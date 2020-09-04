‫شركة يلينغ للأدوية: حصلت كبسولة LIANHUA QINGWEN على شهادة تسجيل الدواء الكويتية بحيث تمت الموافقة على هذا الدواء في الخارج لأول مرة لعلاج استطباب الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد

شيجياتشوانغ ، الصين ، 4 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في يوم 4 سبتمبر، أصدرت شركة يلينغ للأدوية إعلانًا بأن الشركة قد تلقت وثيقة الموافقة على تسجيل الأدوية المعتمدة والصادرة عن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية الكويتية، التي وافقت على مطابقة كبسولة LIANHUA QINGWEN للشركة مع معايير منتجات الأدوية النباتية في الكويت.

ووفقًا للإعلان، فإن الاستطباب الذي تمت موافقة علي علاجه بكبسولات LIANHUA QINGWEN في الكويت يشمل الحمى والسعال والتعب وألم العضلات واحتقان الأنف وسيلان الأنف والصداع وجفاف الحلق وألم الحلق والضيق في التنفس واحمرار اللسان وغيرها من الأعراض الناجمة عن أمراض فيروسية مثل الأنفلونزا الموسمية والأنفلونزا والإنفلونزا أ (H1N1) والسارس (SARS) والالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد الخفيف والشائع، ويكون له تأثير على تنقية الرئتين وإزالة السموم. وهذه هي المرة الأولى التي تمت فيها الموافقة على علاج الأعراض ذات الصلة الناتجة عن الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد الخفيف والشائع بكبسولات LIANHUA QINGWEN في البلدان الخارجية.

LIANHUA QINGWEN هي المنتج الرائد لشركة يلينغ للأدوية وواحدة من قائمة الأدوية الأساسية الوطنية وقائمة أدوية التأمين الطبي الوطني (الفئة الأولي)، وتستخدم بشكل أساسي في علاج الأمراض المتعلقة بنزلات البرد والأنفلونزا والالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. ومنذ اندلاع وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، تمت التوصية باستخدام كبسولات (حبيبات) LIANHUA QINGWEN على التوالي من قبل “برنامج تشخيص وعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد” (الإصدارات التجريبية الرابعة/ الخامسة/ السادسة/ السابعة/ الثامنة) الصادر عن لجنة الصحة الوطنية والإدارة الوطنية للطب الصيني التقليدي الصينية وبرامج تشخيص وعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد لأكثر من 20 مقاطعة وبلدية بشكل مشترك، ليصبح الدواء الصيني التقليدي الأكثر شيوعًا الموصى به. وفي أبريل 2020، وافقت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية على إضافة الاستطبابالجديد “الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد الخفيف والشائع” لكبسولات/ حبيبات LIANHUA QINGWEN على أساس الاستطبابالأصلي المعتمد.

خلال فترة الوباء، تم استخدام LIANHUA QINGWEN على نطاق واسع في مستشفيات علاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. ونُشرت نتائج “الدراسة السريرية المستقبلية والعشوائية والمتعددة المراكز حول علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بالدواء الصيني التقليدي كبسولة LIANHUA QINGWEN” التي شارك فيها الأكاديمي تشونغ نان شان والأكاديمية لي لان جوان والأكاديمي تشانغ بو لي وغيرهم من الخبراء بالتعاون مع أكثر من 20 مستشفى” في مجلة “Phytomedicine” ذات التأثير العالي في مجال طب النبات العالمي (عامل التأثير 4.18). ومن منظور التطبيق السريري، وجدت الدراسة أن تكون LIANHUA QINGWEN آمنة وفعالة في علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد على أساس العلاج التقليدي. ويمكن تحسين بشكل كبير معدل تحسن الأعراض السريرية مثل الحمى والتعب والسعال الناتجة عن الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وتحسين بشكل كبير آفات الرئة في التصوير، وتقصير مدة الأعراض، وتحسينمعدل الشفاء السريري.

حتى الآن، تم الموافقة علي تسجيل وبيع كبسولات LIANHUA QINGWEN باسم “الدواء الصيني التقليدي” و”الدواء” و “الدواء النباتي” و”المنتج الصحي الطبيعي” و”المكملات الغذائية” “الدواء النباتي الحديث” و”الدواء الطبيعي” في هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية والبرازيل وإندونيسيا وكندا وموزمبيق ورومانيا وتايلاند والإكوادور وسنغافورة ولاوس وقيرغيزستان والفلبين.