‫شركة هواوي تطرح جهاز التوجيه NetEngine 8000 F8 من أجل مساعدة الشركات في بناء شبكات واسعة النطاق مرنة وموثوقة وذكية

تركيبة موثوقة

يتميز جهاز التوجيه NetEngine 8000 F8 بميزة فصل التحكم في إعادة التوجيه، والتبديل المستقل، وتصميم التكرار للوحات التحكم، ولوحات التبديل، وإمدادات الطاقة، والمراوح، مما يوفر موثوقية من جهة الناقل. كما يقلل جهاز التوجيه هذا، بسبب اثنتين من تقنيات توفير الطاقة الحاصلة على براءة اختراع، وهما خدمة وحدة التوجيه (وحدة التحويل والتوجيه) وخدمة النسخ الاحتياطي الساخن ودائرة المقوم، من استهلاك الطاقة بنسبة 30% وهو منتج رائد لتحييد الكربون.

كثافة عالية فائقة

يوفر جهاز التوجيه NetEngine 8000 F8 قدرة إعادة توجيه تبلغ 2 تيرابت في الثانية، والتي يمكن تطويرها إلى 6.4 تيرابت في الثانية في المستقبل. ويدعم ما يصل إلى 32 من منافذ PICs و 24*100GE/240*10GE/320*GE. كما أنه فعال للغاية من حيث التكلفة بسبب كثافة منافذه الأعلى مرتين من المنتجات المنافسة.

شريحة 10GE FlexE

يوفر جهاز توجيه NetEngine 8000 F8 أحدث شريحة فرعية 10GE FlexE، والتي تدعم الدقة على مستوى ميجابت في الثانية وشرائح الشبكة على مستوى 10K. وتدعم أيضًا أجهزة التوجيه NetEngine 8000 من هواوي 10GE/50GE/100GE FlexE ويمكن أن توفر ضمانًا أفضل لتجربة شبكات الإنتاج التي تتطلب موثوقية خدمة عالية، مثل شبكات الطاقة والنقل.

كما يوفر حل CloudWAN 3.0، مع الابتكار المستمر في الأجهزة والبرامج القائمة على أجهزة التوجيه الذكية لسلسلة NetEngine 8000، من هواوي ثلاث إمكانات رئيسية: إمداد بنقرة واحدة، وشبكة واحدة للجميع، وتشغيل وصيانة متكاملين (التشغيل والصيانة). وتساعد هذه الإمكانات العملاء في قطاعات مثل التمويل، والطاقة، والنقل، ومزودي خدمات الإنترنت على بناء شبكات واسعة تتمحور حول الخبرة.

الإمداد بنقرة واحدة

تعمل حسابات المسار الذكي المستندة على SRv6 الرائدة في الصناعة تلقائيًا على إنشاء مسارات استنادًا إلى زمن استجابة الخدمة وعرض النطاق الترددي والمتطلبات الأخرى، مما يضمن النشر على مستوى الدقيقة وكذلك الوقت المستغرق في خدمات الإنتاج. إذا قارنا شبكة تقليدية بنظام بريد من الطراز القديم لن يكون لدينا فكرة عن وقت الإرسال أو وصول الوسيط للرسائل، لذلك يمكن تشبيه SRv6 بنظام شحن جوي حديث. حيث يمكن أن تصل أمتعة الركاب إلى الوجهة في أقصر وقت ويتم عرض محطات التنقل بوضوح. وتُعد هواوي شركة رائدة في مجال تسويق SRv6. حيث نشرت شركة هواوي حاليًا SRv6 على أكثر من 100 شبكة عملاء في جميع أنحاء العالم.

شبكة واحدة للجميع

تُستخدم تقنية شريحة شبكة FlexE من أجل تحقيق عرض نطاق خدمة ملتزم. تشبه الشبكة التقليدية الطريق المزدحم، حيث قد تواجه المركبات المخصصة اختناقات مرورية في أي وقت. بينما تشبه تقنية شريحة الشبكة إنشاء ممر مخصص على الطريق من أجل ضمان عدم تأثر المركبات المخصصة بالاختناقات المرورية. لذلك يمكن، بهذه الطريقة، عزل خدمات الإنتاج مثل سكادا وحماية المرحلات في صناعة الطاقة بشكل آمن، ويمكن نقل خدمات الإنتاج والمكاتب عبر شبكة واحدة، مما يقلل من النفقات الرأسمالية.

تشغيل وصيانة متكاملين

على عكس تقنيات قياس التدفق الأخرى داخل النطاق في الصناعة، فإن تقنية قياس التدفق داخل النطاق IFIT الخاصة بشركة هواوي تمكن التوأم الرقمي للشبكات. ولا تزال الشبكات التقليدية بحاجة إلى صيانة يدوية، مثل موقع الحادث الذي يتطلب إرشادات في الموقع. بينما تشبه IFIT و SDN نظام ملاحة المركبات الذي يحدد بوضوح الاختناقات المرورية ويضبط المسارات في الوقت الفعلي من أجل تجاوز الطرق المزدحمة. حيث تمكن IFIT تصور جودة الخدمة في الوقت الفعلي، واكتشاف الأخطاء على مستوى الدقيقة، والترسيم، والاستعادة، وانقطاع الخدمة الصفري، مما يجعل الشبكات أكثر ذكاءً وأمانًا.

وستواصل شركة هواوي، بالتطلع إلى المستقبل، الابتكار على أساس IPv6 معزز من أجل بناء شبكات واسعة النطاق مرنة وموثوقة وذكية، وبالتالي وضع أساس اتصال متين للعديد من الصناعات ومساعدة العملاء على تسريع التحول الرقمي وتحقيق نجاح الأعمال.

وسيُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. وسيكون جناح شركة هواوي للأعمال التجارية في 1H50، القاعة 1، في مركز Fira Gran Via. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/ en/events/huawei-enterprise- mwc-2022

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1756753/Steven_Zhao_ Vice_President_Huawei_Data_ Communication_Product_Line_ unveiled.jpg