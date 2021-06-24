‫شركة يوروبيان أوتوسبيرز إف زي سي تُطلق متجرًا إلكترونيًا لقطع غيار السيارات الفاخرة في جميع أنحاء العالم مع التوصيل في أكثر من 70 دولة

توفر شركة يوروبيان أوتوسبيرز قطع غيار سيارات فاخرة عبر الإنترنت مع إمكانية الشحن إلى جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 يونيو 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة يوروبيان أوتوسبيرز إف زي سي متجرًا إلكترونيًا لقطع غيار السيارات الفاخرة. تشتهر الشركة بكونها أحد أكثر بائعي قطع غيار السيارات الفاخرة الموثوق بهم في العالم، وهذا المشروع يأتي تتويجًا لأعمالها المشهود لها. تُعرف شركة يوروبيان أوتوسبيرز بالتزامها بتقديم قطع غيار أصلية وخدمة عالية الجودة وأسعار تنافسية من بين أمور أخرى.

وتقدم يوروبيان أوتوسبيرز خدماتها لمختلف العلامات التجارية الفاخرة بما في ذلك:

يوفر هذا المتجر عبر الإنترنت من يوروبيان أوتوسبيرز إف زي سي إكسسوارات السيارات ودواسات فرامل السيارة وقطع غيار السيارات الرياضية وقطع غيار السيارات الكهربائية وأجزاء محركات السيارات وجميع قطع الغيار الأخرى على مستوى العالم.

وتتمثل الميزات الرئيسية لمتجر يوروبيان أوتوسبيرز على الإنترنت فيما يلي:

· التوريد والتسليم في جميع أنحاء العالم، حيث يتم الالتزام بتوصيل الطلبات للعملاء من خلال المتجر عبر الإنترنت بأقل تكلفة ممكنة

· كتالوج مفصل لقطع غيار السيارات يمكن الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني

· اختيار قطع الغيار وإمكانية الدفع عبر الإنترنت

· يمكن شراء مجموعة متنوعة من قطع غيار السيارات

· قطع غيار السيارات الفاخرة والرياضية من ماركات رائدة بما في ذلك قطع غيار سيارات بنتلي ومازيراتي وبورش وفيراري وغيرها ستكون متوفرة.

· كذلك يتم تقديم أسعار تنافسية في المتجر عبر الإنترنت

فيما يلي قائمة بالدول التي تقدم شركة يوروبيان أوتوسبيرز إف زي سي الخدمات لعملائها فيها:

في المنطقة الإفريقية، تقوم شركة يوروبيان أوتوسبيرز بالتوصيل إلى مصر وغانا والمغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا. عند النظر إلى الشرق الأوسط، تمتد خدمات التوصيل إلى أذربيجان والبحرين وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

في منطقة الأمريكتين، تقوم يوروبيان أوتوسبيرز بالتوصيل إلى الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا والمكسيك وبنما وبيرو وبورتوريكو والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

في المنطقة الآسيوية، تقوم يوروبيان أوتوسبيرز بالتوصيل إلى كمبوديا والصين وهونغ كونغ وماكاو الصينية وتايوان والهند واليابان وكازاخستان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام.

في منطقة أوروبا، تتوفر خدمات التوصيل في النمسا وبيلاروسيا وبلجيكا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة.

يعد متجر التجارة الإلكترونية هذا واحدًا من المؤسسات اللطيفة التي تلبي جميع احتياجات مالكي السيارات الفاخرة. حيث تتوفر مجموعة متنوعة من إكسسوارات وقطع غيار السيارات للاختيار من بينها. ويتم توفير التخصيص أيضًا لقطع الغيار المحددة فيما يتعلق بقيود التوافر والوقت.

وقد ورد أن ألكسندر رينر، مؤسس يوروبيان أوتوسبيرز، قد صرح قائلًا: “تلبي شركة يوروبيان أوتوسبيرز احتياجات الآلاف، وكان تطوير خدماتنا ضروريًا لتلبية احتياجات عملائنا. فنحن نؤمن بقيادة التغيير بدلًا من اتباعه، لذلك لدينا الكثير من الترقيات المخطط لها لتحسين تجربة المستهلك. ولتوفير تجربة سلسة، نحن نقدم الدعم في كل خطوة على الطريق من تقديم الطلب إلى التسليم”.

يضيف أليكس رينر، الرئيس التنفيذي لشركة يوروبيان أوتوسبيرز: “إن الأسعار الجذابة والمعقولة لقطع غيار السيارات المتطورة هي السبب في أن إطلاق يوروبيان أوتوسبيرز لمتجر على الإنترنت قد أثار ضجة كبيرة. فعلى الرغم من أننا نسعى جاهدين لتوفير قطع غيار عالية الجودة، فإن الوصول إلى أسعار مواتية كان كفيلًا بأن يجعلها ميزة رائعة”.

نبذة عن يوروبيان أوتوسبيرز إف زي سي

شركة يوروبيان أوتوسبيرز هي شركة لبيع قطع غيار السيارات. وقد أنشأت متجرًا على الإنترنت لغرض وحيد هو الوصول إلى المزيد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم والمساعدة في الحصول على قطع غيار سياراتهم في الوقت المحدد. وقد تم الإشادة بمنتجاتها عالية الجودة منذ إطلاقها.

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