‫شركة General Fusion تُغلق جولة تمويل انتقالية بقيمة 130 مليون دولار أمريكي مع تجاوز حد الاكتتاب

يأتي ذلك بدعم من ائتلاف جديد من المستثمرين، حيث تدعم السلسلة E التسويق التجاري الطموح

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 3 ديسمبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة General Fusion اليوم عن إتمام جولة تمويل من السلسلة E بقيمة 130 مليون دولار أمريكي مع تجاوز حد الاكتتاب بفضل ائتلاف جديد من المستثمرين العالميين. ويعمل هذا التمويل، الذي تقوده شركة Temasek، على توسيع محفظة الشركة من جهات الاستثمار المؤسسية والسيادية، والمكاتب العائلية، وغيرها من الجهات ذات الملاءة المالية العالية، مما يجعله يمهد لجولة تمويل كبرى يجري إعدادها لعام 2022. وإلى جانب الدعم المالي الواسع من جانب حكومات كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تدعم جولة السلسلة E الخاصة بشركة General Fusion السعي الحثيث نحو العديد من المبادرات قريبة المدى في برنامجها لتسويق Magnetized Target Fusion (MTF).

وبالإضافة إلى مجموعة المستثمرين المهمين من الأفراد من أمثال Jeff Bezos، وTobias Lütke بالإضافة إلى Kam Ghaffarian، تستقطب السلسلة E ائتلافًا جديدًا من كبار مستثمري المكاتب المؤسسية والعائلية إلى General Fusion. ومن بين هؤلاء المستثمرين ممن لهم تاريخ طويل في الاستثمار تأتي شركات Temasek وGIC وJameel Investment Management Company (JIMCO) بالإضافة إلى Business Development Bank of Canada (BDC) وذلك بالتوازي مع المشاركة الأوسع من جانب قطاعات أسواق رأس المال الأخرى المتمثلة في المستثمرين مثل خطة التقاعد الحكومية الكبيرة في الولايات المتحدة و شركة صناديق التحوط “Segra Capital”.

هذا وقد صرّح السيد Adam Rodman، المؤسس والرئيس التنفيذي لقسم المعلومات في شركة Segra Capital قائلاً: “تعتقد Segra Capital أن General Fusion هي الأفضل بين أقرانها لتوفير طاقة الاندماج على نطاق تجاري في المدى القريب”. وأضاف “وعلى الرغم من أن الاستثمار الأساسي لشركة Segra Capital يتركز في الأسواق العامة على نحو تقليدي، إلا أن هذه الفرصة الواعدة قد تردد صداها القوي في أوساط شركائنا الأساسيين في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والشركاء الذين يركزون على التكنولوجيا النظيفة، لذلك فإننا متحمسون للغاية لكوننا أحد المشاركين في تمويل السلسلة E كما أننا نتطلع إلى دعم الشركة في المستقبل.”

كما صرح السيد Fady Jameel، عضو مجلس الإشراف على الاستثمار في شركات Jameel بقوله: “إن حملة General Fusion لتشكيل سوق طاقة الاندماج النظيفة هي واحدة من بين الأسباب العديدة التي تدفع JIMCO للاستثمار في برنامجها التجاري، لا سيما في هذه الأثناء حيث يشهد قطاع الطاقة العالمي تغيرات هائلة لتأمين مستقبل أنظف للجميع، وهو ما تحرص شركة JIMCO على تحقيقه وتستعد لدعمه من خلال استثمارات مثل تلك الموجودة في General Fusion.”

“وبفضل تاريخنا الممتد على مدار 75 عامًا من الاستثمار في الشركات التي تشكل مستقبل الصناعات الأساسية بشكل إيجابي، نعتقد أن الحل العالمي المتقدم تقنيًا لشركة General Fusion لطاقة الاندماج التجاري يجعلها تتبوأ مكانة ريادية في هذا القطاع المتنامي.”

وفي معرض حديثه على هذه المناسبة، صرح السيد Greg Twinney، المدير المالي لشركة General Fusion قائلاً: “بشكل عام، يوفر توسيع قاعدة مستثمري General Fusion في تمويل السلسلة E أساسًا قويًا لتمويل أكبر خلال العام المقبل”. وأضاف “منذ بداية العمل على هذه التقنية، كان لدينا اهتمام كبير بالعملاء والتوصل إلى حل عملي للطاقة النظيفة يلبي احتياجاتهم. وقد كان لهذا النهج بالغ الأثر لدى المستثمرين الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير في مجال الطاقة العالمي الذي يشهد العديد من التحولات.”

ومن خلال دعم مالي كبير من جانب المصادر الخاصة والحكومية، سعت شركة General Fusion بشكل حثيث لنشر محطة توليد الطاقة Fusion Demonstration Plant التي تقع في مركز كولهام للطاقة الاندماجية التابع لهيئة الطاقة الذرية بالمملكة المتحدة (UKAEA) بالقرب من لندن. كما قامت الشركة أيضًا بتسريع أنشطة تطوير تكنولوجيا MTF المرتبطة بمقراتها الجديدة في فانكوفر وافتتحت مرفقًا جديدًا بجوار مختبر أوك ريدج الوطني في الولايات المتحدة، علاوة على ذلك، أنشأت General Fusion لجنة استشارية لتطوير السوق (MDAC) تركز حصريًا على الاندماج. وتتألف هذه اللجنة التابعة للشركة حاليًا من تسع شركات طاقة رائدة ومستخدمين للطاقة النظيفة يمثلون أسواقًا مهمة لطاقة الاندماج الخالية من الكربون عند الطلب.

كما صرح السيد Christofer Mowry، الرئيس التنفيذي لشركة General Fusion بقوله: “إن الوجود العالمي الفريد لشركة General Fusion، مع مرافقها التي تم تشييدها في ثلاثة بلدان، يتيح لنا أن نكون أكثر طموحًا نحو المضي قدمًا في التسويق التجاري”. وأردف “إن شبكتنا الواسعة من المختبرات الوطنية والشركاء الصناعيين، بالتوازي مع مجلسنا الاستشاري للمستخدمين النهائيين في سوق الطاقة، تضع شركة General Fusion في مرتبة مميزة لمساعدة العالم على تحقيق هدف الوصول إلى صفر كربون.”

تشاركت General Fusion العمل مع العديد من الشركات خلال عملية التمويل من السلسلة E، وقدرت دعمها لها، بما في ذلك VAHOCA، ومقرها سنغافورة، وشركة Disruptive Technology Advisers LLC.

نبذة عن General Fusion

تتبع شركة General Fusion المسار الأسرع والأفضل من الناحية العملية لإنتاج طاقة الاندماج التجارية، حيث يقع مقر الشركة في فانكوفر، كندا، ولها مرافق في لندن بالمملكة المتحدة، وأوك ريدج، تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت الشركة قد تأسست خلال عام 2002 ويتم تمويلها من قبل ائتلاف عالمي لشركات رأس المال الاستثماري في مجال الطاقة وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا. تعرف على المزيد من خلال www.generalfusion.com.

العلاقات العامة في General Fusion

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