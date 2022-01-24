‫شركة Green Coffee تستكمل دورتها التمويلية الثانية بقيمة 13.2 مليون دولار أمريكي

ميديلين، كولومبيا، 24 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Green Coffee (GCC)، وهي إحدى شركات مجموعة Legacy، عن اكتمال دورتها التمويلية الثانية، والتي رفعتها مؤخرًا بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي بسبب تزايد الطلب، ليصل المبلغ الإجمالي للدورة الثانية إلى 13.2 مليون (دولار أمريكي)؛ وذلك في إطار سعيها لتصبح الشركة الأولى لإنتاج البن في كولومبيا. يبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للشركة في الوقت الحالي 25 مليون دولار أمريكي؛ ومع الزيادة السريعة في قاعدة مستثمريها المعتمدين، تجاوز عدد الأفراد المستثمرين في الشركة 220 مستثمرًا.

وستركّز شركة Green Coffee في خططها المستقبلية على ترسيخ مكانتها لتكون أكبر الشركات المنتجة للبن في كولومبيا. وستوفر الزيادة الجديدة في رأس مال الشركة فرصًا استثمارية كبيرة تمكّن الشركة من تحقيق المزيد من النجاحات. وستعمل الشركة على استثمار مبلغ الدورة التمويلية الثانية في: (1) مضاعفة مساحة مزارعها لتصل إلى 4700 فدان؛ وهو ما يجعلها صاحبة ثاني أكبر مزارع إنتاج البن في كولومبيا، و (2) تطوير أعمالها تكنولوجيًا، لتصبح أكثر الشركات المنتجة للبن تقدّمًا من الناحية التكنولوجية في كولومبيا، وربما على مستوى العالم كله.

وقد كان المبلغ الأصلي للدورة التمويلية الثانية 9.6 مليون دولار أمريكي، ثم ضخ المستثمرون المعتمدون استثمارًا إضافيًا قدره 3.5 مليون دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، استقبلت شركة Green Coffee العشرات من مستثمريها وداعميها في مزارعها في بلدة سالغار في كولومبيا لمعاينة مدى تطورها بأنفسهم. وقد افتتحت الشركة المنشأة الأولى من منشأتين لمعالجة وتصنيع حبوب البن تشيدهما الشركة على طراز عالمي، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المنشأة الثانية خلال الربع الأول من عام 2022 ( فيديو عن المنشأة المفتتحة ).

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة Green Coffee هي شركة متخصصة في زراعة وإنتاج البن، تقع مزارعها ومنشآتها التصنيعية في ميديلين بكولومبيا، ويقع مقرّها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعمل الشركة وفق نموذج أعمال مبتكر يمكّنها من التحكّم الكامل في سلسلة التوريد بدءًا من الزراعة مرورًا بالمعالجة والإنتاج وانتهاءً بإبرام الصفقات مع العملاء النهائيين. ومن خلال نهجها الشامل والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مزارعها ومنشآتها، ستتمكن الشركة من زيادة أرباحها ومواصلة أعمالها على المدى الطويل، إضافة إلى تحسين جودة منتجاتها من البن.

لمزيد من المعلومات عن شركة Green Coffee، يُرجى التواصل مع مجموعة Legacy (التي تدير أصول الشركة) من خلال البريد الإلكتروني: investor.relations@legacy- group.co ، أو زيارة موقعها الإلكتروني: https://legacy-group.co/ .

للتواصل مع إدارة أعمال شركة Green Coffee، ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، يُرجى متابعة حساب مجموعة Legacy على لينكد إن: https://www.linkedin.com/ company/legacygroup/ .

شعار الشركة: https://mma.prnewswire.com/ media/1730901/Green_Coffee_ Company_Logo.jpg