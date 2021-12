‫شركة MMI و ELR تتوليان مسؤولية تطوير منافذ البيع بالتجزئة عالميًا، وتجربة توفير الأطعمة والمشروبات في مطار زنجبار عبيد أماني كرومي الدولي

وصرح تيم كوبي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Eight Inc ، قائلًا:

تم تعيين مجموعة Eight Inc ، المجموعة الإبداعية المشهورة عالميًا، للعمل مع MMI و ELR على تطوير مفهوم جديد مخطط تم إعداده من أجل خلق تجربة فريدة لعملاء المطار. وستقوم شركة Eight Inc باستكشاف وإنشاء منافذ في جميع المساحات التجارية المعفاة من الرسوم الجمركية للأطعمة والمشروبات، مع دمج مجموعة كاملة من الحلول الرقمية المتكاملة. وستعيد الشركة تصميم منافذ البيع بالتجزئة للمسافرين لتجعله يخلق إحساسًا بالمكان للمسافرين، حيث يجمع بين طابع زنجبار المحلي والتصميم مع أحدث التقنيات بما في ذلك حل من أجل دفع سلس، بحيث يمكن للمستهلكين الدفع مقابل مشترياتهم من المأكولات والمشروبات والتجزئة بمعاملة واحدة بسيطة.

