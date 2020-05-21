‫شركة Global Markets تُطلق منصة تأثير فيروس كورونا على الأعمال في الكويت

مدينة الكويت, 21 مايو / أيار 2020 /PRNewswire/ — أطلقت شركة Global Markets، الرائدة في مجال أبحاث السوق والتي يقع مقرها في دولة الكويت، منصة تفاعلية عن تأثير فيروس كورونا على أداء محلات الأزياء والمطاعم ومراكز الترفيه العائلي والسينما والمنتجات الاستهلاكية والالكترونيات في الكويت. المنصة الخاصة التي تم اطلاقها مبنية على منصة Umbrella التي أطلقتها شركة Global Markets في 2018. Umbrella هي منصة تفاعلية تحصي أداء آلاف المحلات بتصنيفاتها المختلفة بشكل يومي و شهري.

تم طرح هذا الإصدار الخاص بفيروس كورونا بشكل مجاني للعامة من منطلق مساعدة اصاحب الأعمال على مواكبة التغير الكبير والسريع بسبب انتشار هذه الجائحة. من خلال معرفة أداء الصناعات المختلفة قبل وأثناء انتشار فيروس كورونا في السوق الكويتي يمكن لأصحاب القرار في الشركات واصحاب الاعمال التأهب لمرحلة انحسار الفيروس ودفع عجلة الاقتصاد من جديد في الكويت والمنطقة.

تحتوي المنصة الجديدة على تحليل تأثير انتشار الفيروس من شهر فبراير من هذا العام الى وقتنا الحالي من خلال مقارنة متوسط الأرباح اليومية من السنوات السابقة مع هذه السنة لمعرفة متى تأثر الأسواق خلال المرحلة الحالية. وتحتوي المنصة على رسوم بيانية تفاعلية عن مستوى تأثر الأسواق من القرارات الحكومية الرادعة لانتشار الفيروس والتي كان لها تأثير على بيئة الأعمال. تحتوي المنصة الجديدة أيضا على خريطة تفاعلية لتوزيع المحلات التجارية في مختلف محافظات الكويت مع رسوم بيانية لبيان مستوى التأثير بشكل جيوغرافي أكثر دقة. يستطيع المستخدم معرفة ومقارنة مدى تأثير كورونا حسب المحافظة.

إضافة إلى ذلك، تضم المنصة الجديدة مقارنة الحزم الاقتصادية المختلفة في دول الخليج مع تبيان وتفصيل محتويات هذه الحزم التحفيزية حسب الدولة والقيمة ونسبة الحزمة منالناتج المحلي لدول الخليج. بالإضافة إلى مقارنة الحزم الاقتصادية، تم اضافة متتبع أخبار تفاعلي حول الأخبار المربوطة بانتشار فيروس كورونا، بحيث يستطيع المستخدم معرفة الخبر حسب الدولة ونوع الخبر والشهر. كما يستطيع المستخدم مقارنة نوع الاجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا من ناحية اغلاق الأعمال والمجمعات التجارية والصالونات والمعاهد الصحية وغيرها. وتحتوي المنصة أيضا على احصاءات عامة لعدد المصابين والمتعافين والوفيات بسبب الفيروس.

الجدير بالذكر بأن منصة Umbrella تقدم للمشتركين من الأشخاص والشركات معلومات الاسواق مثل حجم السوق والحصص السوقية لصناعات مختلفة. ترتكز المنصة على أربعة عناصر رئيسة، هي: الأشخاص، والشركات، والعلامات التجارية والمواقع. يشمل كل عنصر المواقع الجغرافية لمنافذ البيع ومعلومات الاتصال (عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني وأيضًا أرقام الهواتف)، والشركات التابعة وأيضًا المبيعات المُقدرة. يُمكن الحصول على الخدمة من https://umbrella.global

تخطو شركة Global Markets خطوات ثابتة نحو تحويل بيانات الأعمال والمعلومات الأساسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أعوام لسد فجوة توفير معلومات دقيقة ومحلية من خبرات خليجية. افتقرت الشركات منذ فترة طويلة لمصادر المعلومات والبيانات ذات المصداقية في المجالات التي تتنافس فيها بالمنطقة. وقد أثبتت منهجية البحث التي تنتهجها شركة Global Markets أنها ذات مصداقية كبيرة وحظت على ثقة العديد من الشركات الكبرى

نبذة عن شركة Global Markets

شركة Global Markets هي شركة أبحاث سوق وشركة معلومات تجارية تأسست في عام 2010 بالكويت. تُقدر الشركة أحجام السوق والحصص السوقية من خلال إجراء أبحاث أولية وثانوية. طريقة بناء المعلومات بشكل تفصيلي للشركات والعلامات التجارية تُعد هي العامل المميز والأهم لنموذج أعمال شركة Global Markets

جهة الاتصال: علي بوشهري، info@globalmarkets.com.kw

المصدر: Global Markets

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