‫شركة هيساي تجمع 173 مليون دولار في حملة تمويل من السلسلة سي التي قادتها شركتا بوش ولايتسبيد

شنغهاي، 10 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 7 كانون الثاني/يناير، افتتح المعرض الدولي للمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية (سي إي أس 2020) في لاس فيغاس. وأعلنت شركة هيساي، وهي الشركة الرائدة في تقنية لايدار LiDAR ، اختتام سلسلة تمويلها سي التي جمعت الشركة من خلالها مبلغ 173 مليون.

وإذ قادتها شركتا روبرت بوش جي أم بي أتش ولايتسبيد، تعتبر سلسلة الاستثمار هذه أكبر استثمار يقدم في صناعة تقنية لايدار. ومن بين الشركات المستثمرة الأخرى أون سيميكوندكتر، أويمنغ فنتشر بارتنرز، دي تي كابيتال بارتنرز وأكسيوم آسيا برايفيت كابيتال.

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