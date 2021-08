‫شركة Automation Anywhere تستضيف مؤتمر ImagineDigital بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا 2021؛ الحدث الافتراضي الأكبر للتشغيل الروبوتي للعمليات السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة

تعد Automation Anywhere من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التشغيل الروبوتي للعمليات، مما يمكن العملاء من التشغيل الآلي للعمليات التجارية الكاملة باستخدام روبوتات البرمجيات الذكية – وتمكين العاملين في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الذين يؤدون مهامًا متكررة ويدوية، لتحقيق مكاسب إنتاجية هائلة وتحقيق تجربة عملاء محسنة ومشاركة أفضل للموظفين. تقدم الشركة منصة التشغيل الآلي الوحيدة في العالم التي تعتمد على السحابة المحلية والإنترنت والتي تجمع بين التشغيل الروبوتي للعمليات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات، مما يحقق انخفاضًا كبيرًا في إجمالي تكلفة الملكية، وارتفاع معدل الأمان، وتسريع قابلية التوسع لتفوق المنصات المتجانسة القديمة. ويعد Bot Store الخاص بالشركة أول وأكبر سوق في العالم يضم أكثر من 1200 حل من حلول التشغيل الآلي الذكي المعدة مسبقًا. وقد نشرت شركة Automation Anywhere ما يقرب من 3 ملايين روبوتًا لدعم بعض الشركات الكبرى في العالم من جميع القطاعات في أكثر من 90 بلدًا. للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.automationanywhere. com .

الحضور : سيستعرض عملاء وشركاء شركة Automation Anywhere بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وخبراء الصناعة الآخرين حلول التشغيل الآلي الذكي. وستستضيف شركة Automation Anywhere جلسات تعريفية حول المنتجات وتعرض أحدث التطورات في التشغيل الروبوتي للعمليات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

Search News Search for:

Advertisement

Archives Archives Select Month August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016