‫شركة Deutsche Hospitality تعيد ترتيب هيكلها الإداري استعدادًا للتوسعات العالمية

فرانكفورت أم ماين، 5 نوفمبر 2020

شهد يوم 3 نوفمبر 2020 تعيين السيد زيجفريد نيرهاوس كنائب جديد لرئيس الشرق الأوسط الجديد في شركة Steigenberger للفنادق ش.م./Deutsche Hospitality، وكان زيجفريد نيرهاوس قد سبق له تولي مسؤولية تطوير أعمال شركة Deutsche Hospitality في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2017. ويتولى السيد نيرهاوس هذا المنصب خلفًا للسيد تاراس إيتل الذي يترك العمل في شركة Deutsche Hospitality ليتفرغ لمهام جديدة خارج الشركة.

وقد أعرب السيد ماتياس هيك عضو مجلس إدارة فنادق Steigenberger عن تقديره للدور الذي قام به إيتل قائلًا: “نشكر السيد تاراس إيتل على مساعدتنا في تأسيس شركة Deutsche Hospitality وعلاماتها التجارية في الشرق الأوسط”. “وبانضمام السيد زيجفريد نيرهاوس لنا نكون نجحنا في ضم أحد أبرز خبراء الصناعة في المنطقة. وسنتغلب معًا على التحديات التي يفرضها وباء كورونا وسنواصل العمل في الأشهر والسنوات المقبلة على زيادة تواجد وانتشار فنادق Deutsche Hospitality.

وكان السيد زيجفريد نيرهاوس -خلال عمله كنائب رئيس الشرق الأوسط وآسيا من 2015 إلى 2017 مع شركة Deutsche Hospitality– قد وقع اتفاقيات عدة فنادق وتولى افتتحها في عدة أماكن منها دبي وعمان والمملكة العربية السعودية وتونس. وقد ساعد السيد نيرهاوس شركة أطلس للضيافة المالكة للفنادق وشركة ريزيدور على افتتاح فنادق شهيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأشرف عليها، ومن بيها فندق راديسون ساس ميديا سيتي الحائز على جوائز فندقية وأيضا فندق جراند حياة أبو ظبي الإمارات بيرل المميز. وقد تخرج السيد نيرهاوس من كلية WIHOGA لإدارة قطاع الضيافة في دورتموند بألمانيا.

وفي الوقت نفسه تمت ترقية السيد فوتيس فيكس إلى منصب مدير أول للعمليات وفنادق المنتجع التجارية الدولية. ويعمل السيد فيكس الذي يجمع ما بين الأصول الألمانية واليونانية في شركة Deutsche Hospitality منذ عام 2017، وقد ساعد مؤخرًا في إنشاء منظومات المبيعات الدولية بالشركة. ومستقبلًا سيكون السيد فيكس مسؤولًا عن الأعمال التشغيلية لعمليات المنتجعات الدولية، ومن بينها وجهات تونس ومصر وجزر البليار الإسبانية. وبهذا الخصوص صرح السيد دنيس هوتيج نائب رئيس قسم العمليات بشركة Steigenberger للفنادق قائًلا: “خلال السنوات الماضية ساهم السيد فيكس مساهمة كبيرة في نجاح محفظة شركة Deutsche Hospitality من المنتجعات الدولية، ونتطلع إلى زيادة التواجد الدولي لمنتجعات Steigenberger بفضل وجود السيد فيكس”.

– Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com) –

يمكنك الحصول على أحدث معلوماتنا الصحفية من خلال البوابة الإعلامية بموقعنا.

تجمع شركة Deutsche Hospitality خمس علامات فندقية تحت سقف واحد، وهي: Steigenberger للفنادق والمنتجعات التي تدير 60 مبنىً تقليديًا تاريخيًا، وأماكن إقامة في مدن نابضة بالحياة، وواحات استشفاء في وسط الطبيعة. وفنادق MAXX بإدارة Steigenberger، وهي فنادق جديدة، جذابة، وتركز على التفاصيل الأساسية تطبيقًا لشعار “MAXXimize your stay” أو “استمتع بإقامتك لأقصى حد”. وفنادق Jaz in the City التي تدير فنادق تعكس إحساس الحياة في المدينة وتنبض بملامح الحياة والموسيقى والثقافة المحلية. وفنادق IntercityHotel التي تضم أكثر من 40 فندقًا حديثًا في المدينة موجهة للطبقة المتوسطة العليا، والتي لا يبعد أي منها سوى دقائق سيرًا على الأقدام عن محطات السكك الحديدية أو المطارات. وفنادق Zleep،وهي علامة تم إعادة إحياؤها في الدول الإسكندنافية تقدم خدمات وتصيممات مميزة بأسعار معقولة. وتشمل محفظة شركة Deutsche Hospitalityحاليًا 150 فندقًا تمتد عبر 3 قارات، من بينها 30 فندقًا قيد التجهيز.

قسم العلاقات الإعلامية

Deutsche Hospitality │ Lyoner Straße 25 │ 60528 Frankfurt am Main

سْفن هيرشلر│ هاتف: ‎+49 69 66564-422

البريد الإلكتروني: sven.hirschler@ deutschehospitality.com

Facebook: https://m.facebook.com/ deutschehospitality

Twitter: https://twitter.com/ Dehospitality

YouTube: https://www.youtube.com/ channel/ UC52Xq3Yw8QS9nLY6BKs4Cvw

www.deutschehospitality.com

www.steigenberger.com │www.maxxhotel.com

www.jaz-hotel.com │ www.intercityhotel.com│www. zleep.com/de/