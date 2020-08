‫شركة وان دروب تعلن عن تمويل وتعهدات بقيمة تبلغ حوالى 100 مليون دولار من باير

جدير بالذكر أن منصة الصحة الرقمية الخاصة بـوان دروبمتوفرة للمستهلكين وأصحاب العمل وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية منذ العام 2016، وقد تم تأكيد فعاليتها من خلال أكثر من 20 دراسة تمت مراجعتها من قبل الأقران توضح التحسينات المهمة في السيطرة على نسبة السكر في الدم بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في أقل من شهر. في الآونة الأخيرة، في الجلسات العلمية السنوية الثمانين للجمعية الأميركية للسكري، قدمتوان دروبتوقعات طويلة الأجل لنتائج أيه سيوضغط الدم والوزن للأفراد الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري One Drop presented long-term A1C, blood pressure, and weight outcomes forecasts ، بالإضافة إلى التكهنات بشأن نقص السكر في الدم طوال الليل لمراقبة الجلوكوز المستمرةالمستخدمين. يتم دعم هذه التوقعات من خلال نفس البيانات السكانية المجمعة التي تقود نماذج التعلم الآلي وراء توقعات ورؤىوان دروبالصحية health forecasting and insights . حاليًا، يمكن لمستخدميوان دروبتلقي تنبؤات عن الجلوكوز لمدة ثماني ساعات، هذا فضلا عن نصائح في الوقت الفعلي حول التمارين والنظام الغذائي وتعديلات نمط الحياة، في كل مرة يسجلون فيها البيانات في تطبيقوان دروب

