‫شركة .Advanced Aesthetic Technologies, Inc تُعلن عن علاج أول مريض في تجربة سريرية محورية في الصين باستخدام حشو Algeness® VL ( 2.5٪جل الأغاروز) من أجل تصحيح الطيات الأنفية الشفوية المتوسطة إلى الشديدة

يتم إجراء هذه التجربة السريرية الجديدة من خلال شراكتهم مع شركة Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (شركة لانتشو لتطوير التكنولوجيا الحيوية المحدودة LanDev) وشركتهم الأم China National Biotec Group Co., LTD (مجموعة شركات الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية المحدودة CNBG)، وسيتم استخدامها للحصول على موافقة التسويق في الصين

Search News Search for:

Advertisement