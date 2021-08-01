‫شركة GameChange Solar تنجز أكبر مشروع للتتبع الشمسي في الهند لصالح شركة Tata Power

Posted on 11 hours ago by tngadmin

نوروولك، كونيتيكت،11 أغسطس، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة GameChange Solar اليوم عن إنجاز مشروعها الأول جهاز Genius Tracker™ في الهند. ويقع هذا المشروع الذي تبلغ قدرته 394 ميجاوات على بُعد 110 كيلومتر من أحمد أباد، عاصمة ولاية غوجارات. ومن المتوقع أن تمد محطة الطاقة الشمسية هذه ما يعادل 376,000 منزلًا بطاقة شمسية نظيفة.

GameChange Solar - Logo

تفخر شركة GameChange Solar بأنها قد اختيرت من جانب شركة Tata Power، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المستقلة في الهند وجزء من مجموعة شركات Tata. ويعد هذا المشروع أكبر مشروعات الطاقة الشمسية حيث يستخدم أجهزة تتبع أحادية المحور في الهند، وقد اختير جهاز Genius Tracker1P الذي أنتجته شركة GameChange Solar للمشروع بسبب الظروف الأرضية القاسية والرياح العاتية التي تشهدها المنطقة. وقد صُمم جهاز Genius Tracker™ خصيصًا لهذه الظروف.

GameChange Solar Completes Largest Solar Tracker Project in India for Tata Power

صمد المشروع، الذي تم تشييد جزء منه فقط في ذلك الوقت، في مواجهة إعصار تاكتاي عندما ضرب البلاد في مايو 2021. حيث كان هذا أقوى إعصار يضرب ولاية غوجارات منذ عام 1998 وكانت سرعة الرياح فيه تتجاوز 160 كم/ساعة واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء. ولكن نظرًا لجودة هندسة تصميم جهاز Genius Tracker™ وهيكله، لم يلحق أي ضرر بالجزء الذي تم تركيبه من المرفق في ذلك الوقت.

وقد أثبتت شركة GameChange Solar التزامها تجاه دولة الهند حيث استخدمت أكثر من 20٪ من المواد اللازمة لتشييد جهاز Genius Tracker™ من مواد مُصنعة داخل الدولة. وتهدف شركة GameChange Solar إلى الحصول على أكثر من 50٪ من أجزاء أنظمتها من أماكن محلية في جميع المشروعات المستقبلية في الهند.

صرح فيكاس بانسال، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية المُنفذة لصالح شركة GameChange Solar: “لقد سعدنا باختيار جهاز Genius Tracker™ لمشروع أحمد آباد. ونتطلع إلى تقديم تقنية جهاز Genius Tracker™ المتطورة التي ابتدعتها شركة GameChange Solar إلى المزيد من المشروعات في الهند. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية، فإننا نسعى جاهدين لإحداث تأثير على إمدادات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء شبه القارة الهندية”.

يمكن توجيه الاتصالات واستفسارات وسائل الإعلام إلى ديريك بوثا، 2125-528 (302) 1+

البريد الإلكتروني: derick.botha@gamechangesolar.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1592924/GameChange_Solar.jpg

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