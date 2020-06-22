‫شركة ويل كلاود تطلق جناح BSS/OSS المستند إلى السحابة بالتعاون مع سحابة شركة علي بابا

مانجنغ، 22 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ويل كلاود عن إطلاق جناح حلول الاتصالات المستند إلى السحابة – منصة تمكين الأعمال الرقمية زي سمارت وصندوق أدوات خدمة التحول الرقمي: ديجيتال تيلكو ماتشوريتي ماب، عملية التشغيل المعيارية ومعايير الرقمنة، ومجموعة من عروض تيلكو على منصة علي بابا، وهي العمود الفقري للبيانات الذكية لشركة علي بابا. هذا الجناح يمكن موفري خدمات الاتصالات من تقييم النضوج الرقمي، والوصول إلى حل الاتصالات القائم على الاشتراك والتعاون مع شركاء النظام العام على منصة واحدة.

تلعب تطبيقات تكنولوجيا المعلومات دورًا حاسمًا في التحول الرقمي. يتطلب أن تصبح مزودًا للخدمات الرقميةأنظمة دعم تشغيل مرنة وقابلة للتطوير (OSS) وأنظمة دعم الأعمال (BSS) استنادًا إلى بنية السحابة الأصلية. تعملويل كلاودالآن على الاستفادة منسحابة علي بابالتزويدمزودي الاتصالاتبمجموعة كاملة منزي سمارت لدعم التشغيل الرقمية وزي سمارت لدعم الأعمال الرقمية وجناح البيانات الذكية، لتسهيل رشاقة الأعمال مع بنية تحتية قابلة للتوسيع في وقت أسرع للتسويق، وتقليل النفقات باستخدام نموذج الاشتراك – مما يسمح لمقدمي خدمات الاتصالات بإعطاء الأولوية لأنشطة الأعمال الأساسية على صيانة وتشغيل البنية التحتية العادية.

وقال بن تشو، الرئيس التنفيذي لشركةويل كلاود إنترناشيونال إن “نقل مجموعة حلول الاتصالات إلى السحابة هو المستقبل. فهو يتيح لمقدمي خدمات الاتصالاتتحقيق قفزة كبيرة نحو نموذج الأعمال الرقمي وتوفير مجموعة أدوات لعمليات تشبه شركات التكنولوجيا. من خلال العمل عن كثب معسحابة علي بابا، فإننا نقدملمزودي الاتصالاتحلولا وخدمات قائمة على الاشتراك من السحابة تتماشى مع احتياجات السوق.”

وقالت سيلينا يوان، رئيسة قسم الأعمال الدولية، علي بابا كلاود إنتلجنس: “من خلال الجمع بين براعةسحابة علي باباالفنية وخبرة صناعةويل كلاود، فإننا واثقون من القيمة التي يمكن أن نجلبها إلى صناعة الاتصالات في جميع أنحاء العالم؛ من خلال تسهيل المهمة للشركات للقيام بالتحول الرقمي وخلق المزيد من مزايا الأعمال لعملائنا في أي مكان.”

إن ZSmart D-BEP هو جناح اتصالات كاملة للتحول الرقمي لموفري الاتصالات لمعالجة ابتكار الأعمال، وتشغيل الشبكة، وذكاء البيانات مع البنية السحابية الأصلية القائمة على الحاويات للوقت السريع في السوق، والابتكار السريع.