‫شركة Cinturion تشارك في إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

هاميلتون، برمودا، 16 ديسمبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) –يسر شركة Cinturion Corp Ltd.، المورد العالمي لحلول الشبكات القابلة للتوسعة الأرضية والبحرية في الهند والشرق الأوسط وأوروبا، أن تعلن عن مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، الفعالية الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط. يجمع إكسبو 2020 ما يربو على 200 مشارك من جميع أنحاء العالم بهدف مشترك يتمثل في دعم التقدم في التعليم والتقنية والابتكار بما يشكل المستقبل ويطلق فرصًا جديدة.

في 13 يناير 2022، سوف تشارك Cinturion مع شريكها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCCIA) في جلسة مناقشة جماعية حول موضوعات شبكات الاتصالات العالمية وأحدث تقنيات الاتصالات وفرص الاستثمار التي توفرها الهيئة.

وسوف تتناول الهيئة إلى جانب المتخصصين الآخرين في الاتصالات:

تقييم قدرات الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات السابقة.

إمكانية مدّ كابل أرضي في دول مجلس التعاون الخليجي والفرص التي ينطوي عليها لشركات تطوير البنية التحتية للاتصالات /الحوسبة السحابية إلى جانب الشركات الضخمة.

التحديات التي تنطوي عليها تقنيات الاتصالات للكابل الأرضي الطويل وكيفية التغلب عليها.

وسوف تحظى Cinturion بفرصة الكشف عن منظومتها لنقل البيانات بين أوروبا وآسيا “TEAS”. الشبكة الجديدة الأكثر تقدمًا التي ستفي بالطلب على نظام وصول مفتوح مع أقل فترة كمون ومسارات هي الأكثر تنوعًا بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. سوف توفر منظومة TEAS القدرة الاستيعابية والسرعة والوفرة المطلوبة بشدة للشركات في المنطقة، لا سيما مراكز البيانات الجديدة إلى جانب مزودي المحتوي والخدمات السحابية.

تتألف شبكة TEAS من رابطين متنوعين عبر البحر الأبيض المتوسط، يستمران مع مسارين متنوعين يربطان الشرق الأوسط، ومسارات متنوعة عبر منطقة شبه الجزيرة العربية، ومسار يمر عبر خليج العقبة والبحر الأحمر. إن نظام المسار الثنائي الجديد (البحري والأرضي) الأول من نوعه سوف يوفر مسارات جغرافية بين بيسكارا في إيطاليا ومارسيليا في فرنسا ومومباي بالهند. سوف تتيح منظومة TEAS تقديم خدمات جديدة بفضل قدراتها الفريدة والقوية على دعم نشر مراكز البيانات الحديثة، وتوفير خدمات النطاق العريض والوصول مع فترات كمون شديدة الانخفاض إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والهندية. ولدى اكتمال منظومة TEAS فإنها سوف تتيح ملكية فردية لشبكات الألياف البصرية ومسارًا جديدًا مفتوحًا لحركة الإنترنت إلى مجموعة كبيرة من العملاء.

لمزيد من المعلومات حول هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرجى التواصل مع Alaa Rahma، عبر البريد الإلكتروني: arahma@gccia.com.sa

يرجى زيارة https://www.gccia.com.sa للحصول على معلومات إضافية.

لمبيعات Cinturion وTEAS، يرجى التواصل مع Bill Marra، bmarra@cinturiongroup.com. للتواصل الإعلامي، يرجى التواصل مع Lisa Cruise, lcruise@cinturiongroup.com.