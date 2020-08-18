‫شركة هواوي تصدر برمجية Ascend AI الكاملة لجسر الهوة بين حوسبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

شنجن، الصين، 18 آب/أغسطس، بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة هواوي الباقة الكاملة لبرمجية Ascend AI software في مؤتمر هواوي لابتكارات أسند 2020، مقدمة معلما فارقا جديدا حيث تحقق هواوي وشركاؤها خطوات كبيرة إلى الأمام في الدفع قدما بحوسبة الذكاء الاصطناعي. ويتضمن هذا الإصدار برمجية Compute Architecture for Neural Networks (CANN) 3.0، وسلسلة أدوات التطوير الكاملة لـ MindStudio، و MindX لتعزيز تطبيقات أسند. وتغطي محفظة هذه البرمجية كل الجوانب من تطوير البرمجية الأساسي إلى نشر الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.

يشرح توني شو، رئيسوحدة أعمال أسند لهواوي، الهدف من هذا الإصدار: تقديم قوة حوسبةالذكاء الاصطناعيلإمكانية الوصول القصوى وسهولة الاستخدام والأداء. لا يمكن تحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي بالكامل إلا عندما تتمكن الصناعات من سد الفجوة بين حوسبة الذكاء الاصطناعي والتطبيق. سيؤدي تنفيذ هذا الهدف إلى تحقيق فوائد للمطورين والشركات الناشئة، بالإضافة إلى العديد من الصناعات.

تتميز حلول الحوسبة بالذكاء الاصطناعي من هواوي بمزايا لناحية قوة الحوسبة الفائقة والانفتاح وسهولة الاستخدام والأمان والاستهلاك المنخفض للطاقة. تم استخدام حلول الذكاء الاصطناعي هذه على نطاق واسع في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والنقل والتمويل والتعليم الجامعي والبحث العلمي والاستكشاف الفلكي والمدينة الذكية والتنقيب عن النفط.

CANN 3.0 : إعادة تصور الكفاءة والأداء لبنى الحوسبة

تربط البنية الأساسية بين الأجهزة والبرامج، وهي ضرورية لإطلاق قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي. أصدرت هواوي برمجيات Huawei CANN 1.0 في مؤتمر هواوي كونيكت 2018. تشير برمجية CANN 3.0 إلى ترقية بنية حوسبة موحدة غير متجانسة .

تدعم برمجية CANN 3.0 التوافق مع الإصدارات السابقة. باستخدام CANN كأساس للحوسبة للتعاون عبر الأجهزة، والحافة، والسحابة، يمكن للمؤسسات نشر مجموعة واحدة من التعليمات البرمجية على أكثر من 10 عوامل شكل جهاز، وأكثر من 14 نظام تشغيل، وأطر عمل متعددة للذكاء الاصطناعي. يتيح ذلك تطوير الذكاء الاصطناعي في جميع السيناريوهات. بالإضافة إلى كونها شاملة، يتم تبسيط CANN 3.0 . يوفر AscendCL واجهة برمجة موحدة لتلبية متطلبات المطورين من الأطر والمشغلين المخصصين، مما يتيح التطوير الفعال. يوفر CANN 3.0 وضعين لتطوير المشغل TBE-DSL و TBE-TIK ، لتوفير الكفاءة والأداء .

تطلق برمجية CANN 3.0 أداء أجهزة الذكاء الاصطناعي بالكامل من خلال الاستفادة من الميزات التنافسية. تتضمن هذه الميزات مكتبة خوارزمية عالية الأداء تتألف من أكثر من 1000 عامل تم تحسينها بشكل كبير من أجل نشر برمجية أسند، تحسين الرسم البياني المتعمق، والتقسيم التلقائي للرسم البياني والدمج، والتحسين الذكي لخطوط أنابيب البيانات .

استنادًا إلى البرامج والأجهزة شديدة التكيف، تتفوق أجهزة أتلاس من هواوي المجهزة بـ CANN 3.0 على نظرائها في الصناعة في نماذج الاستدلال والتدريب السائدة. في سيناريوهات الفيديو، يمكن لبطاقة الاستدلال Atlas 300I ، المدعومة بشرائح أسند، معالجة 80 قناة من مقاطع فيديو 1080 p 25FPS HD بشكل متزامن، وهو ضعف مثيلتها في الصناعة .

MindStudio 2.0 : تخفف الحواجز أمام تطوير الذكاء الاصطناعي

تم إصدار MindStudio 2.0 لتسهيل التطوير من البداية إلى النهاية، بما يشمل تطوير المشغل والتدريب على النموذج والاستدلال وتطوير التطبيقات ونشر التطبيقات. يكتسب المطورون سهولة غير مسبوقة في تطوير الذكاء الاصطناعي ولم يعودوا بحاجة إلى إجراء مثل هذه العمليات على أدوات مختلفة .

يدعم MindStudio سيناريوهات التدريب والاستدلال. يوفر أداة تسريع التدريب التصاعدي، والتي تستخدم خوارزمية Less BN فريدة لتحديد مشغلي BN غير الضروريين بذكاء في الشبكة، وخوارزمية التجميد العشوائي، لتحسين كفاءة التدريب على النموذج بشكل كبير. بالنسبة لسيناريوهات الاستدلال، تستخدم أداة ضغط النموذج التصاعدي خوارزميات ذكية فريدة لتسريع عملية الاستدلال.

MindX : تساعد 2+1+X في توصيل حوسبة الذكاء الاصطناعي للصناعات

في ما يتعلق بحوسبة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الأداء، تعلقهواوي أهمية كبيرة على سهولة استخدامها. في HAI 2020 ، أصدرت هواوي MindX 1.0 ، الذي يتميز بـ 2+1+X لتسريع تقارب الذكاء الاصطناعي والصناعات. 2 يشير إلى منصة التعلم العميق MindX DL ومنصة الحافة الذكية MindX Edge ؛ 1 يشير إلى مكتبة النموذج ModelZoo المدربة مسبقًا ؛ يشير X إلى مجموعات تطوير البرامج لمختلف الصناعات .

يركز MindX DL على الإدارة الموحدة وجدولة أجهزة مركز البيانات وموارد الحوسبة، مما يمكّن الشركاء من تطوير أنظمة التعلم العميق بسرعة. شارك جيمس باي، رئيس 4 باراديم، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، في كيفية قيام 4 باراديم وهواوي ببناء جهاز ذكاء اصطناعي متكامل .

تتمثل ميزة MindX Edge في قدرتها على نشر خدمات الاستدلال التعاوني السحابي على أجهزة مختلفة بنقرة واحدة. يتطلب النظام الأساسي سعة ذاكرة تبلغ 256 ميغابايت فقط واستخدام وحدة المعالجة المركزية بنسبة 3٪ .

يتم تصنيف ModelZoo حسب السيناريوهات والأطر. إنها القوة الدافعة الأساسية لمنصتي التعلم العميق: MindX DL و MindX Edge حاليًا، قدمت هواوي أكثر من 20 طرازًا عالي الأداء في ModelZoo ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 50 في النصف الثاني من هذا العام .

تخطوبرمجية أسند من هواويخطوة أخرى إلى الأمام لتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات من خلال توفير أدوات تطوير البرامجللصناعة التي تستند إلى خوارزمياتهواويالأساسية وخبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. حاليًا، قامتهواوي بنشر حل تصنيع ذكي يعمل بنظام أتلاس في مركز إنتاج بحيرة سونغشان. يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عيوب الملصق والبراغي المفقودة في غضون ثوانٍ. يعمل هذا الحل على تحسين دقة الفحص من 90٪ (باستخدام رؤية الماكينة التقليدية) إلى 99.9٪، كما يعمل على تحسين الكفاءة بمقدار 3 مرات، مما يحقق التصنيع الذكي لـ أتلاس من أتلاس.

ووفقًا للدكتور وو جيايون، رئيس مختبر الرؤية في مختبر الأتمتة الصناعية في هواوي، “تم تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في محطات العمل وخطوط الإنتاج وورش العمل في مصانع هواوي”. استخدم أكثر من 80 خط إنتاج في مصانعهواوي للذكاء الاصطناعي لإنتاج الخوادم ومنتجات الـ 5 جي والمحطات الطرفية. سيتم أيضًا تعبئة الخبرة المتراكمة في التطبيق واسع النطاق في محافظ تطوير التطبيقات للصناعة التحويلية. من المتوقع أن يتم إطلاق محافظ تطوير التطبيقات الذي يجمع بين تقنية الرؤية وصناعة التصنيع رسميًا في أكتوبر من هذا العام .

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المزيد من الشركاءأتلاس من هواويلتمكين التحول الرقمي للصناعات. يستند نظام الترجمة الفورية iFLYREC ، المقدم من iFLYTEK ، إلى HAI 2020 عبر الإنترنت، إلى حلأتلاس للذكاء الاصطناعي.

لدى البنك الصناعي والتجاري الصينيأيضًا حالة استخدام. وفقًا لتشن جيانجون، المدير الأول لمختبر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي البنك التجاري والصناعي الصيني، أطلقالبنكنظامًا ذكيًا يعتمد على أجهزةأتلاسومنصة برمجية أساسية لتوفير حوسبة عالية الأبعاد، وزمن وصول منخفض، وكبيرة الحجم، وعالية الكثافة لـ القطاع المالي.

تفضل هواوي دائمًا توفير البساطة المطلقة للعملاء والشركاء، والعناية بالجزء المعقد نفسه. وفقًا لـ طوني شو، يساعد برنامج أسند للذكاء الاصطناعي الكامل من هواوي على زيادة أداء أجهزة الذكاء الاصطناعي وتقليل حواجز الدخول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي. تعمل أسند كمنصة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأيضًا عامل تمكين الذكاء الاصطناعي للصناعات. تعمل هواوي مع شركاء النظام العام لبناء نظام حوسبة تصاعدي نابض بالحياة والارتقاء معًا إلى الذكاء المنتشر.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع هواوي: www.huawei.com .

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