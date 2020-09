‫شركة Concept Medical تعلن تسجيل أول مريض مشارك في التجربة العشوائية المُنضبطة المهمة التي تجريها Transform -1 باستخدام القسطرة البالونية MagicTouch المطلية بعقار سيروليموس لعلاج الأوعية التاجية الصغيرة

تمثل TRANSFORM-1 دراسة أوروبية استباقية عشوائية متعددة المراكز تهتم بالتركيز على إصابات الأوعية التاجية الصغيرة مع إجراء مقارنة مباشرة بين القسطرة البالونية MagicTouch المطلية بعقار سيروليموس والقسطرة البالونية SeQuent Please NEO المطلية بعقار باكليتاكسيل التي تقدمها شركة B. Braun. ومن المقرر أن يخضع 114 مريضًا للتقسيم عشوائيًا في مجموعتين بنسبة 1:1 لعلاج الوعاء التاجي باستخدام القسطرة البالونية Magic Touch أو SeQuent Please NEO.

