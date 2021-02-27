‫شركة Nanovon(TM) الماليزية تُحقِّق تقدمًا في قطر وروسيا وآسيا الوسطى

بوتراجايا، ماليزيا، 27 فبراير 2021 /PRNewswire/ — تسبب ™Nanovon من شركة Voneco -وهو طلاء نانو مطهر ذاتيًا ومُثبَت علميًا- في استضافة عرضًا تقديميًا استراتيجيًا لسفراء روسيا وقطر وآسيا الوسطى في ماليزيا. وترأس الجلسة -التي أُجريت مع إجراءات تشغيلية قياسية صارمة للتباعد الاجتماعي- فخامة رئيس الوزراء الماليزي السابق الدكتور مهاتير محمد في “مؤسسة بيردانا للقيادة” في بوتراجايا.

إن ™Nanovon، طلاء النانو المطهر ذو الفاعلية المستمرة والمضاد للميكروبات من Voneco يحمي الشركات ومبانيها، بينما يُكمل الجهود العالمية التي تبذلها هيئات اللقاح. وتُدرك الآن المساكن والمكاتب والفنادق والمطارات والمطاعم والمنتجعات الصحية وغيرها أن هذا الوضع الطبيعي الجديد لن يتغير في أي وقت قريب. وعلى عكس المنتجات المطهرة التي تقتل فقط مسببات الأمراض لفترة قصيرة من الزمن، فقد ثبت أن ™Nanovon له تأثير دائم يصل إلى 365 يومًا على الأسطح مع وقت قتل غير مسبوق يبلغ 30 ثانية.

وقال سعادة أردشر سعيد جعفر قديري، السفير والمفوض لجمهورية طاجيكستان إلى ماليزيا، “يُعَد هذا المنتج الفريد ™Nanovon هو بمثابة مساهمة ماليزيا في الكفاح الدولي ضد وباء فيروس كورونا. إنه يُكمل اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل أو في طور التطوير. إننا نعتقد أن الاستخدام المتزامن للقاحات مع ™Nanovon من أجل التطهير طويل الأمد بمضادات الميكروبات للبيئات المحيطة سيزيد بالتأكيد من مستوى حماية البشرية ضد الأمراض الفيروسية”.

وبسبب الوباء، زاد الطلب العالمي على الطلاءات المضادة للميكروبات بشكل كبير عبر مختلف الصناعات، ومع ذلك تفشل غالبية هذه العروض في توفير وثائق مثبتة طبيًا وتقارير جهات خارجية مستقلة تدعم مزاعمهم التسويقية. ولم يتسبب طلاء ™Nanovon من شركة Voneco في إجراء دراسات ميدانية فحسب، بل تمت المصادقة عليه أيضًا من قِبَل مجموعة من الهيئات والمختبرات العالمية التي أثبتت فعاليته واتساقه داخل تطبيقات الحياة الواقعية.

قال السيد فايزان خان، العضو المنتدب لشركة Voneco Sdn. Bhd.، “يُعَد هذا العرض التقديمي بحضور السيد الموقر الدكتور مهاتير محمد بمثابة لوحة القفز الاستراتيجية لطلاء ™Nanovon الماليزي من أجل تجاوز حدود جنوب شرق آسيا. وقد أبدى سفراء روسيا وقطر وطاجيكستان الموقرون اهتمامهم بإمكانية أن يصبحوا منتجين إقليميين لهذا العرض الثوري في مناطقهم”.

لقد توقفت التفاعلات الاجتماعية والأحداث من نواحٍ كثيرة منذ أن بدأت معظم الحكومات في تنفيذ الإجراءات التشغيلية القياسية الصارمة والإغلاق الصارم من أجل احتواء معدل الإصابة بكوفيد-19. بينما أبرز العديد من الاقتصاديين مرارًا وتكرارًا التأثير الكارثي الذي أحدثه هذا الفيروس على الاقتصاد العالمي، ويشير المزيد والمزيد من الخبراء الآن إلى الآثار النفسية التي خلفها كوفيد-19 على المواطنين في جميع أنحاء العالم.

و قال الدكتور د. أ. ج. ميناي، مدير شركة Voneco Sdn. Bhd.، “مع وجود اللقاحات هنا، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. على سبيل المثال، هل ستعمل اللقاحات التي لدينا اليوم على هذه السلالات الجديدة التي يكتشفها الخبراء؟ لا تزال هناك رحلة طويلة قبل أن نقول جميعًا أن كوفيد-19 قد انتهى. وهذا هو السبب في أنه كلما تمكنا جميعًا من القيام بالمزيد معًا من أجل تأمين الأشخاص والمباني في البيئات اليومية، كلما كان ذلك أفضل. إن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر هو أمر ستعالجه اللقاحات، ولكن انتقال العدوى من كائن إلى إنسان هو شيء نريد أن نقدمه للعالم من خلال ™Nanovon“.

وتَحدَّث سعادة نايل م. لاتيبوف، سفير الاتحاد الروسي في ماليزيا عن كيفية وجود تعاون بين ماليزيا وروسيا في هذه المرحلة الحاسمة من الوباء العالمي، لا سيما في سياق كيفية تكامل اللقاحات وطلاءات النانو مع بعضها البعض في الأشهر القادمة. وذكر أيضًا أنه يجب بذل المزيد من الجهود من أجل تحديد وتصدير عروض طلاء النانو الموثوقة مثل ™Nanovon إلى أكبر عدد ممكن من البلدان حتى يمكن إنقاذ المزيد من الأرواح.

ومن سفارة دولة قطر، كان السيد خالد محمد النعيمي في كوالالمبور الذي حضر من أجل فهم أفضل بشأن ما إذا كانت قطر مهتمة باستكشاف ™Nanovon كإجراء وقائي إضافي في الوقت الذي يتم فيه طرح اللقاحات في الشرق الأوسط.

قال الدكتور ريان إشغبور، مدير Voneco Sdn. Bhd.، “نأمل أن يتيح العرض التقديمي والتوضيحي اليوم مسارًا استراتيجيًا في قطر وروسيا وآسيا الوسطى. إن الأحداث العالمية مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 التي ستستضيفها قطر يمكن أن تستفيد بشكل كبير من ™Nanovon مقارنة بعروض التطهير التقليدية”.

™Nanovon من Voneco هو طلاء نانو تم اختباره عالميًا، مع قدرة على التطهير الذاتي لمدة تصل إلى 365 يومًا على الأسطح، متجاوزًا معايير الشهادات الدولية الصارمة فيما يتعلق بمجموعة كاملة من الفيروسات والبكتيريا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.von-eco.com

الصورة من – https://mma.prnewswire.com/ media/1444414/1.jpg