‫شركة Broad Far تقدم أربع نكهات جديدة للتبغ المسخن في معرض 2021 IECIE eCig Expo في شينزين

شينزين، الصين، 8 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — شاركت شركة Broad Far (هونج كونج) المحدودة (“Broad Far” أو “الشركة”) مؤخرًا في أحد أكثر معارض e-cig تأثيرًا حول العالم، وهو معرض 2021 أقيم معرض IECIE شينزين، الصين، eCig Expo خلال الفترة بين 6 إلى 8 ديسمبر، حيث قدمت الشركة النكهات الأربعة الجديدة للتبغ المُسخن: بيتش، وكارمين، وكورال، وماهوغاني- لجمهور كبير من الأشخاص يضم 80,000 متخصصًا في الصناعة الدولية.

أطلقت Broad Far فئتين من أعواد التبغ المسخنة، بما في ذلك المجموعات الكلاسيكية من البني والأصفر والأزرق والعشب والأخضر والعاصفة الجليدية، بالإضافة إلى المجموعة المحسّنة من بيربل بيتش، وكارمين، وكورال، وماهوغاني. باستخدام مواد جديدة إلى جانب تطبيقات تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك أوراق التبغ المُعاد تشكيلها، وأعواد الفلتر المُحسَّنة، وخلاصة مستخلص النكهة الطبيعية، لإنشاء منتجات تبغ مُسخَّنة وعالية الأداء وفريدة من نوعها، تهدف مجموعة منتجات Broad Far الكاملة إلى توفير تفضيلات النكهات الشخصية وتلبية احتياجات مجموعة كبيرة من المستهلكين في العديد من البلدان والمناطق حول العالم.

تلتزم Broad Far بالعمل على تطوير الجيل التالي من المنتجات البديلة للمدخنين الكبار. تبسط الشركة نفوذها في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن توسعت في أكثر من 30 دولة خلال أربع سنوات فقط. تصب الشركة تركيزها دائمًا على استدامة الصناعة والحماية الثقافية وصحة الإنسان ورفاهيته. تُعد تلك القيم جزء لا يتجزأ من أسلوب الحياة المبتكر وروح العلامة التجارية.

تخطط الشركة لإطلاق الجيل الثالث من منتجات التبغ المسخن خلال الربع الثالث من عام 2022، مع توفير تصميمات تقدمية. تركّز Broad Far بصفة مستمرة على رؤية حماية البيئة وتقليل الضرر، حيث أنها تدرك تمامًا أهداف التنمية المستدامة العالمية التي تتناول التماسك الاجتماعي والثورة الصناعية الجديدة القادمة. أحدث تصميم مبتكر للعود لمزيد من المحافظة على البيئة مع توفير إحساس أكثر سلاسة وطعم أصلي باستخدام المواد العضوية. من الآن فصاعدًا، ستقدم Broad Far أيضًا مزيد من الخدمات المُخصصة للمناطق الفردية حول العالم.

نبذة عن Broad Far

تُعد شركة Broad Far هونج كونج مزود منتجات التبغ المسخن (HTP) لأسواق التبغ الرئيسية حول العالم. تتمثل مهمتنا في خدمة الاتجاه الرائج في صناعة التبغ حيث أن وعي المدخن بالمخاطر الصحية يدفع إلى التحوّل من سجائر الاحتراق إلى منتجات التبغ المُسخن. نواصل الاستثمار في البحث عن المنتجات وتطويرها لاستكشاف مزيد من الخيارات للمستخدمين الذين يرغبون في وجود نكهات متنوعة، بالإضافة إلى تحسين تجربة التدخين لديهم.

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