (بدقة تتراوح بين 96 نقطة لكل بوصة و300 نقطة لكل بوصة)

أثبت برنامج SignatureXpert.AI فعاليته وموثوقيته عند استخدامه في تحديد مواقع التوقيعات في صور المستندات منخفضة الدقة و/أو التي تحتوي على خطوط صغيرة مثل بطاقات الهوية؛

حيث يُحدّد البرنامج آليًا مدى دقة الصور قبل معالجتها لتعديل إعدادات المُعالجة.

توفر جميع هذه الميزات لبرنامج SignatureXpert.AI إمكانية معالجة مجموعة واسعة من المستندات، لتوفير صور بدقة أفضل يمكن استخدامها في مجموعة متنوّعة من الأغراض.

عن شركة Parascript

لا توفر شركة Parascript لعملائها من الشركات برامج متقدّمة فحسب، بل تساعدهم على تحقيق نتائج فعلية قابلة للقياس توفر لهم أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا. وتُعد الشركة خيارًا مفضلًا للعملاء الذين يرغبون في استخدام حلول مطوّرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من خلال برامج موثوقة عالية الأداء تعمل بطريقة آلية. وتمتلك الشركة خبرة تزيد على ثلاثة عقود في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة، وأتمتة عمليات معالجة المستندات والتي تزيد على 100 مليار مستند سنويًا. وقد أسند إلى الشركة مهام أتمتة العمليات الرئيسية في قطاع البريد، وغرف معالجة البريد الوارد والصادر في المؤسسات التجارية، وهيئات الانتخابات الحكومية، وقطاع المدفوعات، ومئات العمليات في قطاعات أخرى. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني:

للتواصل الإعلامي: أريان باراجان، بريد إلكتروني: ariane.barragan@ parascript.comهاتف رقم: 720.731.3282