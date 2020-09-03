‫شركة Concept Medical تعلن تسجيل أول مريض مشارك في التجربة العشوائية المُنضبطة المهمة التي تجريها Transform -1 باستخدام القسطرة البالونية MagicTouch المطلية بعقار سيروليموس لعلاج الأوعية التاجية الصغيرة

كوتينيولا، إيطاليا، 3 سبتمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Concept Medical المُتخصصة في أجهزة توصيل العقاقير بالتدخل الوعائي عن تسجيل أول مريض مشارك في التجربة العشوائية المنضبطة التي يجريها TRANSFORM-1 (علاج الأوعية التاجية الصغيرة: تجربة عشوائية مُنضبطة باستخدام القسطرة البالونية MagicTouch المطلية بعقار سيروليموس).

تمثل TRANSFORM-1 دراسة أوروبية استباقية عشوائية متعددة المراكز تهتم بالتركيز على إصابات الأوعية التاجية الصغيرة مع إجراء مقارنة مباشرة بين القسطرة البالونية MagicTouch المطلية بعقار سيروليموس والقسطرة البالونية SeQuent Please NEO المطلية بعقار باكليتاكسيل التي تقدمها شركة B. Braun. ومن المقرر أن يخضع 114 مريضًا للتقسيم عشوائيًا في مجموعتين بنسبة 1:1 لعلاج الوعاء التاجي باستخدام القسطرة البالونية Magic Touch أو SeQuent Please NEO.

إن الهدف الأساسي من الدراسة هو مقارنة نتائج التصوير الوعائي للقسطرة البالونية MagicTouch المطلية بعقار سيروليموس مع نظيرتها SeQuent Please NEO في علاج الإصابات الجديدة في الأوعية التاجية الصغيرة (≤2,5 مم) من حيث صافي التحسن (مم) بعد 6 أشهر من المتابعة. ومن المقرر إجراء التصوير المقطعي البصري التوافقي (OCT) للحالات المشاركة عند انطلاق الدراسة. أما تصوير الأوعية التاجية بغرض التقييم الكمي (QCA) فسيتم إجراؤه عند انطلاق الدراسة (قبل وبعد الإجراء) وبعد 6 أشهر من المتابعة. يتم إجراء تصوير الأوعية التاجية للتقييم الكمي عند بدء الدراسة. وتُجرى المتابعة السريرية بعد مرور شهر و 6 أشهر و 12 شهرًا بعد التدخل لرأب الوعاء التاجي.

يرأس هذه الدراسة البروفيسور باتريك سيرويز من أيرلندا، والدكتور برناردو كورتيز من إيطاليا، والباحث الأساسي فيها هو البروفيسور أنطونيو كولومبو من إيطاليا.

وقد سُجل أول مريض مشارك في الدراسة بمستشفى ماريا سيسيليا في مدينة كوتينيولا بإيطاليا، وخضع لعملية ناجحة لرأب الوعاء التاجي في 1 سبتمبر 2020 بإيطاليا تحت رعاية الباحث الأساسي بالدراسة البروفيسور أنطونيو كولومبو.

وفي معرض تعليقه على تسجيل أول مريض مشارك بالدراسة، صرح أنطونيو كولومبو قائلاً: “تضع Transform-1 مستوى قياسيًا جديدًا في تقنية القساطر البالونية المطلية بالعقاقير؛ لذا فهذه دعوة للعمل بحماس على المُضي قدمًا في الدراسة.“

كما أبدى برناردو كورتيز رئيس الدراسة ابتهاجه وحماسته، وعلق قائلاً “هذه أخبار رائعة. لقد بذلنا جهدًا مُضنيًا على مدار العامين الماضيين للوصول إلى واحدة من أحدث تصميمات الدراسات العلمية التي تتضمن إجراء تصوير مقطعي بصري توافقي لتقييم الإصابات. ونتطلع إلى تسجيل جميع المرضى المشاركين في أقرب وقت ممكن من خلال هذه المجموعة الرائعة من الباحثين.“

وقد أشاد باتريك سيرويز أستاذ الطب التداخلي والابتكار بجامعة أيرلندا الوطنية بمدينة غالواي بهذا الحدث قائلاً: “أتقدم بخالص تقديري لشركة Concept Medical ورئيسها التنفيذي مانيش دوشي على منحهما الفرصة لقادة الرأي المهمين من أمثال برناردو كورتيز وأنطونيو كولومبو لإجراء دراسة ميكانيكية مهمة تستند إلى تقنية التصوير المقطعي البصري التوافقي في تشخيص الأوعية الدموية الصغيرة جدًا ومحاولة إثبات القيمة الفائقة لقسطرةMagic Touch البالونية المطلية بعقار سيروليموس من خلال تجربة عشوائية، وهي تقنية البالون المطلي بعقاقير والتي تستخدم عقار سيروليموس القوي والقابل للاتحاد مع الماء المضغوط في غلاف دهني دقيق ذي قدرة على اختراق جدار الوعاء العميق والبقاء داخله لفترة طويلة. ورغم وجود العديد من الدراسات التي أُجريت على الأوعية الدموية الصغيرة، إلا أنها في الواقع تسميات خاطئة لأن القطر الداخلي الدقيق للأوعية الدموية الصغيرة لم يُوثق بعناية كما سنفعل باستخدام تقنية التصوير المقطعي البصري التوافقي في دراسة TRANSFORM 1 التي يتم تحليلها في مختبر CORRIB Core بجامعة أيرلندا الوطنية بمدينة غالواي بقيادة البروفيسور يوشي أونوما.”

www.conceptmedical.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1247888/Transform_1.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1244676/Concept_Medical_ Logo.jpg